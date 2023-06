Caso Cecilia: Jorge Capitanich da un giro a su estrategia y lanza una ofensiva contra los medios

escuchar

RESISTENCIA.- En un provincia totalmente convulsionada por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, invadida por medios nacionales, su gobernador, Jorge Capitanich dio un vuelco a su estrategia de comunicación. En línea con la modalidad nacional, que inauguró la vocería con incorporación de Gabriela Cerruti, el gobierno de Chaco anunció que a partir de este miércoles comenzará una “nueva modalidad” para relacionarse con los medios de manera “mucho más fluida con un contacto de mayor proximidad, cercanía”.

Para eso, darán conferencias lunes, miércoles y viernes con la idea de informar la agenda del gobernador y el gobierno provincial, así lo anunció hoy el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, ahora vocero oficial.

En sintonía con el mensaje de Capitanich de horas antes, que pidió “responsabilidad individual” y que los medios “dejen de mentir”, Chapo repitió en conferencia de prensa que deben tener “responsabilidad al momento de comunicar” y expresó que el gobernador el martes se mostró acompañado porque consideran que es “importante generar señales hacia afuera”. “No podemos bajo ningún punto de vista avalar la mentira, el engaño como forma de comunicación”, agregó.

La actividad de Chapo será frenética: convocó a otra conferencia de prensa para la noche, acompañado por Mirta Morel y Hernán Knezovich, interventores en la Fundación Andrés Saúl Acuña, creada por el clan Sena y receptora de fondos millonarios del Estado chaqueño. Solo en 2023 -y hasta el mismo día de la detención de sus directivos- fueron $141 millones.

Rodeado por cerca de 50 funcionarios que formaban una especie de fortaleza detrás de él que ocupaba todo el ancho del Salón Obligado de la Casa de Gobierno, Capitanich había reaparecido el martes para hablar sobre la desaparición y presunto femicidio de Strzyzowski. La conferencia de prensa, que fue anunciada una hora antes, empezó cerca de las 20. “Nos llamaron a todos en un hora”, comentaba uno de los presentes. El elenco que lograron reclutar variaba entre miembros del gabinete, legisladores provinciales, diputados y senadores.

Conferencia de prensa de Jorge Capitanich, en Chaco

Se dio luego de que se filtrara, en LN+, el rumor de que habrían existido comunicaciones entre Emerenciano Sena, hoy preso, y el gobernador Jorge Capitanich luego de la desaparición de Cecilia. La versión que circula en Resistencia es que Emerenciano Sena lo habría llamado a Capitanich para decirle: “Negro [así lo llamaba al gobernador], la negra [su esposa, Marcela Acuña, que también está detenida] se mandó una cagada”.

Capitanich lo negó rotundamente mientras levantaba un artículo periodístico de LA NACION. “Por favor, dejen de mentir. Es una campaña en mi contra. Mi objetivo es aclarar todo y transmitir que la versión es falsa, y me afecta terriblemente el corazón, tengo familia”, dijo el gobernador al comenzar la conferencia que cada tanto interrumpía su tropa con aplausos o gritos de “Vamos Coqui”.

No es la primera vez que Coqui, como todo lo llaman acá, muestra una tapa en vivo. En febrero de 2015, cuando era jefe de gabinete de la entonces presidenta Cristina Kirchner, molesto por una información, rompió un ejemplar del diario Clarín durante una conferencia de prensa.

Jorge Capitanich rompe un ejemplar del diario Clarín durante una conferencia

“Tengo el cuero duro en la política. He soportado todo tipo de ataques, vejámenes de todo tipo de naturaleza... pero esto, por favor, no inventen nada más”, sostuvo.

Según dijeron a LA NACION varias fuentes con acceso a la investigación, esta llamada no figura en el expediente y los fiscales no tenían conocimiento hasta que comenzó a circular en rumor en los medios. “Por lo que tenemos conocimiento existía un vínculo estrecho entre el gobernador y Emerenciano Sena, por lo cual podría existir alguna llamada o mensaje entre ellos pero el contenido no lo puedo aseverar”, dijo el fiscal de la causa Jorge Cáceres Olivera a LN+. De todos modos, el fiscal remarcó que tendrán que esperar el resultado del peritaje de los teléfonos para verificar la información. Los resultados de la apertura de celulares, con las que se conocerán el contenido de la mensajería instantánea de los imputados, deberían conocerse en breve dado que los fiscales pidieron un informe preliminar antes del pedido de prisiones preventivas.

“Todo el tiempo han intentado plantear, feudalismo, corrupción y asociación con las organizaciones”, siguió Capitanich como parte de la enumeración mientras repetía que era falso. Se lo notaba un tanto molesto, hablaba rápido y acelerado. Calificó la cobertura de los medios sobre el caso como “tamaño nivel de agresión” y afirmó: “Pretender vincular al gobernador de la provincia con un ataque de estas características es verdaderamente siniestro. Nunca he visto esto en la historia argentina”.

Conferencia de prensa de Jorge Capitanich, en Chaco

También dijo que prefirió ser “cauteloso” con Gloria Romero, la madre de Cecilia. “Pero tiene todo mi apoyo para que el caso se esclarezca y puede venir a visitarme cuando lo desee. Que la Justicia investigue libremente y que los responsables paguen con todo el peso de la ley. Siempre vamos a estar del lado de la víctima”, dijo. Romero repite que el gobernador nunca se contactó. Coincide en la versión con el gobierno de que fue la secretaria de Género y la vicegorbaernadora quienes se comunicaron con ella.

El gobernador ya había hablado de Cecilia cuando fue a votar con una sonrisa y un sweatear rojo. “Me jacto de la calidad institucional de esta provincia”, aseguró ese día. Una vez más, relativizó que haya tenido una relación estrecha con Emerenciano, el líder piquetero, pese a la infinidad de imágenes juntos, haber sido su padrino de casamiento, o quien escribió el prólogo del libro que publicó su esposa, Marcela Acuña sobre la vida de Emerenciano.

El martes prefirió definirse como el candidato más votado individualmente. La suma de los votos de Juntos por el Cambio, de todos modos, superaron su caudal. Dijo, además, que todo “todo el tiempo se planteó que tenía que suspender las elecciones”. “No se puede transformar un hecho policial en uno político”, había dicho para intentar despegarse del caso que conmociona la provincia.