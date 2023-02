“Campamento anticapitalista”: la propuesta veraniega de la izquierda que generó una reacción de Marcos Galperin

escuchar

Una iniciativa de la organización ¡Ya Basta!, que integra el espacio Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS) generó un inmediato revuelo en las redes sociales: la realización de un “Campamento anticapitalista”, que se llevará adelante el fin de semana largo de carnaval, y para el que se promete “fulbito, pileta” y charlas de marxismo”. La propuesta desató un fuerte debate y hasta el empresario Marcos Galperin reaccionó a una publicación sobre el evento.

El evento se difundió en las redes a partir de un video grabado por una joven militante del espacio que enumera “las cinco razones” por las que hay que asistir al evento, que tendrá lugar el 18, 19 y 20 de febrero en un camping en Luján. El encuentro, que se presenta como “autofinanciado” tiene un costo de $15.000, destinado a la organización.

Un sector de la izquierda organiza un "campamento anticapitalista"

Entre las razones, se argumenta que el capitalismo “no va más”, dado que “aumenta la desigualdad, destruye el medioambiente y a les pibes les roba el futuro”. Además, marca que genera “precarización laboral” y que no “ofrece perspectivas” de salida.

A su vez, expresa que el espacio se “planta contra la ultraderecha” y “en defensa de los derechos democráticos” mientras crece en todo el mundo “la rebeldía” y “el anticapitalismo”.

“Porque son tres días con pileta, fulbito, fiesta, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos bien y nos preparamos para las peleas que se vienen”, es la última razón.

La difusión del video generó de inmediato un sinnúmero de reacciones en las redes sociales. Dirigentes políticos y hasta cuentas asociadas con movimientos políticos cuestionaron la realización del campamento. De hecho, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin se hizo eco de una publicación al respecto.

El empresario reaccionó a una publicación realizada por un usuario que compartió el video y manifestó: “1 hora en la URSS [Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas] a estos boludos y empiezan a llorar por no tener TikTok”. El empresario respondió con un emoji de risas.

Galpherin reaccionó a la publicación. Twitter

En medio de fuertes cuestionamientos, el Nuevo Mas decidió lanzar un segundo video de respuesta. Entre otros, apuntaron contra el referente de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, Rodrigo Marra, y el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. “Los libertarios se pusieron nerviosos”, afirmaron en esta ocasión.

“ Vimos y leímos muchas burradas”, señala la militante que aparece en este segundo material. Defiende el uso de las redes sociales para difundir la actividad y remarca que las plataformas, en tanto empresas, “se mantienen gracias a sus trabajadores”.

Por otro lado, apunta contra el diputado Iglesias y rechaza críticas acerca de que el evento sea arancelado. “Te contamos, por si no sabías, que ser anticapitalista no es vivir del aire. Autofinanciamos todo lo que hacemos. No recibimos plata de Clarín, ni de Joe Lewis”, añade.

Por último cierra con lo que denomina la “burrada más grande”. “La luz, los faroles, las mesas, las bolsas de dormir, los celulares y los encendedores que usamos para prender el fuego no son productos capitalistas, sino del trabajo humano”.

Así, la militante del Ya Basta señala que los anticapitalistas están a favor del “desarrollo de la ciencia y la técnica”. “No queremos vivir en la edad de piedra. Queremos terminar con la explotación del trabajo capitalista haciendo comunes los grandes medios de producción”, añade.

Y apunta contra “los fachos”. “Lo que les molesta es que las pibas y los pibes luchemos por transformar el mundo y también la pasemos bien en un alto campamento. ¡Tiemblen fachos!”.

La contrapropuesta

Tras la viralización de los videos del ¡Ya Basta!, la influencer Delfina Wagner difundió una contrapropuesta en el que enumera, en otro video, las cinco razones por las que no habría que asistir al campamento anticapitalista.

La contrapropuesta de una influencer al campamento anticapitalista

“El capitalismo es el único sistema que fue capaz de llevar al éxito a los países considerados del primer mundo, y que con todo, y sus errores, lograron que la mayoría de sus ciudadanos sean capaces de satisfacer una necesidad básica como lo es comer. No es ese el caso de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, que tanto se jactan de ser anticapitalistas”, señala Wagner.

A su vez, expresó que este sistema económico permite que las personas se puedan vestir, comer, tener agua, luz, techo y hasta carpas para acampar. Y le dirigió un mensaje a la militante que grabó el primer video. “Y tenés ese hermoso iPhone desde el que estás grabando este video ‘anticapitalista’”.

También aseguró que asistir el campamento representa “rodearse de personas hipócritas”, que cuestionan el sistema, mientras, al mismo tiempo, se aprovechan de sus ventajas. Y además les enrostró la defensa de las dictaduras. “Difunden ideas que en cada lugar en el que fueron aplicadas llevaron a la peor miseria y pobreza”, anotó como otra razón.

Por último, apuntó al financiamiento. “Por mucho que lo nieguen, y digan que se autofinancian, todos sabemos que este tipo de eventos se lleva adelante con dinero de los contribuyentes, con plata de los impuestos y, en el peor de los casos, con dinero extraído de planes sociales”, polemizó.

LA NACION