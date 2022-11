Caso Vialidad: en el tramo final del juicio se abren los interrogantes sobre qué dirá el veredicto de Cristina Kirchner

escuchar

En la antesala de la última etapa del juicio oral y público por la causa Vialidad, que podría terminar en la primera condena por corrupción para la vicepresidenta Cristina Kirchner, los interrogantes que circulan por la política y por los tribunales federales se sitúan ya menos sobre cuándo se conocerá la fecha de la sentencia, y mucho más en cuál será su contenido, y sobre todo, la respuesta política y social que esta pueda generar.

No hay una fecha certera, todavía, para que el Tribunal Oral Federal 2 dicte la sentencia, aunque todo indica, según las audiencias que fijaron los jueces para la instancia de las “últimas palabras”, que la sentencia se dará a conocer entre la primera y la segunda semana de diciembre.

En la fiscalía de Diego Luciani, donde pidieron una pena de doce años de prisión para Cristina Kirchner y de diez para quienes habrían participado y organizado la asociación ilícita, esperan que el Tribunal “vaya por todo”. Luciani ya defendió sus argumentos el lunes pasado, en una audiencia donde pidió a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu que los planteos de nulidad y las excepciones planteadas por las defensas de los acusados sean rechazados.

En el kirchnerismo existe la convicción de que la vicepresidenta será condenada, aunque abonan la idea de solo por defraudación al Estado y no como jefa de una asociación ilícita, que es la figura que mayor pena le implicaría. Pocos apuestan a que pueda ser considerada absuelta.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 trabajan en suma reserva. “ Están encapsulados”, señaló un colega de los tres magistrados para resaltar que mantienen un fuerte hermetismo. Suspendieron las mesas semanales y los encuentros sociales que podían llegar a tener con otros colegas y evitan exponerse públicamente a reproches o acusaciones por parte del kirchnerismo. Es, también, una manera de alejar toda suspicacia sobre el resultado del juicio.

No obstante, las especulaciones son moneda corriente, tanto en los tribunales federales de Comodoro Py como en las charlas de la política. En los pasillos judiciales la mayoría de los magistrados consultados especulan con que se dictará una sentencia condenatoria para la mayoría de los acusados pero plantean algunos matices entre los votos de los jueces. Los matices son en torno al monto de la pena en caso de que se dicte una condena por asociación ilícita y también por administración fraudulenta. Nadie considera la posibilidad de una absolución.

Aún así, el efecto concreto del fallo es todavía lejano. De conocerse la sentencia en el próximo mes, los fundamentos se conocerían recién en el mes de febrero del año próximo, después de la feria judicial. Luego, en caso de que la sentencia fuera condenatoria, llegarían los recursos a la Cámara Federal de Casación Penal.

Algo que se decidió es que las últimas palabras y el veredicto serán a través de una audiencia vía Zoom que será transmitida por Youtube, igual que como transcurrieron hasta ahora las etapas anteriores del juicio. De esta manera se evitará la conglomeración de gente en los tribunales de Comodoro Py y la necesidad de implementar un gran operativo de seguridad.

¿Cuál será la respuesta política a una eventual condena? Con respecto a ese punto se produjo un cambio de escenario, coinciden tanto en el kirchnerismo como cerca del Presidente. Si bien tras la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y sobre todo tras el pedido de condenas, el kirchnerismo alentaba la posibilidad de una fuerte reacción social y levantó temperatura en las calles, después del atentado a Cristina Kirchner ese ánimo parece haber cambiado.

Esta etapa, la del veredicto, es incluso más álgida que la de la acusación, pero cerca de la vicepresidenta sostienen que no quieren alentar ese tipo de manifestaciones para no enrarecer el clima social. Entienden que el discurso violento que se generó puede tener consecuencias para ellos, y hasta se refieren a los dichos de la propia Cristina Kirchner el jueves pasado en La Plata, cuando cuestionó el cántico militante “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”. Aún así, los embates del kirchnerismo al Poder Judicial se reeditaron en las últimas semanas. Y Cristina Kirchner dijo en más de una oportunidad que el Tribunal Oral Federal 2 tiene la sentencia “escrita y firmada”.

“No podemos calcular las consecuencias del fallo. No nos queremos anticipar. Pero aunque salga mal, Cristina no quiere revuelo social”, dijo un hombre de su confianza que observa los temas judiciales de cerca. “Igual, La Cámpora no va a quedarse callada”, supuso.

“Sale mal”, pronosticó también un funcionario cercano a Alberto Fernández que dice tener la impresión de que el fallo será contrario para Cristina Kirchner.