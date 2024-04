Carlos Mahiques aseguró que Nisman “tenía muy claro” el origen del atentado a la AMIA

Escuchar

Luego de firmar el fallo que dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA en 1994, el juez Carlos Mahiques -que actuó con Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma- contó los fundamentos de su decisión. Aseguró, asimismo, que el fiscal Alberto Nisman “intensificó esta línea de investigación” antes de su muerte porque tenía “muy claro” el origen.

“El exfiscal Nisman perseveró o continuó e intensificó esa línea de investigación. Y claramente tenía muy en claro que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría haber tenido antes de este fallo resultados palpables”, sostuvo Mahiques en Radio Mitre, a la vez que aseguró que la sentencia “esclarece” circunstancias sobre cómo se produjo y cómo estaba la Argentina en el momento en que ocurrió el ataque

La Cámara Federal de Casación, además de culpar a Irán, calificó lo ocurrido como un delito de lesa humanidad y pidió reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”. Así lo sostuvo en dos fallos divididos en los que dejó firme la absolución del exmecánico -hoy abogado- Carlos Telleldín por el ataque y redujo las penas de algunos de los acusados del encubrimiento que ejecutó durante la investigación.

“Mi voto en particular hace un análisis acerca de la naturaleza del acto terrorista en sí y del terrorismo yihadista, es decir, el terrorismo que proviene de una matriz integrista islámica como la que originó varios de los atentados desde el año 82 en adelante. Sobre todo a partir de organizaciones que respondían ideológica, logística y organizativamente a la República Islámica de Irán, como es el caso de Hezbollah. El acto terrorista en sí tiene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una suerte de califato universal”, analizó Mahiques.

Dijo además que a través de distintos estudios pudo determinarse que Hezbollah “no es un organismo estatal”, pero que sí tiene un brazo militar y una expresión política. “También fue el brazo armado y la organización que respondió a designios de la política de la Revolución Islámica. Hay un lazo muy evidente, muy demostrado, entre la conducción del gobierno de la República Islámica de Irán en esos tiempos y la organización Hezbollah. Y allí es donde uno claramente llega a la conclusión de que Hezbollah no podría haber hecho un atentado de estas características como el de la AMIA sin el condicionamiento organizativo, logístico, sin el armamento, sin el financiamiento, sin la planificación del Estado Islámico de Irán”, indicó.

Además de las causas vinculadas directamente con la organización y sus actos terroristas, Mahiques se adentró en el contexto que vivía la Argentina. “Entre fines de los años 80 y 90, hasta el 92, hubo una serie de contratos, 13 en particular, sobre asistencia tecnológica de material y nuclear que se acordó con Irán y que progresivamente la Argentina fue entre suspendiendo y cancelando definitivamente, entre fines de 1991 y mediados de 1992. Y allí la situación cambió, dado el giro importante que dio la política exterior argentina y que determinó, entre otras cosas, la cancelación de esos contratos. Y después de algunas advertencias por parte de Irán, que se deben leer en los intercambios diplomáticos, sobrevino esta respuesta que tuvo la contundencia de Hezbollah y de su modo de accionar. Eso podría considerarse una de las causas de origen político”, desglosó.

“Se seleccionó a la Argentina porque entre otras cosas era un país que ofrecía vulnerabilidad desde el punto de vista de su seguridad, su estructura de inteligencia... Son varios los factores”, indicó.

Asimismo, el juez advirtió que la situación “mucho no cambió” con respecto a esa época. “En el fallo hacemos una serie de exhortaciones, posiciones, órdenes y directivas para que se replantee desde el punto de vista de las políticas públicas el concepto de seguridad nacional y de la protección de la seguridad nacional. No solo a través de mecanismos institucionales o de juzgamiento, como es el caso del proceso en ausencia, sino también de la reestructuración de organismos de inteligencia, de desclasificación y acceso a material; no solo de nuestra exSIDE, de agencias del exterior que todavía están en posibilidad de ser conocidos y dar mayor claridad no solo a lo que pasó, sino a lo que podría pasar”, sostuvo.

Por último, en un paralelismo con la actualidad, comentó: “Hay un fenómeno muy preocupante en nuestro país, por ejemplo, si se toma la referencia de Rosario, donde casi podría hablar de actos de narcocriminalidad, de narcoterrorismo, porque hay circunstancias como los sistemas de cooptación, el uso de menores para generar atentados indiscriminados, o muertes u homicidios. Son formas de terrorismo. No tienen que ver con una patria de tipo ideológico o religioso, sino simplemente con el negocio del narcotráfico”.

