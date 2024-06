Boedo: asesinaron a un asesor de Magario cuando le intentaron robar su camioneta en la Ciudad

Escuchar

Un asesor de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, fue asesinado en la Ciudad el jueves por la noche al ser abordado por dos ladrones que quisieron robarle su vehículo y le dispararon.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes al tanto, el hombre, de 63 años, identificado como Carlos Fernández, murió este jueves en horas de la noche luego de que los delincuentes le dispararan en la zona del pecho. Los asesinos después se escaparon a pie, en la intersección de Castro y San Juan, barrio porteño de Boedo.

El asesor de la dirigente de Unión por la Patria (UP), que es asimismo exintendenta de La Matanza, murió en el Hospital Ramos Mejía tras ingresar con la herida de bala.

Ahora, los delincuentes son buscados por personal de la Policía de la Ciudad. Además, interviene la Fiscalía Nº56 a cargo del doctor Orfila que ante la Secretaría Única de la doctora Desimoni labró actuaciones por homicidio en ocasión de robo.

El relato de un testigo

Un testigo del asesinato, que regresaba del supermercado, habló en Radio Mitre y contó: “Anoche, tipo 20.30, siento un disparo, alzo la vista hacia la vereda del frente, sobre Castro, y veo dos muchachos entre 20, 30 años, que salían corriendo. Se cruzaron en pleno tránsito hacia la otra vereda y salieron corriendo por San Juan hacia Boedo”.

Este hombre, encargado de edificio, dijo también, más tarde, en LN+, que esperó la llegada de la Policía. “Me quedé un segundo acá, justo hay policía de custodia en la cuadra, el policía estaba en la esquina, y sale hacia el auto, que estaba estacionado a metros sobre Castro antes de llegar a San Juan. Me quedé un segundo ahí mirando pero no alcancé a ver más. Después me fui a casa y sentí que al toque llegaron patrulleros, dos o tres. Fue antes del partido [de la selección contra Canadá]”.

Después sumó: “Yo no me crucé, miré desde acá que empezaron a llegar vecinos. No sabía que había sido tan grave”, relató sin poder precisar si el asesor de Magario se quiso resistir al robo. Lo que sí aseguró es que se enteró de ocurrido este viernes por la mañana.

“En el barrio siempre hay arrebatos, pero de esta magnitud no sentí”, comentó.

Noticia en desarrollo

