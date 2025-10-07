Caso $LIBRA en EE.UU.: un informante confidencial aportó conversaciones que complicarían la defensa de Hayden Davis

La demanda colectiva que tramita en Estados Unidos por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA registró un giro inesperado. Los impulsores de la “class action” presentaron ante la Justicia federal a un supuesto informante confidencial que aportó capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con Hayden Davis y que cuestionarían las versiones exculpatorias de Davis y otro de los protagonistas, Benjamin Chow.

De confirmarse su veracidad, los mensajes de Davis demostrarían que el joven estadounidense se encontraba bajo las órdenes de Chow en la antesala del lanzamiento de $LIBRA, que ambos coordinaron sus movimientos para generar o pausar transferencias millonarias de dinero y que la “memecoin” que provocó un escándalo en la Argentina era parte de una movida más amplia que incluía otro criptoactivo. ¿Su nombre? $MILEI.

El abogado de los demandantes, Max Burwick, presentó el material ante la jueza federal Jennifer Rochon, el viernes pasado, tras obtener y verificar el contenido, según afirmó. Su “propósito único y limitado”, dijo, es demostrar el riesgo “actual, inminente y no especulativo” de que Davis, Chow y los acusados restantes disipen millones de dólares que la Justicia había congelado, pero luego les devolvió a los acusados.

Según Burwick, el material que aportó el informante proporcionaría una prueba tangible de la “capacidad y cadencia de la toma de decisiones humanas [que hubo] detrás de los lanzamientos de tokens y los flujos de activos”, lo que desmentiría la versión que sostiene Davis desde que comenzó a defenderse de la “class action”.

El material que aportó el informante incluye mensajes que intercambió con Davis por WhatsApp u otra plataforma digital durante meses, desde enero a agosto de este año; es decir, antes y después del lanzamiento de $LIBRA y otros quince criptoactivos, como $Melania y $M3M3.

Durante ese intercambio, el estadounidense se ufanó de la selfie que se tomó con Javier Milei que el Presidente posteó en la red X y sostuvo que su firma −Kelsier Ventures− y Meteora tenían la “exclusividad” del “marketing” de “cosas del Gobierno” en la Argentina.

En esos chats, Davis aludió a un “Manuel”, que podría ser Manuel Terrones Godoy, uno de los impulsores locales de $LIBRA junto a Mauricio Novelli. ¿Cuál fue su comentario? “Las cosas malas suenan bien escuchándolas de Manu”. ¿Cuándo lo escribió? El 30 de enero pasado, horas después de reunirse con Milei.

También dijo que y, tres días antes del lanzamiento del “memecoin”, le preguntó a su interlocutor la factibilidad del proyecto: “¿Cuán rápido podemos estar listos para salir con Milei?”.

Durante ese ida y vuelta, sin embargo, Davis también cruzó mensajes nueve días después del escandaloso lanzamiento de $LIBRA. El ahora informante confidencial lo contactó el 23 de febrero para preguntarle cómo estaba. ¿Su respuesta? “Bueno, dado que me emboscaron para ser el mayor chivo expiatorio del mundo, he estado mejor”, replicó, a lo que sumó el ícono de un rostro llorando de risa.

“Bueno, dado que me emboscaron para ser el mayor chivo expiatorio del mundo, he estado mejor”, afirma Hayden Davis en un supuesto chat que analiza la justicia de EE.UU

También según la versión del propio Davis en esos mensajes, Chow habría dirigido o asumido un rol protagónico en la operación $LIBRA, lo que contradeciría, de confirmarse, su afirmación de ser solo un consultor de software, mientras coordinaban cómo gestionar y mover fortunas durante el lanzamiento del criptoactivo y tras el descongelamiento judicial de los fondos. Así, al día siguiente de levantarse la llamada “orden de restricción temporal”, dos de las tres carteras principales registraron movimientos hacia la red Ethereum y mutaron hacia una moneda descentralizada que ya no puede ser congelada desde los tribunales.

Sin embargo, el aporte más significativo y novedoso del informante, de confirmarse, sería que $LIBRA no fue una operación aislada, sino apenas un eslabón dentro de un plan de negocios que habrían urdido Chow, desde Meteora, y Davis, desde Kelsier Ventures.

En ese sentido, Davis le confió a este informante que planeaba impulsar otro criptoactivo al que llamaba $MILEI, y que pensaba lanzarlo como parte de una cartera de lanzamientos que se sumarían al token $Melania, en alusión a la esposa de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Esa cartera de “tokens”, según Burwick, reforzaría la premisa que Meteora, Kelsier Ventures, Chow y Davis tendrían una “relación establecida que incluye el lanzamiento, marketing y ventas de múltiples scam memecoins”, en contradicción con la versión del joven estadounidense, quien siempre negó saber quiénes serían los “snipers” que manipularon la cotización del $LIBRA hasta su colapso.

¿Quién es el informante?

Siempre según Davis, los verdaderos responsables detrás de $LIBRA y otros lanzamientos similares integrarían un grupo al que identificó como “Axiom”, y que podría referirse a la plataforma que opera dentro de Solana. “Ellos son los tipos que hicieron todos estos tokens”, sostuvo, mientras que a él le tocaba lidiar con la tormenta, aunque sostuvo que se encontraba bien. “Tengo un equipo legal sólido trabajando con gente de relaciones públicas”, dijo, antes de reafirmar su posición. “Sostengo casi todo lo que dije [desde que estalló el escándalo] y lo que está hecho, está hecho”.

Hayden Davis apunta a Benjamin Chow y Axiom en un supuesto chat que analiza la justicia de EE.UU

Días antes de presentar el material ante la Corte, Burwick solicitó mantener bajo reserva la identidad del informante y toda la evidencia, para preservar su seguridad, pero la jueza Rochon rechazó el pedido. Sostuvo que los argumentos presentados fueron ‘insuficientes” y que debía priorizar el derecho al acceso público a los documentos judiciales por sobre un riesgo especulativo para el testigo.

Tras presentar el material ante la Corte, no obstante, Burwick solicitó a la jueza que revise y modifique su decisión de levantar el congelamiento de los fondos. Planteó que la nueva evidencia obtenida del informante confidencial cambia la situación y que corresponde emitir una nueva orden de interdicto específico para preservar los activos que generó $LIBRA y evitar así un “daño irreparable”.