Bullrich se refirió a su frase sobre el blindaje: “La Argentina tiene reservas negativas y hay que fortalecerlas”

La precandidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich aclaró el lunes por la noche qué quiso decir al referirse al hablar de “blindar las reservas” pidiendo dinero al Fondo y explicó que se trata de una medida destinada a quitar las restricciones sobre el dólar para no seguir perdiendo reservas del Banco Central con el cepo. En las semana, ese comentario desató la polémica por parecerse al “blindaje financiero” que se hizo durante el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa con el FMI para evitar una devaluación en la salida de la convertibilidad.

El primero en saltar sobre el comentario fue Horacio Rodríguez Larreta. “Blindaje ya lo hizo De la Rúa, revisemos la historia”, dijo en su momento el jefe de Gobierno. “No dije la palabra blindaje, blindar sí, no dije blindaje”, enfatizó la exministra de Seguridad en diálogo con LN+. “Si tenés que sacar palabras del diccionario saquémoslas”, dijo y agregó: “Hay que blindar las reservas. la Argentina tiene reservas negativas, necesitamos trabajar para tener reservas”.

En ese sentido, Bullrich expresó: “El cepo se come las reservas. Ricardo López Murphy me dio un número: US$18.000 millones de dólares nos costó el cepo este año. Si nosotros mantenemos el cepo no van a venir inversiones y nos comemos los dólares, somos el plan Massa 2 y de ninguna manera vamos a eso”, expresó la titular en licencia de Pro.

La semana pasada, en una entrevista de LN+ la precandidata había sugerido que una parte de su plan económico en un eventual gobierno necesita de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que “blindara” las reservas del dólar: “Nosotros vamos a levantar el cepo lo más rápido posible. Es un Pacman que para alimentarlo tenés que darle dólares, dólares y dólares. Nuestro objetivo es que bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde de dólares, nosotros lo vamos a abrir lo antes posible”.

Guiño de Bullrich a Larreta, en medio de la interna

Más tarde se refirió a los resultados de las elecciones en algunas provincias y habló sobre un cambio de paradigma. “Hay una ola de cambios muy fuertes. La sociedad lo ha decidido. Lo hemos visto en San Juan, San Luis, Chubut, Santa Fe, que todavía falta porque eran las PASO. Esta ola está mostrando que hay un agotamiento en el sistema de poder que ha sometido a la gente y que todo el tiempo nos ha querido plantear miedo”.

“Es una oportunidad histórica de un cambio irreversible. Tenemos que gobernar con nuestras ideas, con nuestra fuerza”, dijo sobre el futuro de las elecciones primarias y las generales. También advirtió que en caso de ganar, convocará a todos los que hoy compiten contra ella o la critican. “¿A Larreta? ¿A Pichetto?”, le preguntaron. “Sí, a todos”, dijo.

La respuesta llamó la atención de algunos, pero no de todos, porque en el equipo de campaña de Bullrich venían hablando de bajar el tono de confrontación interna.

Tras ello, fue consultada sobre la competitividad del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y analizó que se deben descentralizar los conurbanos de las grandes ciudades. “Hay una parte de la sociedad que ha quedado relegada a vivir en conurbanos que no tienen ningún tipo de futuro comercial, industrial o económico. Un gran tema hacia el futuro es trabajar sobre la dispersión territorial de vida, en ciudades mucho más amables donde podés generar polos de desarrollo”.

“El conurbano ha terminado siendo una zona que no tiene hoy una identidad industrial fuerte. Hay que desarmarlo hacia un modelo de dispersión de la sociedad hacia el conjunto de la Argentina”, agregó al respecto.

En otro tramo, criticó que uno de los candidatos oficialistas sea el propio ministro de Economía, Sergio Massa. “Dice que va a ser el que “derrote la inflación”, pero es tan poco creíble porque sigue haciendo todo para generar inflación. No puede derrotarla sin una solidez fiscal y un Banco Central independiente. No la puede derrotar sin esos principios”, soslayó.

“La Argentina está harta de los políticos ‘marketineros’. ¿Por qué no lo hace ahora? Porque las cosas que significan bajar la inflación es tomar decisiones serias, no parches”, consignó sobre el tema antes de hacer una autocrítica sobre el mandato anterior de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza.

“Nosotros hemos planteado con claridad que en nuestro gobierno hubo cosas que se hicieron equivocadamente. Se dejaron pasar dos años para poder empezar a generar ciertos cambios. Ahora queremos generar desde el primer día todos los cambios que le den a la Argentina solidez y previsibilidad: reforma del estado, reforma laboral, cambios impositivos, un pacto federal en serio”, sentenció.

En esa misma línea, aseguró que su intención no es echar empleados estatales sino evitar que sigan entrando. Tenemos un plan que es trabajar sobre cuál es la plantilla ideal para cada uno de los estamentos del Estado”.

“Las empresas públicas van a tener un tiempo corto, en donde tienen que presentar un plan de negocios, sino se verá qué se hace, o la privatizas o generas cooperativas de los empleados”, dijo y explicó el caso de la compañía aérea nacional. “Aerolíneas Argentinas está bajando el déficit, se están haciendo cosas. Puede haber una empresa que no sea deficitaria. Lo importante es que no les cueste a los argentinos dinero”.

Por último, criticó la frase que dijo hace una semana el gobernador electo de Córdoba Martín Llaryora al referirse a los políticos que viven en la ciudad de Buenos Aires. “ Los pituquitos son de Puerto Madero y kirchneristas ”, expresó y se preguntó en tono irónico: “¿Quiénes son los new rich de la Argentina?”.

“El gobernador de Córdoba qué va a hacer si a mi me eligen de presidenta? ¿Me va a venir a decir pituquita? Va a tener que hablar de otra manera”, concluyó.

LA NACION