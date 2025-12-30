Causa cuadernos: las amenazas que denunció haber recibido un funcionario clave en el esquema de recaudación

“Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del ministro De Vido, luego se lo llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entregarle el maletín completo, con birome y todo, y me dijo: ‘me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar’”.

Claudio Uberti es una pieza central en el presunto esquema de corrupción que se alzó en torno a la obra pública nacional durante el kirchnerismo. Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y uno de los funcionarios encargados de recolectar los pagos de los empresarios del rubro.

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido en 2006 junto al entonces titular de la OCCOVI, Claudio Uberti

En la última jornada del año de la causa Cuadernos y como parte de la causa que investigó el esquema de recaudación que giró en torno a los corredores viales, se repasaron sus declaraciones como arrepentido que, junto a la de los empresarios, dejaron a la vista una cascada de intimidaciones y amenazas que nacía en el Ejecutivo.

“Siempre que le llevaba una recaudación [Néstor] me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos y euros. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Kirchner era un suplicio”, dijo, y sumó: “Si con Néstor era imposible trabajar con Cristina era mucho peor”.

En su descripción de los hechos, Uberti relató que, tras asumir en 2003, le encomendaron la tarea de confeccionar los nuevos pliegos para la licitación de los corredores viales, pero que llegado el momento de la firma, el exministro De Vido le advirtió que Néstor Kirchner no avalaría los acuerdos.

“El Presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar”, le habría dicho De Vido. “Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque si no el presidente no va a firmar. Viste cómo es el malo”.

Marcelo Marcuzzi, de Covico S.A., fue uno de los empresarios que, del otro lado del mostrador, describió el accionar de Uberti. En su descargo, sostuvo que uno de los gerentes de su empresa fue amenazado violentamente tras negarse a pagar el 10% que le exigía el funcionario. “Uberti respondió imitando una pistola con su mano, apuntándole a la frente, y le dijo que si no pagábamos tenía la orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda”, manifestó.

Patricio Gerbi, de la constructora Coarco, indicó en su acuerdo como arrepentido -también leído hoy en la audiencia- que el funcionario lo citaba en las oficinas del OCCOVI y que, luego de hacerlo esperar durante casi una hora, lo hacía ingresar a su despacho para intimarlo con frases como: “Vos sabés lo que tenés que hacer”, “voy a ir por vos y por tu familia” o “te voy a hacer cagar”; un dicho que otros empresarios también le atribuyen a Uberti y que él, a su vez, le adjudica a Néstor Kirchner.

Con la lectura del requerimiento de la Unidad de Información Fiscal (UIF) en la causa por los Corredores Viales se pondrá punto final al primer tramo del juicio por los Cuadernos para pasar a dar lugar a las cuestiones preliminares.

En la hoja de ruta trazada por el tribunal está previsto que el primer martes de febrero expongan seis defensas, entre ellas la de la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro De Vido y el exfuncionario Roberto Baratta. Sin embargo, se presentaron planteos respecto al tiempo con el que cuenta cada letrado para exponer -en principio 45 minutos- y el Tribunal podría reconsiderar ese cronograma.