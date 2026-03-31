En medio de las revelaciones patrimoniales, Manuel Adorni deja su conferencia en duda y va a Olivos

“Tiene agenda en Olivos. Así que no se sabe todavía”. La frase resonó este martes cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando LA NACION consultó si se mantenía la convocatoria a conferencia de prensa del ministro coordinador para mañana miércoles, tal como se había informado en la Casa Rosada días atrás.

Adorni tuvo actividad en la sede de gobierno durante esta jornada. Allí recibió al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Pero al caer la tarde sus colaboradores no confirmaban la conferencia prevista para mañana. Sólo afirmaban que el jefe de Gabinete tendrá agenda este miércoles en la quinta de Olivos.

En medio de los cuestionamientos por la compra de propiedades y viajes privados y públicos, sí está confirmado que Adorni participará el jueves del acto de conmemoración de los 44 años del comienzo de la guerra de Malvinas, en Plaza San Martín. Allí volverá a mostrarse con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.

En la Casa Rosada, las opiniones sobre la conferencia de Adorni inicialmente prevista para mañana se dividieron. Algunos funcionarios deslizaron que era mejor no hacerla -en medio de las nuevas revelaciones patrimoniales- y estaban quienes aseguraban que la presentación, en rigor, nunca estuvo completamente confirmada.

Manuel Adorni y Javier Lanari, la semana pasada tras la conferencia en la Casa Rosada

Adorni dio una conferencia la semana pasada, en la que se refirió a las polémicas que lo salpican, pero declinó de dar explicaciones amparándose en que hay una investigación judicial en curso. El funcionario quedó en el centro de la polémica y de una investigación judicial, en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El último movimiento en ese expediente se dio este martes, cuando Pollicita pidió la declaración testimonial de la escribana que intervino en la escritura del departamento de Adorni en Caballito. Fue luego de que LA NACION revelara que dos mujeres que aparecían como titulares del departamento figuran también como las prestamistas de una hipoteca de 200.000 dólares para Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

Fue el último capítulo de una escalada de polémicas que comenzó la primera semana de marzo, cuando se conoció que Angeletti integró el vuelo presidencial a Nueva York.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Punta del Este, mientras que LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no adelanta esa presentación ni ofrecen comprobantes de los gastos bajo sospecha. Ante la repregunta de este medio sobre por qué no se presenta la declaración jurada, cerca del funcionario insistieron: “Porque el plazo vence el 31 de mayo”.

Imagen en caída

La posible cancelación de la conferencia de Adorni se da en un contexto donde las mediciones sobre su imagen fueron afectadas en las últimas tres semanas. Según el registro en las redes que publica el Monitor Digital, en la última semana hubo un total de 2.331.000 menciones sobre Adorni, con un 87% de negatividad.

Gráfico sobre las menciones a Adorni, de la consultora Ad Hoc

Las redes son una arena en la que se manejan los libertarios. Y allí la consultora Ad Hoc registró más de 2.3 millones de menciones al jefe de Gabinete en los últimos 20 días. En su último informe consignaron que “el pico de conversación fue el 12 de marzo, con 285 mil menciones”.

Para explicar la magnitud de la repercusión del caso Adorni, apuntaron a que “el caso YPF (en relación al fallo de la justicia estadounidense en favor de Argentina) generó el último viernes 297 mil menciones”. A lo que agregan que el tema YPF “tuvo un pico alto el viernes y muestra una tendencia a la baja, a diferencia del caso Adorni”.