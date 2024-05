Javier Milei en España: expectativa en los medios, un evento con entradas agotadas y la opción de lucirse entre íconos de la ultraderecha

Escuchar

MADRID.- Las elecciones en Cataluña del pasado domingo, las estrategias para las posibles alianzas de gobierno y el debilitamiento del independentismo en las urnas desplazaron de la primera plana de la agenda mediática española a Javier Milei. La semana anterior había sido protagonista indiscutido tras los dichos del ministro de Transporte Óscar Puente, quien había insinuado que el mandatario consumía “sustancias”. En las últimas horas comienza nuevamente el nombre de Milei a ser invocado en los diarios y en la TV en vísperas de su arribo a Madrid, donde participará de Europa Viva 24, un encuentro europeo de líderes y simpatizantes de ultraderecha impulsado por el partido VOX. El presidente Pedro Sánchez ha lamentado hoy que se celebre en Madrid esta cumbre.

Antes de presentarse en Europa Viva 24 el próximo domingo para brindar su respaldo al líder de Vox, Santiago Abascal, en las elecciones europeas, el sábado Milei se reunirá con empresarios locales en un evento privado, sin prensa, un encuentro de crucial importancia para la comitiva oficial. Antes, el viernes, Milei presentará su libro El camino del libertario (Deusto). Esta será su primera presentación tras cancelar el evento en la Feria Internacional del Libro y antes de su actuación en el Luna Park el próximo 22 de mayo donde presentará Capitalismo, socialismo, y la trampa neoclásica (Planeta). La edición española fue quitada de circulación ya que en la solapa de los ejemplares aparecía una información errónea sobre la formación académica de Milei. A él le entregarán una edición ya corregida.

La presentación del libro de Milei será en el diario La Razón, periódico dirigido por Francisco Marhuenda, no solo un periodista gráfico de trayectoria, sino uno de los columnistas políticos más populares de España (es columnista de El espejo público, que conduce Susanna Griso). Participarán del evento además de Marhuenda, el director editorial de Deusto, Roger Domingo, y Juan Ramón Rallo, un economista y profesor universitario muy popular por su canal de Youtube que tiene más de 700.000 suscriptores. Desde este espacio Rallo ha elogiado en reiteradas ocasiones las políticas económicas impulsadas por Milei; la más reciente de ellas, el contenido publicado ayer sobre el descenso en la inflación.

En El gato al agua, un programa de El Toro TV (antes llamado Intereconomía TV), José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso, acudió para anticipar que a Europa Viva 24 “vendrán algunos líderes de partidos amigos, como Javier Milei”. Además de las conferencias y discursos de la cumbre, cuya entradas, gratuitas, están agotadas desde el jueves, en el predio habrá una “zona comercial y gastronómica y actividades lúdicas para niños y mayores”.

Javier Milei y Santiago Abascal, lider de VOX España

El diario El País, cuya línea editorial es cercana al socialismo, ha puesto el énfasis en las últimas semana en la información de que Milei no se reunirá con su español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. El incidente diplomático sería el principal motivo de esta decisión. El presidente del gobierno español dijo este jueves, sin brindar nombres, que lamentaba que este encuentro se celebrase en Madrid. Sánchez sí había mencionado a Milei en noviembre de 2023 cuando tuiteó “España es feminista y ecologista. España es amante de la paz y la justicia social. Así que ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei, ni Feijóo ni Abascal”.

Los asistentes

El diario El Mundo anticipa el encuentro de la derecha que se realizará en el predio del Palacio de Vistalegre con el foco puesto en la expectativa que hay sobre la concurrencia a esta cumbre donde algunos entre otros líderes extranjeros confirmados está Marine Le Pen, el exprimer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el chileno José Antonio Kast. La presidenta italiana Giorgia Meloni y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, partciparán por videoconferencia. Milei parece ser el gran atractivo internacional, no solo por ser un presidente en ejercicio, sino por la expectativa que sus políticas suscitan desde el exterior.

Desde que Javier Milei ingresó en la carrera por la presidencia, el día siguiente del ballotaje el pasado octubre, su alto perfil en los medios españoles ha sido notable. El Gran Wyoming, conductor del ciclo nocturno El Intermedio, le ha dedicado varios monólogos y el humorista Raúl Pérez Ortega a imitado al mandatario con La Renga como cortina musical.

Como en la Argentina, Milei genera suspiros y odios en los medios y en las redes sociales. El comentario desafortunado de Puente, exalcalde de Valladolid, generó una polémica de la cual la Moncloa se desligó para evitar que escalara la tensión con la Casa Rosada. Carlos Herrera, uno de los más prestigiosos periodistas de la radio española, expresó en su programa: “Un ministro no calumnia a un país amigo, y Argentina es algo más que un país amigo, es un país hermano”. También Susanna Griso puso en duda los verdaderos motivos de las declaraciones de Puente: “No puede responder a un calentón de Puente, al que tengo por un tío, perdón, todos mis respetos al ministro, por un tipo bastante inteligente. No me creo que sea fruto de un calentón para adoctrinar a los jóvenes socialistas”.

En la agenda de Milei comunicada por el gobierno no se menciona reunión alguna con el Partido Popular, a pesar de que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado al gobierno argentino tras el desliz de Puente y ha exigido pedir disculpas al Presidente.

En este contexto donde Milei se erigió como uno de los temas centrales de la política, se sumó a brindar su opinión el actor Viggo Mortensen, quien presenta su nueva película, al que acusó de “payaso” y “muñeco de la derecha”. También ha sido demoledor el artículo publicado por Contexto sobre el incidente del falso curriculum de Milei en El camino del libertario: “No es la primera vez que Milei o sus editores son pillados in fraganti inventando cosas. En varios libros que se convirtieron en éxitos de ventas en Argentina Milei cometió plagio”.

Este viaje de Milei a España será breve, pero el Presidente regresará en junio para asistir a un homenaje que se realizará en la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que lo premiará por su labor para impulsar y “su defensa ejemplar de las ideas de la libertad”. ¿Buscará extender su influencia en España? ¿Se reunirá en aquella ocasión con el Rey o con el Partido Popular, también afín ideológicamente en varios aspectos con La Libertad Avanza?