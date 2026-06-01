En mayo se frenó el reparto de ATN y ninguna provincia recibió esos fondos desde el gobierno de Milei

CÓRDOBA.- El mes pasado la Casa Rosada y el Ministerio de Economía no repartieron Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) entre las provincias argentinas.

Los números oficiales confirmaron el adelanto de LA NACION y en los primeros cinco meses del año se distribuyeron $ 121.000 millones, lo que representa 20% del total de las transferencias no automáticas pagadas en el período.

Ese monto representa un alza del 13,6% real contra igual período del 2025. La consultora Politikon Chaco analiza que el Fondo de ATN recaudó en ese período $469.681, con lo que la distribución acumulada es del 25,8%, superior al mismo lapso de 2025 cuando llegó al 22%.

Así, el actual se convierte en el más alto volumen de ejecución para estos meses desde 2022, cuando llegó al 34,6%. Pero todavía hay sin repartir $348.681 millones.

Los ATN son parte de las transferencias no automáticas de Nación a las provincias que el mes pasado mostraron un descenso del 43,8% en términos reales. La caída está explicada en su totalidad por la merma exhibida por la ciudad de Buenos Aires, debido a que se cortaron los envíos por la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación a raíz de la deuda por coparticipación.

Si se excluye a CABA del análisis, los envíos a las 23 provincias muestran una suba del 7,8%. Similar situación ya se había visto en abril, con una baja de 5,3% en el global pero 15,5% al excluir al distrito porteño.

Gráfico de la consultora Politikon Chaco

Hubo tres actividades que concentraron la gran mayoría de los envíos: la Universalización de la Jornada Extendida, que explica el 40% del total pagado; los fondos para Cajas de Jubilaciones no transferidas (29% del total); y los recursos para Comedores Escolares (13% del total del mes). En conjunto, estas tres actividades explicaron el 83% del mes.

A mediados de mayo, por la decisión administrativa 20/2026, hubo recortes en programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. Solo en “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”. Son las partidas que la actual gestión, igual que todas las anteriores, distribuye entre sus aliados. El mes pasado, no repartió nada.

Lo que cambió en mayo fue que la coparticipación federal mostró una señal positiva para las provincias luego de cuatro meses consecutivos de caídas en términos reales. Durante ese mes se distribuyeron $8,04 billones y las transferencias automáticas registraron una suba real interanual del 8,1% y, en comparación con abril, los recursos crecieron un 41% en términos reales.

Las 24 jurisdicciones subnacionales mejoraron en lo que respecta a estos giros automáticos; Catamarca fue la que exhibió la variación relativa más alta con +12,7%, debido a mayores fondos captados mediante la Compensación del Consenso Fiscal; le siguieron Misiones (+9,3%) y Tucumán (+9,2%), por idénticas razones que la catamarqueña pero en niveles menores.

En el otro extremo, las jurisdicciones con crecimientos más leves del mes fueron Salta (7,4%) y Buenos Aires (7,3%), afectadas por un mayor impacto de la baja de la compensación del Consenso Fiscal observados para estos distritos.

Los envíos por coparticipación, que representan el 94% del total de las transferencias automáticas, mejoraron 8,9% real interanual, desempeño explicado en su totalidad por el impuesto a las Ganancias que exhibió un incremento del 25,7% real interanual apoyado en los vencimiento de ese tributo para sociedades.

Por el contrario, el IVA continuó transitando un sendero bajista y registró un -9,5% interanual en mayo, también se vieron retrocesos en los impuestos Internos (19,3% i.a) y los Otros Coparticipados (-45,3% i.a).