Cambios en el Senado: el Gobierno cede y ya no promueve las sociedades automatizadas sin participación humana

En un giro de 180 grados con relación al espíritu de la iniciativa, el oficialismo anunció hoy que aceptará modificar el proyecto de ley de sociedades para incluir una persona física o jurídica responsable en la integración de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por su sigla en inglés), por lo que ya no serán en un 100% sociedades automatizadas o controladas por Inteligencia Artificial (IA), como pretendía el Gobierno libertario.

El anuncio lo formuló la jefa de la bancada de senadores oficialistas de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), durante una nueva jornada de debate del proyecto de ley de sociedades en la Comisión de Legislación General de la Cámara alta.

“Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”, anunció Bullrich en respuesta a los cuestionamientos formulados por varios de los invitados que expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo.

El texto de la modificación está todavía en discusión, por lo que su redacción definitiva se conocerá más adelante, pero la intervención de Bullrich dejó en claro que el oficialismo tomó nota de las resistencias y dudas que generaba la figura de las sociedades automatizadas sin intervención humana alguna, según se desprendía del articulado del proyecto.

“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, abundó la senadora oficialista.

La ley de sociedades es uno de los proyectos del ministro Sturzenegger que están en revisión por parte de LLA Santiago Oróz

Según el texto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre las nuevas sociedades se reconoce la existencia de las DAO como entidades que podrán funcionar de manera total o parcialmente autónoma mediante protocolos de gobernanza tecnológica y redes de registro distribuido. Además, en la iniciativa se admite la posibilidad de que las sociedades utilicen sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para la ejecución de funciones operativas o la adopción de decisiones administrativas.

Ahora, la posibilidad de una sociedad totalmente digitalizada, sin participación humana, quedará completamente descartada, según anunció Bullrich, ya que será obligatorio la participación de una persona física o jurídica que se haga responsable.

“Creemos que estas van a ser sociedades muy importantes, que van a generar nuevos negocios, nuevas posibilidades y lo que estamos haciendo es generarle un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada y pueda haber un desastre detrás de algunas de estas empresas automatizadas”, remató Bullrich.

El proyecto de sociedades se está discutiendo en el Senado en la Comisión de Legislación General con la exposición de invitados por los diferentes bloques. El debate continuará la semana próxima con una nueva ronda de expositores, por lo que su tratamiento en el recinto no será antes de la segunda semana de septiembre.