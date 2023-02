Tolosa Paz cruzó a Belliboni: “No puede explicar dónde estan los 6000 hombres y mujeres que certificaron el mes pasado”

escuchar

En medio de la avanzada de la Unidad Piquetera que este martes bloqueó la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, la ministra Victoria Tolosa Paz cruzó al líder del sector, Eduardo Belliboni. En Entre Ríos, donde se reunió con el gobernador Gustavo Bordet, Tolosa Paz aseguró: “Belliboni no puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿Dónde están?” .

Se refirió así a la instrumentación de la certificación biométrica que el Gobierno puso en marcha el mes pasado. La ministra limitó sus críticas a los piqueteros de la oposición y evitó confrontar con los oficialistas.

La alusión de la titular de Desarrollo Social apunta al conflicto por la suspensión de poco más de 154 mil planes Potenciar, cuyos beneficiarios no revalidaron su identidad entre noviembre y enero.

El anuncio fue hecho a mediados del mes pasado. La sospecha que sobrevoló desde el primer momento, según pudo reconstruir LA NACION, fue que quienes no revalidaron datos fue porque no sabía que eran beneficiarios de los planes. Es decir, que había intermediarios que los percibían por ellos, sin que lo supieran. De hecho, desde que se anunció la suspensión y se abrió un nuevo período de revalidación, en los últimos días, no llegaron a 25 mil revalidaciones. Las organizaciones sostienen que se debe a la falta de lugares para hacerlo.

Mientras desde la Unidad Piquetera critican los medios que se utilizan para hacerlo y la virtualidad, desde Desarrollo Social responden que hay centros presenciales en distintos puntos del país . “Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad, esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad”, redobló este martes Tolosa Paz.

“Todo ese esfuerzo de organización, Unidad Piquetera lo debería poner a disposición para que los hombres y las mujeres validen los datos biométricos”, agregó. Y resaltó: “Belliboni tiene que hacer el esfuerzo de trasladar gente a los Centros de Referencia (CDRs), que son los Puntos Digitales del Ministerio donde pueden validar la identidad”.

En el medio de ese clima caldeado, de acuerdo a datos oficiales de un análisis que se hizo sobre los números que reciben las organizaciones, según pudo saber LA NACION, la Unidad Piquetera conformada por organizaciones de izquierda “reciben al igual que el resto de las nucleadas en la UTEP (compuesta por movimientos oficialistas) , distintas transferencias de recursos y subsidios del Estado nacional para la población vulnerable, provenientes del Programa Potenciar Trabajo, el Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales y los convenios firmados con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)”.

Según datos oficiales, e n la Unidad Piquetera reciben de manera mensual el salario social complementario por un total de $9.448.890.000, de los cuales el Polo Obrero recibe $4.466.010.000 por 148.367 planes Potenciar Trabajo. El resto se divide entre Libres del Sur, con 65.617 Potenciar Trabajo; el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) con 11.783 por $439.680.000 y la Coordinadora por el Cambio Social (FOL y otras): con 41.028 Potenciar Trabajo por un total de $1.902.000.000.

También que, a través de convenios firmados en el marco del Potenciar Trabajo, se dispusieron en los últimos tres años de la gestión nacional $2.545.325.400, para la compra de Maquinarias, Herramientas, Insumos y Recursos Humanos, en las que nuevamente la agrupación liderada por Belliboni recibe más que el resto de las que componen la Unidad Piquetera, con $ 770.604.080 ($545.504.080, cumplidos y $225.100.000, por cumplir).

En tanto que en lo que respecta al último convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el mes de diciembre de 2022 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PINUD), se dispusieron para las organizaciones sociales un total de $395.937.539. En la que, al igual que en el punto anterior, el Polo Obrero de Belliboni se lleva el mayor porcentaje con $251.954.194, seguido por Libres del Sur con $50.399.890; Movimiento Socialista de Trabajadores con $35.289.604 y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL): $58.293.849.

Del informe también se desprende que entre diciembre de 2022 y enero de 2023, las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera recibieron $687.297.360.00 destinados al fomento de actividades productivas desde la Secretaría de Economía Social y en el marco de las acciones tendientes a convertir los Potenciar Trabajo en empleo registrado. Y resaltan que dichas organizaciones ya recibieron el 96% de la totalidad acordada de alimentos, es decir, unos 2.796.011 kilos para enero de 2023, equivalente a $857 millones.

