Lilita Carrió dio un mensaje esperanzador a sus militantes tras la derrota de Juntos por el Cambio Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

11 de agosto de 2019 • 22:50

La diputada nacional de la CC-ARI, Elisa Carrió, consideró esta noche que "la república democrática ganará por mas del 50% en octubre", pese a que el presidente Mauricio Macri reconoció la derrota de Juntos por el Cambio en estas elecciones primarias ( PASO).

"Sé por experiencia estadística que nunca el PJ, salvo en la época de Menem, pudo superar el 45 por ciento de los votos", dijo.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se imponía esta noche en las primarias con el 47 por ciento de los votos y le sacaba casi 15 puntos de diferencia a Macri, que obtenía el 32,6%, según los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio de la votación.

Luego del discurso del Presidente, en el que reconoció una dura derrota, Carrió dijo que "no es mala la adversidad para Cambiemos porque nos quita la soberbia". "Si no mírenme a mí, esplendida, vieja y con 63 años. No es mala la adversidad. Lo que es malo es sentirse deprimido en la adversidad", agregó en Costa Salguero.

Por último dejó un dato histórico alentador para los militantes que estaban en la sede partidaria: "La vez que se perfiló dos modelos de país fue en el 83 y ganó [Raúl] Alfonsín con el 51%".

"Nunca le prometimos un camino fácil, el camino a la libertad nunca es fácil y la mayoría se siente más cómodo con los autoritarios y los faraones. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando en medio del camino quería volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a la Argentina republicana", cerró.