Patricia Bullrich apuntó contra el viceintendente electo de Córdoba por haber sido presidente de Pro: “Es una vergüenza”

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó dardos calientes contra el viceintendente electo en la capital de Córdoba, Javier Pretto, por haberse sumado a la fórmula oficialista del PJ cordobés, tras haber sido presidente de Pro en esa provincia: “Es una vergüenza ”, lanzó. Además, la exministra de Seguridad se refirió a la elección perdida y reflexionó sobre la dificultad histórica de Juntos por el Cambio para imponerse en las votaciones de ese distrito.

“En Córdoba tenemos siempre un problema, y es que nuestro competidor tiene un cierto punto en común con nosotros, y días antes siempre dice que se viene para Juntos por el Cambio”, ironizó el lunes por la noche la precandidata a presidenta de Pro en diálogo con LN+.

Sin embargo, evitó entrar en conflicto con su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, pero vislumbró que se le permitió entrar en ese juego al gobernador Juan Schiaretti hace unos meses cuando surgió la posibilidad de incorporarlo a Juntos por el Cambio; medida que contaba con el respaldo de todos los presidentes que integran la coalición, menos de Federico Angelini, quien suple en el cargo de titular de Pro a Bullrich.

“ Es el abrazo de oso todo el tiempo. Schiaretti dijo dos días antes de las elecciones que se unía ”, recordó en tono irónico Bullrich, y cuestionó que el viceintendente que acompañó a Daniel Passerini en la victoria oficialista en la capital de Córdoba, Javier Pretto, haya ejercido como presidente de Pro en la provincia: “El presidente de Pro terminó siendo el vice de Córdoba, una vergüenza”.

Javier Pretto fue intendente de La Carlota ligado a la UCede. Más tarde estrechó vínculos con el peronismo cordobés, aunque cortó en buenos términos con el PJ para aliarse con Cambiemos en 2013 de cara a la candidatura de Mauricio Macri. Allí, se enlistó en las filas de Pro, a donde llegó a ser presidente. Sin embargo, dejó su lugar este año en medio de una fuerte polémica con los dirigentes del partido a nivel provincial, para encabezar la fórmula con Passerini.

Algo similar ocurrió en la fórmula electa para la gobernación entre Llaryora y Myrian Prunotto quien formó parte de la Unión Cívica Radical y ejerce hasta el momento como intendenta de Juárez Celman.

Más tarde Bullrich dejó en claro que a pesar de la feroz interna, la unidad prevalece ante todo: “Juntos por el Cambio es una unidad política y dentro hay una competencia, pero nadie va a romper la unidad política de la envergadura de Juntos por el Cambio”.

Asimismo, fue consultada sobre los dichos de Martín Llaryora en contra de la ciudad de Buenos Aires y analizó que existe una diferencia entre las provincias. “Córdoba no financia a la capital federal, sino a las provincias que se declaran pobres porque su sistema institucional es pobre. ¿Por qué La Rioja o Formosa son pobres? ¿Por qué Mendoza es menos pobre si es un desierto? Porque tiene una cultura de trabajo”.

En ese sentido, indicó una solución al desequilibrio financiero de los distritos: “Tenemos que reequilibrar dándole más a aquellos que producen y no dándole más a aquellos que no producen. Hay que cambiar el incentivo, de que el que produce tiene beneficios y que el que no produce que se la banque”.

Aunado a ello, se refirió a los gastos referidos en el marco de los planes sociales: “Vamos a poner las cosas en orden. Los planes sociales van a durar un tiempo y van a tener un término. Le vamos a hablar a la gente sin intermediarios, y la Argentina en cuatro años va a estar toda trabajando, el que quiera adaptarse le vamos a dar posibilidades y capacitación, y el que no tendrá sus consecuencias, no puede la gente que trabaja seguir pagando a aquel que no quiere adaptarse a un sistema laboral”.

De la misma forma, dio detalles sobre si sería posible rever la coparticipación. “Hay muchos mecanismos para comenzar a utilizar incentivos correctos y que terminen con los desequilibrios. Si abrimos la discusión de la coparticipación, abrimos la Constitución, y para eso haríamos un sistema de enmiendas para discutir un solo articulo”.

“La Constitución ordena una ley que se pueda votar solo por unanimidad, y como es sobre una sola torta nunca va a salir, es un mecanismo mal resuelto. Solo vamos a abrir la Constitución, si se puede lograr un cabio positivo”, diagnosticó Bullrich.

Por último, hizo referencia al cepo, y a la posibilidad de quitarlo en la primera semana de un eventual gobierno. “ Nosotros vamos a levantar el cepo lo más rápido posible . En este último año, se llevó US$18.000 millones de dólares... Es un Pacman que para alimentarlo tenés que darle dólares, dólares y dólares. Nuestro objetivo es que bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde de dólares, nosotros lo vamos a abrir lo antes posible”.

Explicó por qué cree que es mejor retirarlo pronto que tarde. “Abrirlo rápido significa que las inversiones no duren un año, si le decís a un inversor que en un año abrís el cepo se cruza de brazos. Nadie invierte sin seguridad jurídica”, concluyó.

