Caso Cecilia Strzyzowski: la espeluznante confesión de Obregón sobre cómo se deshicieron del cuerpo

escuchar

RESISTENCIA.- “Anda a ver a casa, parece que hay un cuerpo y tengo miedo porque a César lo vi lastimado, nosotros estamos por salir con Emerenciano, nosotros nos vamos al barrio”, fue el chat que Marcela Acuña, madre de César Sena, le envió a Gustavo Obregón el viernes 2 de junio, cerca de las 17. Ya hacía al menos cuatro horas que Cecilia había sido asesinada.

Obregón, una persona de de máxima confianza del clan piquetero, a tal punto que hasta el año pasado hacía de chófer de César Sena cuando iba al colegio secundario, fue el único que se quebró y confesó ante los fiscales haber colaborado para descartar el cuerpo de Cecilia.

En su declaración, a la que LA NACION tuvo acceso, relata detalladamente cómo descartaron el cuerpo de la joven de 29 años. Al llegar a la casa se encontró a una empleada doméstica planchado. Una mujer que había entrado a la casa poco antes y no estaba al tanto de que allí habían cometido un crimen. “Estaba buscando por todos lados y me imaginaba mil cosas por esto que me había dicho Marcela sobre este cuerpo”, declaró Obregón. Revisó los baños, dos piezas y recién encontró el cuerpo de Cecilia en el tercer cuarto. “Puedo observar un bulto largo, todo envuelto”, precisó. Fue en ese momento cuando salió “disparado” corriendo afuera y le confirmó a su jefa: “Sí, señora parece que hay un cuerpo”. Acuña, sin embargo, de acuerdo al relato de los fiscales, había estado en la casa cuando mataron a Cecilia (en una ventana temporal entre las 12:16 y las 13:01).

Acuña le indicó: esperar a Cesar, no decirle nada a Emerenciano y que le dijera a la señora que estaba planchando que se fuera. Le permitió, además, hablar con Fabiana González, su pareja y también empleada del clan. González llegó a la casa a las 18.

“Le cuento lo que yo había visto, y le digo si quería pasar a mirar, pero Fabiana me dice que no”, relata Obregón y sigue: “Yo le insisto para que ingrese y vea, a lo cual ella accede, entramos los dos de vuelta, despacito, con miedo, con la linterna del celular nuevamente, y le digo está ahí, marcando dónde estaba. Fabiana mira, se asusta y salimos los dos para afuera”.

Decidieron entonces contactar a Acuña: Obregón la llamó y González fue a buscarla al barrio Emerenciano. César llegó a la media hora acompañado por Rita Romero, una dirigente del partido de sus padres que lo había acompañado a una actividad política en Colonia Elisa. El joven le pidió a Obregón que la llevara a su barrio. ”Fui y vine como tiro; estaba nervioso y no sabía que hacer. Dejo mi auto en la calle, y la camioneta de él ya estaba metida en el garage de cola. Ahí me dice: “Gusti, ayúdame a sacar esto, tenemos que ir al campo”.

La casa de los Sena, donde mataron a Cecilia Strzyzowski Santiago Hafford

Obregón contó que al principio se negó. Pero después accedió a cargarlo en la camioneta de César. “Yo lo ayude a cargarlo, porque César era como mi jefe; el orden de jerarquía era primero Emerenciano, después la señora Marcela Acuña y después César”, precisó. El joven le indicó traer bolsas de basura y un bidón de nafta. Obregón le sugirió ir a una estación de servicio, pero César le contestó, siempre según su declaración en indagatoria: “Yo voy por otro lado, pero te espero más allá por el tema de las cámaras”.

Se dirigieron al campo de la zona de Tres Horquetas, donde Emerenciano Sena tiene un criadero de cerdos. Al llegar, César se ocupó de descargar “la frazada”, cubrirla con leña y las bolsas, rociarla de nafta y prender el fuego. Obregón hacía de campana. “Y pude observar en ese momento que Cesar estaba manipulando dos celulares. Vi por la luz nomás, que él escribia en uno y después escribía en otro”, dijo el imputado, aportando otro dato clave para constatar que César utilizaba el teléfono de Cecilia para hacerle creer a sus familiares que seguía con vida.

La chanchería de Emerenciano Sena, donde quemaron el cuerpo de Cecilia Santiago Hafford

Acuña, mientras tanto, lo llamaba todo el tiempo. Quería que se dirigieran a la comida familiar, según contó la hermana del líder piquetero, Marcelina, esa noche la familia Sena compartió un guiso. Al llegar, nadie habló del tema. “Cuando nosotros nos fuimos ese fuego estaba al rojo vivo”, dijo Obregón.

Jugar al pool

“Después de que César quemara eso, él me hablaba tranquilo, no le pregunté nada yo a él. Inclusive César me decia: ‘Gusti, tenemos que jugar un pool’. Estaba tranquilo. Yo estaba asustado, tenía miedo, tenía respeto y todo junto, y por eso en el momento no salí a hablar ni nada. Era yo contra todo el mundo, porque todos en el barrio decían que César era inocente, inclusive no solo la gente del barrio, también gente de otro entorno. Yo por eso no hice ninguna denuncia ni declaración en ese momento”, relató Obregón ante los fiscales.

Obregón se enteró recién dos días después de que Cecilia, la novia de Cesar que él conocía, estaba desaparecida. Fue por el video que subió su mamá, Gloria Romero.

Agregó en su declaración que al día siguiente volvió al campo con César, a las 6:30. Buscaron las cosas de una exempleada y se dirigieron al barrio Emerenciano para entregárselas. Pareciera que, pese a haber quemado el día anterior allí un cuerpo, continuaron con las actividades programadas. Después, fue a la casa del matrimonio Sena. “Busqué una carne que estaba en uno de los freezers y salí”, precisó y agregó: “Se lo lleve al campo a Melgarejo, en el mismo horario de la siesta, para que cuelgue la carne”.

Chorizos para la campaña

Era la carne para la jornada del domingo. Ese día, Obregón relata que fue temprano al campo para preparar “los chorizos con los compañeros”. Emerenciano Sena se filma haciendo chorizos en su criadero de cerdos. Hace al menos dos tomas del video para difundir en redes sociales y se saca fotos en plena acción. Alza el cuchillo al aire y dice que son para repartir entre los fiscales de su partido el día de la elección. Si la declaración del acusado Obregón es verdadera, los restos quemados de Cecilia todavía estaban en el lugar.

Emerenciano Sena hace chorizos en Colonia Tres Horquetas, un día después del crimen de Cecilia

César le volverá a pedir ayuda recién el martes, el día que la mamá de Cecilia denuncia su desaparición en una comisaría de Resistencia. Lo fue a buscar a su casa, compraron “bolsitas de consorcio” y volvieron al campo. Al llegar, le indicó que le pidiera al casero “una pala ancha”. Se dirigen al lugar donde habían quemado “el bulto”.

“Yo le abro las bolsas a César y el comienza a cargar las dos bolsas, con la pala, juntando las cenizas desde el medio de la quema. Cuando se cargaban las bolsas, en ningún momento vi huesos grandes, pero si podía observar que habia huesos chiquititos”, precisó Obregón. Se retiraron con dos bolsas y se dirigieron al rio Tragadero, cerca de allí.

Guiados por Obregón, los investigadores encontraron restos óseos y otros elementos durante rastrillaje en el río Tragadero Gentileza Diario Norte

“César desata una y larga todo el contenido de la bolsita, en el límite del agua y la costa. Y después con la otra bolsita, lo mismo, la desata y larga el contenido en el límite del agua y la costa. Finalmente, César dejas las dos bolsitas en la orilla del rio, y le prende fuego a las dos bolsitas, con un encendedor”, dijo Obregón ante los fiscales. A la noche sería el turno de la valija y la mochila. Obregón lo buscó a César por su casa y se van al Barrio Emerenciano, en donde descartan las pertenencias de Cecilia con el mismo procedimiento. De acuerdo al relato de Obregón, César las tiró en la última calle asfaltada del barrio y las prendió fuego.

La confesión de Obregón permitió a los investigadores hallar los huesos triturados (que serán sometidos a análisis de ADN) y las pertenencias que la familia de Cecilia reconoció como las que llevaba la última vez que la vieron con vida.

“Quiero dejar en claro, que desde el viernes que yo recibo el mensaje de Marcela Acuña hasta el día que yo caigo detenido, todos actuaban normales, nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, todos hacían vida normal. Yo siempre nervioso y asustado con todo esto, y era el único que estaba así, porque todos decían que no pasaba nada, que César era inocente, pero a mí me pesaba y me pesa todo esto que habíamos hecho, sabiendo lo que habíamos hecho”, insistió Obregón, que terminó imputado por “encubrimiento agravado” y deberá esperar preso hasta el juicio por jurados.