Carla Vizzotti: “Viniendo el invierno, no creo que tengamos la expectativa de disminuir los casos”

Mientras que desde el Gobierno esperan que las medidas de restricción a la circulación y a la escolaridad ralenticen el aumento de casos y alivien un sistema de salud agobiado, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró que este “es el momento desde que empezó la pandemia en la Argentina” y anticipó: “Viniendo el invierno, no creo que tengamos la expectativa de disminuir [los casos] como lo hicimos en diciembre”.

La funcionaria consideró que hay un precepto desde la Nación de aplicar las medidas restrictivas “en el lugar más localizado posible y en forma transitoria” y que ese fue el motivo por el cual se apuntó al AMBA, ya que -de acuerdo a lo que detalló- el aumento exponencial de contagios se da allí con una velocidad superior a la de otras provincias. “El Presidente no está generando una medida si el gobernador es amigo o no es amigo”, sostuvo Vizzotti, para Radio Con Vos.

Ante las críticas, Vizzotti indicó: “Nadie elige contento de tomar una medida. De interrumpir el turismo, ni de no interrumpirlo. De interrumpir las clases presenciales y de no interrumpirlas, ni de interrumpir la circulación de las personas. Son decisiones dificilísimas que tienen mucho impacto en lo industrial, en lo social y en lo económico y que se están tomando porque no hay camas en terapia intensiva”.

De cara al resultado que podría generar la aplicación del decreto emitido por Alberto Fernández, auguró: “Tenemos la expectativa de que podamos tener un aumento más lento del número de contagios, un aumento más lento de las personas en terapia intensiva, y que eso permita que podamos minimizar el tiempo de las medidas”.

La contradicción con Fernández por las clases

La ministra también dio su versión con respecto a la polémica que ocasionó que unas horas antes de que el Presidente suspendiera las clases presenciales, ella había pedido salir solo “a trabajar, a llevar a los chicos a la escuela y a hacer lo indispensable”.

Sobre dicha contradicción, comentó: “Yo en ningún momento dije que no se iban a suspender las clases, dije que había que salir para lo fundamental y, en ese momento, había clases presenciales”.

Asimismo, refirió: “Acá no está hablando si la educación es importante o no, porque sin dudas el Gobierno ha priorizado la educación. No estamos hablando si no tiene impacto en los chicos dejar la presencialidad, pero es absolutamente consensuado. Estamos hablando de que la presencialidad aporta movilidad como para aumentar la velocidad de contagios”.

Vizzotti hizo, incluso, un matiz con el ciclo lectivo pasado, que estuvo directamente ligado a la virtualidad: “A diferencia del año pasado no estamos pensando en no iniciar una escolaridad escalonada, aunque haya casos, estamos tratando de ver que no desborde el sistema de salud”.

No obstante, la ministra no pudo asegurar que el 30 de abril concluya la prohibición para asistir a los colegios. Dijo que ello “va a depender de la velocidad de los casos” y que se analizará “día a día”.

Por último, dijo que desde la gestión del Frente de Todos trabajan para obtener dosis que permitan completar el esquema de vacunación de quienes recibieron su primera dosis de AstraZeneca y añadió: “Estamos trabajando para recibir estos dos millones de dosis que tenemos pendientes de Sinopharm”.

