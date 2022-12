Causa Vialidad: Martín Soria dijo que la condena a Cristina Kirchner “se va a caer a pedazos” y llamó la atención de los jueces que podrían rever la sentencia

escuchar

Con un oficialismo abroquelado en el respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de ser condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el ministro de Justicia, Martín Soria, habló esta mañana de un fallo “absurdo e insostenible” que se va “a caer a pedazos”. En una férrea defensa a la exmandataria y con dardos constantes al Poder Judicial -al que consideró “partido judicial”-, el ministro se anticipó a una posible apelación de la decisión de primera instancia e hizo un llamado de atención a los los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos quienes -según dijo- podrían rever la sentencia.

“El fallo es tan absurdo, tan insostenible, que si tuviéramos un Poder Judicial serio e independiente podría estar apostando ya mismo que esta sentencia de ayer debería ser anulada en Casación, pero con los camaristas que tenemos ya sabemos que quizás no vaya a ser así”, consideró el ministro en Radio Nacional Rock. Entonces vinculó a Borinsky y Hornos con el expresidente Mauricio Macri y dijo que iban “a escondidas” a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante la gestión de Cambiemos.

Después, les envió directamente un mensaje a los magistrados de cara a lo que podría ser una posible revisión de la condena de primera instancia contra Cristina Kirchner. “Seguramente Hornos y Borinsky, jueces de Casación, ya mismo estarán presentando sus mismas excusaciones”, ironizó Soria, que siguió: “Se la pasaron entrando a Olivos y la Rosada con Mauricio Macri, a escondidas. Un mínimo de decoro y delicadeza obligaría a que estas personas revean la posibilidad de intervenir”.

También denostó a parte la Corte Suprema de Justicia, que podría dejar firme o descartar la condena en una última instancia. “Más arriba está la Corte, con dos personajes puestos a dedo por [el exasesor Fabián] “Pepín” Rodríguez Simón y Mauricio Macri, como [Carlos] Rosenkrantz y [Horacio] Rosatti. Rosatti, que se quedó con la presidencia del Consejo de la Magistratura y mandó a paralizar el Congreso. Todo bárbaro en la Argentina”, comentó el ministro, que suele ser crítico del máximo tribunal.

En tanto, Soria marcó una total disconformidad con la sentencia contra Cristina Kirchner que dieron ayer los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. “Es un fallo absurdo e insostenible. ¿Cómo un tribunal va a declarar responsable a una presidenta de irregularidades sobre obras públicas y al mismo tiempo sostener que el ministro de Obras Públicas es inocente? Una payasada”, entendió el ministro de Justicia, en relación con que ayer los magistrados dictaron la absolución de Julio De Vido en esta causa que investigaba supuestas irregularidades en las adjudicaciones en Santa Cruz.

Convencido de que esta sentencia “es el primer acto de campaña electoral del partido judicial de cara al año que viene” y de que “no buscó hacer justicia”, sino que “siempre fue un producto electoral”, el ministro se refirió a las declaraciones posteriores de la dirigente del Frente de Todos, quien dijo desde el Senado en una encendida intervención que no participará como candidata en las elecciones de 2023.

“La decisión de Cristina de anunciar que no sería candidata demuestra la enorme grandeza y la valentía de esta mujer, que sigue poniendo los intereses de la patria por sobre sus propios intereses”, aseveró el ministro. “El mensaje de la vicepresidenta es, entre otros, que ella no va a hacer como hacen los payasos que tenemos enfrente, no va a judicializar la política, no va a permitir que las elecciones giren en torno a sus fueros”, agregó Soria, quien dijo que lo que pasó ayer “la agiganta como personaje político de la historia argentina”.

“Están buscando condicionar y proscribir al peronismo, y a Cristina Fernández de Kirchner”, manifestó el funcionario, en línea con lo que expresaban desde el Frente de Todos en la previa del fallo que, según consideró Soria, “busca una condena mediática porque de jurídico tiene poco y nada”.

En sus últimas intervenciones, el ministro aseguró: “Es muy grotesco y absurdo este fallo, se va a caer a pedazos tarde o temprano”.

