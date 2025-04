Caruso Lombardi propone construir una cárcel en el Río de la Plata

El exDT Ricardo Caruso Lombardi, candidato a legislador porteño del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), anticipó uno de los proyectos que impulsaría desde su banca: una cárcel sobre el Río de La Plata. Entre sus argumentos, afirmó que “a 500 metros, nosotros casi que ni utilizamos el río” y que, de esta forma, “no molestás a los vecinos de ningún barrio”. “Te la regalo vivir frente a Devoto, tienen millones de problemas”, sumó.

“Vos tenés que hacer los cimientos, las bases, todo como corresponde. No va a ser flotante. El río, nosotros no lo utilizamos casi a 500 metros. [Se construiría] a 500 metros, cosa que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. Entonces, vos no molestás a ningún barrio", aseguró, al tiempo que remarcó los problemas que enfrentan los porteños que viven en las inmediaciones del último penal en la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Radio con Vos, el candidato a legislador porteño consideró: “Vos acá no tenés lugar para hacer una cárcel. El único lugar que vos tenés para hacer una cárcel es ahí porque ahí no molestan a nadie, los tenés alejados, si hay un lío o no hay un lío, están lejos". Y concluyó: “Ojo, de máxima seguridad”.

Durante otra entrevista, Lombardi también se refirió a la fuga de presos y cuestionó el estado de las comisarías: “[Hechas] de papel cartón, las abren y se escapan todos. ¿Es tan fácil escaparse de una comisaría? No se cómo pueden escaparse, la verdad”.

Frente a la problemática, se preguntó cuál podría ser la solución y señaló: “Vos no podés poner una cárcel en Colegiales, o en Caballito porque la gente no quiere. Hay que buscar un lugar. Bueno, el partido está hablando con arquitectos y gente para ver la metodología de dónde se puede hacer una cárcel para dos mil presos”. “Una cárcel para la ciudad. ¿Dónde la hacés? El río está al pedo", lanzó.

Ante las risas del panel, el exDT los interrumpió y completó: “Pará, en Brasil existe. A 500 metros de la playa, hacés una ruta para que vayan y vengan”.

Caruso Lombardi explicó por qué se presenta a candidato

Semanas atrás, Lombardi explicó las razones que lo motivaron a tomar la decisión de postularse y aseguró que “la gente quiere un cambio”. “No quieren siempre las mismas caras. Yo conozco Villa Urquiza, conozco Villa del Parque, los problemas están en todos lados. Hay que saber escuchar y yo veo que a los vecinos no los escuchan”, destacó.

En una nota con TN, el deportista detalló cómo fue la oferta que le hizo el jefe de la bancada del MID en Diputados, Oscar Zago, tras romper con Pro. “Yo con Oscar había hablado hace varios meses y me la dejó picando cuando me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Nos juntamos un rato en un lavadero de autos y me dijo ‘estate atento que en cualquier momento te puedo llamar’, y ahí quedó. Me gustó la idea”, dijo.

“Yo noto que los políticos que hablan hace 40 años siempre dicen lo mismo, pero para la gente tenés que laburar. Yo cuando era pibe jugaba en Almagro con los chicos de la villa, me juntaba y había chicos que eran hijos de abogados y otros hijos de cartoneros, eso desapareció. La gente grande que me para en la calle me dice que miran el programa porque es lo que quieren decir y no pueden, entonces me escuchan y se sienten representados. Yo quiero eso, quiero que la gente se sienta representada y sepa que voy a levantar la mano para que les vaya bien”, subrayó.

Sobre el final, analizó la idea de que cuando una persona se dedica a la política “no puede salir más a la calle” y sostuvo que él “no va a dejar de hacer las cosas que hace todos los días”. “Me molesta que me digan que no me meta en la política porque la gente no me va a querer más, ¿por qué? Cuando sos político no podés hacer nada, ¿por qué? Hacé las cosas bien. ¿Por qué voy a dejar de ir a la carnicería y de hacer las cosas que siempre hice? Porque hice las cosas mal, sino no tengo porqué esconderme”, reflexionó.

