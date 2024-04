Diana Mondino viaja a China para evaluar la renovación del swap y restablecer una relación tensionada

Escuchar

En su perfecto portugués, fruto de sus años de experiencia diplomática, el embajador de China en Buenos Aires, Wang Wei, lo dejó trascender en conversaciones recientes con políticos nacionales. “ Seguimos siendo socios de Argentina, nos interesa mucho seguir con ese vínculo, pero esperamos señales de acercamiento ”, expresó, palabras más o menos y según testigos de esos diálogos, el representante del gobierno de Xi Jinping, horas antes de la visita-mitad política, mitad económica-que la canciller Diana Mondino y miembros del equipo económico protagonizarán desde el domingo, en Beijing y Shanghai.

La inusual foto compartida por Mondino y Wei en el aeropuerto de Ezeiza-dónde la canciller emprendió su viaje, el jueves por la tarde-fue leída por la diplomacia argentina como un renovado voto de confianza en el éxito de un periplo que buscará reparar los vínculos bilaterales, dañados por las críticas iniciales del presidente Javier Milei a la administración “comunista” de China, y su innegable acercamiento a Washington. La frialdad se tradujo en el freno a proyectos en marcha de empresas chinas como las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, que derivó en 1800 despidos, el proyecto de un puerto en Ushuaia y mejoras en el ferrocarril Belgrano, entre otros.

El viaje de dos altos funcionarios del equipo económico, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tiene como objetivo agregado no menos importante que bajar los decibeles políticos: la continuidad del swap de monedas con China, que en principio tiene vigencia hasta 2026, pero que ese país frenó aún a pesar de la carta que el mismo Milei le envió a Xi, días después de comenzado su mandato. Un tramo de ese intercambio, de unos U$S 5000 millones que le permitiría a la Argentina engrosar sus reservas internacionales, vence en junio próximo, y la idea del Gobierno es que se mantenga vigente, o al menos no tener que devolver los yuanes ya utilizados de tramos anteriores.

La relación bilateral vivió recientes momentos de tensión cuando el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, criticó en diálogo con LA NACION la presencia de militares chinos en la estación aeroespacial que el gigante asiático tiene en Bajada del Agrio, Neuquén. China contestó con dureza, negó las acusaciones y a la vez negoció con el Palacio San Martín una “visita técnica” a la base de funcionarios nacionales del área, presidida por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. Fueron los mismos funcionarios que, un día después, llegaron hasta la estación de similares características (aunque de menores dimensiones e impacto geopolítico) que la Agencia Espacial Europea tiene en Malargüe, Mendoza.

Con este frente en relativa calma-no se conocen aún datos concretos de la visita-Mondino tomó un vuelo de línea, que luego de escalas en Río de Janeiro y Londres llegará a Beijing. Durante tres días, Mondino sostendrá distintas reuniones, entre ellas con su par, el canciller chino Wang Yi, “con quien analizará los principales temas de interés bilateral”, según reza el comunicado oficial, previo a la visita.

El gobernador Claudio Vidal junto Zhang Jun, CEO de la empresa china Gezhouba, y Carlos Bergoglio vicepresidente de Eling, miembros de la UTE que llevan adelante la construcción de las represas en Santa Cruz. Foto: Secretaría de Comunicaci

En ese mismo texto, la Cancillería aclara que Mondino “estará acompañada por una nutrida delegación empresarial de diversos sectores, representativos de la oferta exportable argentina, que visitará las ciudades de Shanghái y Beijing, donde participarán en foros para promocionar las oportunidades de inversión en nuestro país”. En esas actividades, Mondino estará acompañada por el embajador argentino, el diplomático de carrera Marcelo Suárez Salvia, llegado en enero pasado en reemplazo de Sabino Vaca Narvaja, identificado con el kirchnerismo y de fuertes lazos con el gobierno chino. Entre los empresarios que viajan este viernes están, según pudo saber LA NACION, ejecutivos de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA); del gigante Techint; empresarios mineros, empresas de la industria farmacéutica como Bagó, y de la exportación cárnica, entre otros.

La OCDE, otro objetivo

Luego de tres días en China, Mondino y la comitiva llegarán a París, Francia. Allí, la canciller participará de la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización a la que el Gobierno pretende incorporarse. En esta reunión, el Gobierno espera el anuncio de la aprobación de la Hoja de Ruta que marcará el inicio oficial del proceso de acceso del país a la OCDE, un “club” con altos estándares de exigencia que integran varios de los países más poderosos del planeta. En Cancillería confirman que la canciller mantendrá también encuentros bilaterales, incluyendo al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

La parada siguiente de la misión de Mondino será Bruselas, capital del Reino de Bélgica, dónde se reunirá con dirigentes de la Unión Europea tales como la comisario de Energía, Kadri Simson, y la Comisario de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, entre otras. ¿Los temas? Las perspectivas de las trabadas negociaciones bilaterales con Unión Europea, el hoy en veremos acuerdo Mercosur – UE y “los avances realizados en los últimos meses para fortalecer el intercambio comercial”, según se informó. Antes de regresar al país, Mondino pasará el 7 del mes próximo por Lisboa, Portugal, dónde se reunirá con su par, Paulo Rangel; el presidente Marcelo Rebelo de Sousa; y el primer Ministro, Luis Montenegro, para discutir temas del vínculo político y comercial con ese país.