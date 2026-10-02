El gobernador Kicillof se anticipó a Milei y declaró ciudadano ilustre al papa León XIV

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó este viernes la distinción al nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, en un encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica. Se anticipó con este reconocimiento al presidente Javier Milei, celebraban cerca del mandatario

Un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina, el mandatario justicialista busca mostrarse en sintonía con el pontífice. Kicillof ya destacó en ocasiones anteriores las coincidencias con la posición de la Iglesia sobre la justicia social, los pobres, los vulnerables y las personas con discapacidades, que comparte con el León XIV.

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Kicillof, quien canceló un viaje a China para estar presente en la visita de León XIV, firmó un decreto en el que declaró de interés la visita del Santo Padre en el territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano.

En ese sentido, mediante el decreto 1103/2026, el presidente Milei ya había declarado “de interés nacional” la visita del Santo Padre, así como las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización.

En el gobierno bonaerense argumentaron que la recorrida que hará León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, y la misa multitudinaria que celebrará en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional.

Una pancarta del papa León XIV cuelga en el exterior de la iglesia de San Cayetano durante la peregrinación anual en honor a San Cayetano, patrón del trabajo, en Buenos Aires (Argentina), el viernes 7 de agosto de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

La provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo “de escala extraordinaria”, en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.

Para este operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para el traslado, alojamiento, alimentación del personal afectado, además de la provisión de servicios sanitarios y de servicios de apoyo logístico.

La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad de contratación tiene un valor de $1677, por lo que 60.000 unidades de contratación equivalen a $100.620.000.

El Poder Ejecutivo admitió que, de acuerdo a las proyecciones, el importe del operativo excede ese tope, por lo que Kicillof autorizó mayores gastos, sin cuantificar la cifra final, en el mismo decreto en el que declaró de interés provincial la visita del Sumo Pontífice.

Las partidas para apoyar el itinerario papal deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad, que coordinan los detalles del operativo en el territorio bonaerense.

En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof abordó con monseñor Banach los detalles del viaje apostólico. Juntos repasaron detalles de la seguridad, la asistencia sanitaria y logística de la visita.

El nuncio apostólico Michel Wallace Banach junto a Axel Kicillof. MARIANO SANDA

Mensaje en sintonía

La visita al Cottolengo Don Orione, situado en el partido de Almirante Brown, es una de las primeras actividades de León XIV en país. Irá el lunes 9 de noviembre, por la mañana.

Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.

Así lo deslizaron a LA NACION dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.

Kicillof reunió a los sectores involucrados en recibir a León XIV en la provincia

Kicillof ya comenzó a citar la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.

“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.

“Estamos preparando el dispositivo para la multitudinaria convocatoria en la Basílica de Luján”, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Pero también -agregó- para el traslado al Cottolengo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.

Procesión inédita

Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El gobierno provincial busca que el Papa se traslade siete cuadras en un papamóvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.

“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina Soledad Aznarez

El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.

En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de las personas discapacitadas, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.

En la encíclica Magnifica Humanitas, Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.

El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.