El sorprendente reproche de Lionel Messi a Andy Kusnetzoff por la extensión de la entrevista: “Me la merezco”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le hizo sobre el final de la entrevista que dio en Urbana Play un divertido reproche al periodista Andy Kusnetzoff, quien se extendió en la conversación un poco más de lo estipulado.

El comentario tuvo lugar cuando Andy intentaba comunicarse con Hernán Casciari, autor de un emotivo cuento viral sobre La Pulga. Ante la demora en la contestación por parte del escritor, Messi lo chicaneó al animador con un divertido ultimátum: “Es como Susana (Giménez) si no atiende, chau”.

Segundos después, Andy logró dar con Casciari. La promesa del conductor había sido que Messi se sacaría una foto con la última edición de la revista Orsai, cuya ilustración tiene al siete veces ganador del Balón de Oro como protagonista.

Para sorprenderlo, primero, Andy omitió que estaba con Messi. “Estoy a punto de de entrar. Lo único, me dijo la gente de él, no sé si me puedo sacar una foto con la Orsai, así que se la entrego y no hay problema, por ahí no hay foto”. Nervioso, el escritor le contestó: “Está todo bien, no te preocupes”.

En ese momento, Andy develó el misterio y le mostró a Messi, quien esperaba relajado, con una sonrisa en su rostro. “Primero, le doy la Orsai, si te parece”. “Ay, bol...”, atinó a decir Hernán. “Acá está, ya la tengo” dijo Messi, para la tranquilidad de Casciari, quien dijo: “Qué genio”.

Allí, Leo aprovechó para reiterarle el agradecimiento por el cuento que escribió en su nombre. “Como te dije en el mensaje, fue hermoso lo que escuchamos con Anto, y más que nada, porque todo lo que decías es cierto: lo que viví, lo que pasé en Barcelona con mi familia, con Anto después...”.

“La valija siempre al lado de la puerta”, lanzó Andy, a lo cual, sin dudarlo, Messi replicó: “Siempre. Nosotros estamos deseando que llegue diciembre, la fiestas, para ir para allá. Son días que están apuntados en el calendario y con ganas de que lleguen”. Anonadado, Hernán acotó: “Qué lindo poder escucharte”.

Para cerrar el contacto virtual, Casciari le preguntó a Messi: “¿Te está tratando bien ahí, Andrés?”. Espontáneo, y sincero, el astro argentino: “Sí, estamos bien. Ya lo vamos a cortar porque no corta nunca. Hace media hora que está diciendo la última”. El comentario del futbolista campeón del mundo generó las risas de los allí presentes, incluyendo al propio Andy.

Lejos de enojarse, el experimentado periodista se hizo cargo de la demora, y decidió dar por finalizada la entrevista: “Ahora sí, terminamos. Me la tiró, estuvo bien. Me la merezco”. La entrevista de Andy Kusnetzoff a Lionel Messi recorrió el mundo. Fueron las primeras declaraciones de La Pulga a un medio argentino tras conquistar el campeonato del mundo en Doha, Qatar.

Entre otras definiciones, contó qué susurró mientras Gonzalo Montiel pateaba el último penal en la final. Además, admitió que no le gustó la imagen que dio en el partido contra Países Bajos, cuando se cruzó con el entrenador Louis van Gaal y el futbolista Wout Weghorst.

