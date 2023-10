escuchar

“Milei supo ver la indignación de la gente, supo corporizarla y lo hizo muy bien”, analizó Carlos M. Reymundo Roberts, uno de los principales columnistas de LA NACION, entrevistado por Inés Capdevila en el ciclo LA NACION+Cerca Elecciones, en donde opinó sobre cómo se construyó el fenómeno del libertario, el principal candidato más votado en las elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO) de agosto.

Ahora, a menos de tres días para las elecciones generales, el periodista y autor de siete libros, entre ellos el último “Conurbano salvaje” junto con Daniel Bilotta, describió el complejo panorama político y económico y compartió su mirada sobre los principales candidatos que se enfrentarán este domingo para ocupar el Sillón de Rivadavia. “Está bastante claro que Milei va a ganar la primera vuelta. La gran duda es quién va a salir segundo, si Massa o Patricia Bullrich”, observó Roberts.

En este contexto, y ante las chances de que Javier Milei repita el resultado de las PASO y pueda alcanzar la presidencia, Inés Capdevila le consultó si la dolarización sería una vía probable para salir de esta crisis. “Mi sentido común me dice que no. Los economistas muy serios y prestigiosos que yo he consultado, y que me merecen confianza, me dicen que es imposible dolarizar sin dólares”. Sin embargo, el prestigioso columnista destacó la estrategia del candidato de La Libertad Avanza al plantear la dolarización como una salida del problema económico. “Ha sido extraordinario. El drama del país en los últimos 40 años es que no tenemos dólares y el tipo dice: ‘Yo dolarizo’. Es un crack, un fenómeno”, ironizó.

Según analizó Roberts, tanto el gobierno como la oposición son responsables del ascenso del fenómeno Milei y su crecimiento social. Por un lado, sostuvo que el Gobierno trabajó para el libertario, pero que también la oposición con sus peleas internas favoreció al candidato outsider. “El error de Juntos fue mostrarse como casta y pelearse por el cargo”, dijo Roberts. Y agregó: “Milei mete miedo, pero me parece un genio del marketing político. Ha tenido dos o tres hits, como fue la idea de ‘Juntos por el Cargo’ y también el concepto de que la grieta es entre la casta y ‘nosotros’”, analizó.

En cuanto al temor que le genera su personalidad, describió: “Su inestabilidad emocional, su falta de equilibrio y de mesura... me genera mucho miedo un tipo de esas características con poder”. Y siguió: “Es un tipo que no solamente no esconde su problema para encontrar límites sino que los supera feliz de la vida”.

Carlos M. Reymundo Roberts en LA NACION + Cerca Elecciones, entrevistado por Inés Capdevila

Durante el ciclo de LA NACION + Cerca Elecciones, una nueva experiencia creada exclusivamente para que los suscriptores puedan interactuar con periodistas de LA NACION, el periodista se expresó en contra de algunas actitudes del candidato, como que “insulte periodistas” o “haga bullying”, entre otros ejemplos. Pero, sin embargo, aseguró que “la gente siempre vota bien”.

“Es un voto razonable dado el contexto, la circunstancia y lo que se les ofrece. Fue razonable cuando lo eligieron a Alfonsín y después del fracaso del gobierno radical, fue razonable que lo elijan a Menem. Igual que todas las elecciones que se fueron sucediendo. Fue razonable la elección de Néstor, alguien nuevo, no contaminado, que venía del interior y que había hecho una gobernación...”, ejemplificó. Y reflexionó: “Esta locura y esta irresponsabilidad de elegirlo a Milei, elegir a un tipo de estas condiciones para el país, lo encuentro razonable”.

En la misma línea, destacó que a pesar de la situación económica, se alcanzó una normalidad institucional y social. “No estamos viendo convulsiones en las calles, pedradas, manifestaciones o cortes. Para lo que está la situación económica es una bendición. Puede ser resignación, pero todo funciona normalmente. ¿Nos consolamos con poco? Puede ser, pero si no gobernara el peronismo esta hecatombe tendríamos un estallido en las calles”, opinó Roberts. Y resaltó: “No me parece mal que lleguemos a votar en esta situación, en estas condiciones. Es de los activos de este momento que no son muchos”.

Sobre Patricia Bullrich y Sergio Massa

Consultado sobre si la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tiene buenas posibilidades de llegar al ballottage, Roberts dijo que sí. “Todo el mundo está diciendo que va a ser Massa y las encuestas también acompañan. A mi me resulta rarísimo que con los problemas que hay, por la inflación, la falta de insumos y productos, por el dólar a $1000, que Massa pueda ser segundo. Creo que el 28% que sacó en las PASO es su techo”, argumentó. Y luego, vaticinó: “De todos modos, pase Patricia o pase Massa me parece que está cantado que, en cualquiera de los dos escenarios, el próximo pesidente va a ser Milei”.

