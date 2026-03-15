Caso $LIBRA: Karina Milei le abrió las puertas de funcionarios a Novelli para sondear posibles negocios con el Estado

El vínculo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA fue más allá de abrirles las puertas de la Casa Rosada y la quinta de Olivos para que se reunieran con su hermano, el presidente Javier Milei. También les sirvió de “abrepuertas” para sondear negocios con funcionarios de primera línea, según surge de los mensajes de WhatsApp del lobbista Mauricio Novelli que recuperaron peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Karina Milei me pasó tu contacto. Yo vengo trabajando con ellos hace unos años. ¿Cómo estás?”, le mensajeó Novelli a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a fines de 2024, en su primer contacto, pero ya dando por sentado el tuteo. “Estaría bueno coordinar una reunión para poder dialogar sobre todo lo que puede aportar mi empresa en materia de educación -añadió-. Estoy conectado con grandes fondos del extranjero (principalmente USA y Asia) que están dispuestos a invertir altas sumas de dinero en la Argentina”.

La respuesta de Pettovello llegó el 4 de diciembre de ese año. “Hola Mauricio. Sí, por supuesto, dame un para e [sic] días para agendar. Te va a llamará (sic] mi secretaria, Consuelo”.

“Excelente, Sandra! Quedamos en contacto”, replicó Novelli a las 13.35 de aquel miércoles, para volver a la carga 48 minutos después. “Me acaban de llamar de otra empresa mas [sic]. Quieren invertir fuerte”, adujo. “te podre [sic] llamar 5 minutos para contarte por encima y despues [sic] coordinamos otra reunión?”.

Karina Milei llega la senado

Consultada por LA NACION, la ministra Pettovello afirmó que “no” lo conoce a Novelli, pero no negó el intercambio. “Me escribe infinidad de personas, todo el tiempo. Tendría que fijarme en mi teléfono, que además cambié de línea”, indicó la consulta específica. “Todo esto me resulta totalmente ajeno”, aclaró.

Para diciembre de 2024, Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy, habían organizado el evento Tech Forum, con Milei como orador principal, y habían cerrado un acuerdo con la plataforma virtual Cube Exchange junto al CEO de Kelsier Ventures, el estadounidense Hayden Mark Davis. Ambas operaciones, sin embargo, registraron turbulencias que lindan con el fraude corporativo y actos de corrupción.

El CEO de la firma Cardano, Charles Hoskinson, denunció públicamente tras el escandaloso colapso de $LIBRA que Novelli y Terrones Godoy le exigieron una suma de cinco cifras en dólares a cambio de conseguirle una reunión privada con Milei durante el desarrollo de Tech Forum, que se celebró en octubre de 2024.

Si les pagaba, le dijeron, “cosas mágicas pasarán”. Pero Hoskinson se negó de forma tajante: concluyó que acceder a ese pedido implicaría infringir la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés), que penaliza el soborno a funcionarios extranjeros.

Desde Cube Exchange confirmaron a LA NACION, en tanto, que la firma suscribió una “carta de intención” (LOI, en inglés) con el Gobierno a mediados de 2024, y que había contratado a Novelli, Terrones Godoy y Davis para tareas de promoción y relaciones públicas. Sin embargo, terminó por despedirlos tras detectar sobreprecios en sus rendiciones de cuentas y resultados nulos.

Elecciones legislativas 2025. Sandra Pettovello en el búnker de La Libertad Avanza. Soledad Aznarez - LA NACION

Para cuando Novelli contactó a Pettovello invocando a Karina Milei, él y su socio ya habían ingresado a la Casa Rosada junto a Davis, autorizados por la secretaria general de la Presidencia, para reunirse con el Presidente, según surge de los registros de ingresos y salidas a la Casa de Gobierno que obtuvo LA NACION tras presentar un pedido de acceso a la información pública.

El 21 de noviembre de 2024, por ejemplo, Novelli, Terrones Godoy y Davis se reunieron con Milei. Y esa misma noche, celebraron en el hotel Four Seasons de Buenos Aires que el Presidente les había “firmado todo”, de acuerdo a testigos presenciales de los festejos, en los que fluyeron el champagne y las promesas de nuevos negocios.

Apenas once días antes, Novelli se había reunido a solas con Milei en la quinta de Olivos para plantearle un proyecto audaz: monetizar la imagen presidencial a través de activos digitales para generar ganancias millonarias directas para ambos, según confirmaron dos fuentes al tanto de aquellas deliberaciones reservadas.

Ruta del dinero y mensajes oprobiosos

El intercambio entre Novelli y los demás protagonistas del caso $LIBRA fue constante. Tanto en mensajes, como en transferencias de dinero. El 3 de diciembre de 2024 –cuando ya le había enviado su primer mensaje a Pettovello y esperaba su respuesta-, se registró una transferencia de 180.000 USTD (dólar cripto) en billeteras virtuales bajo investigación.

En esos mensajes, además, Novelli alude a empresas de Asia. Podría aludir al CEO de la firma Kip Protocol, el singapurense Julian Peh, que ya estaba en contacto con todos ellos para diseñar posibles lanzamientos de criptoactivos, pero también logró que Milei retuiteara uno de sus mensajes. Fue el 7 de diciembre, cuando el posteo presidencial generó un aumento del 20% en el valor del “token” de Kip Protocol.

Para esa fecha, Davis comenzó a ufanarse entre sus conocidos del mundillo cripto sobre su influencia sobre el Gobierno argentino. “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción”, le escribió a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas.

Hayden Davis Captura de pantalla

“Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando una expresión oprobiosa y despectiva con la que supremacistas blancos se refieren en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

El análisis del contenido de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de Novelli que completaron los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) refleja el nivel de cercanía, acceso y habitualidad que el lobista mantenía con los hermanos Milei.

El vínculo entre Karina Milei y Novelli se retrotrae a abril de 2021, como mínimo, según determinaron los expertos de la Datip. Y las comunicaciones continuaron incluso tras el estallido del escándalo por el colapso de $LIBRA, cuando la secretaria general de la Presidencia y el asesor Santiago Caputo gestionaban el control de daños de la crisis.

Aunque Novelli y Terrones Godoy buscaron borrar evidencias, los peritos lograron recuperar gran parte del material. La suerte fue distinta con otro protagonista clave: el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. “Le secuestraron un aparato de teléfono nuevo”, resumió una fuente tribunalicia. “Para cuando fueron a buscarlo, había desechado su teléfono, su computadora y hasta los televisores de su casa”.