Sputnik V: el exabrupto del jefe de Gabinete de Axel Kicillof a la oposición

Bianco se dirigió a un sector político que realiza "una oposición férrea a cualquier tipo de medida que se toma desde el gobierno nacional y provincial"

Luego de que The Lancet, en una de sus publicaciones, reflejara que la vacuna rusa Sputnik V tiene un 91,6% de efectividad, el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, arremetió contra un sector político que realiza, según dijo, "una oposición férrea a cualquier tipo de medida que se toma desde el gobierno nacional y provincial". A ellos, les dijo: "Déjense de joder".

Bianco puntualizó que si la Anmat aprobó la Sputnik V es porque ya contaba con un fundamento científico y sostuvo: "Ahora quedó totalmente descartada cualquier tipo de operación porque el argumento que ponían ellos externamente, sin mucho conocimiento, es que solamente iba a estar claro que la vacuna era buena si se publicaba en una revista occidental y cristiana. Ya está, viste, como dijo el gobernador[por Axel Kicillof] déjense de joder".

El funcionario sostuvo que dicha "porción de la oposición" no tiene "ningún tipo de responsabilidad de gestión, ni ningún tipo de responsabilidad en general" e indicó que realizaron una campaña antivacunas.

"Es algo que venimos viendo, que se repite desde que empezó la gestión, con todas las medidas que tomamos o que tomó el gobierno nacional. Con el aislamiento social y obligatorio, con el reparto de los respiradores diciendo que no iba a haber respiradores, que no íbamos a tener camas, que el conurbano iba a explotar en el marco del coronavirus. Ahora diciendo primero que la vacuna no servía, que había pocas vacunas, después que querían precisiones sobre el calendario de vacunación... Van empeorando cada vez más y ahora que les quedó claro", dijo.

En esa misma línea se mantuvo al ser consultado en cuanto a las repercusiones negativas que tuvo la posibilidad de que famosos se inocularan con la vacuna rusa para promover la voluntad del resto de los ciudadanos. "Todo lo que hagamos lo van a criticar. Si es por eso, nos tendríamos que quedar inmovilizados. Nosotros no nos quedamos inmovilizados, estamos en el medio de una pandemia", opinó.

"Qué mejor forma de difundirla que, por ejemplo, se vacune el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, los intendentes -que la mayoría de las veces son la referencia política principal en sus territorios- y, eventualmente, que se vacunen algunos referentes de la cultura, del deporte, del arte", consideró, para justificar la iniciativa, y agregó: "Hay algunas personas que sus referencias directas no son vinculadas con la política, a veces son más vinculadas con otra disciplina".

Por último, mencionó la extensión del horario nocturno hasta las 2 en el territorio bonaerense y, sobre ello, dijo: "Ahora que tenemos una tercera semana con una leve caída de los casos estábamos en condiciones de hacer una pequeña flexibilización, era un pedido que venían haciendo algunos comercios, puntualmente los que más se vieron afectados que son los bares, confiterías y cafeterías".

