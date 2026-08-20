Cerimedo “planificó” el ataque y “dirigió remotamente la emboscada” para matar a su novia, sostiene la acusación fiscal en Bolivia

La acusación de los fiscales contra el exasesor presidencial y especialista en campañas electorales Fernando Cerimedo es lapidaria: señala que “dirigió remotamente la emboscada” para matar a su novia Nadia Beller, la presionó para que se encontrara con sus asesinos, controló por teléfono el ataque y luego intentó huir de Bolivia en un avión.

Así se desprende de las 24 páginas de la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, publicada por el diario El Deber de Bolivia.

Allí se leen las evidencias que recogieron los acusadores para pedir la prisión preventiva sin límite de tiempo contra Cerimedo, o en su defecto la detención preventiva por el plazo máximo que prevé la ley boliviana, que son 180 días.

Imputación contra Fernando Cerimedo

Cerimedo comparecerá mañana ante un juez, donde se le leerá esta acusación y se decidirá si queda preso o no. La acusación de los fiscales señala que Fernando Cerimedo es “con probabilidad autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa”.

“Esto se demuestra a través de los diferentes elementos materiales y telemáticos recolectados en el cuaderno de investigación, que evidencian de manera objetiva que el ahora imputado planificó y orquestó el hecho al persuadir sistemáticamente a la víctima Nadia Shirley Beller Delgadillo para que se dirigiera al hotel Swissotel Santa Cruz de la Sierra, bajo la falsa promesa de brindarle escoltas y seguridad”, dice el documento.

El texto señala que “aprovechándose de su condición de pareja y padre del hijo que ella llevaba en el vientre (cursando un embarazo de cuatro semanas), facilitó y dirigió remotamente la emboscada para que terceros atentaran contra su vida”.

Los fiscales dicen que se “constató su activa participación mediante las comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y su posterior intento de fuga en una aeronave”.

Cerimedo tenía comprado un boleto para viajar a Buenos Aires el 17 de agosto desde el aeropuerto Viru Viru, donde fue detenido, dijeron los fiscales, y por eso hablan de que hay riesgo de fuga.

Los fiscales sostienen que una de las razones del intento de asesinato podría haber sido el embarazo de Nadia Beller y sus conflictos con Cerimedo por este asunto. También mencionan que Cerimedo coaccionó a su novia para que se encontrara con quienes, a la postre, iban a ser sus atacantes.

Narraron que el 7 de agosto pasado Beller recibió mensajes de una persona que se dijo llamarse Enrique Huanca, que le mencionaba que tenía pruebas de que Evo Morales estaba involucrado en la violación de una chica de 13 años, que luego murió.

La abogada Nadia Beller junto a Fernando Cerimedo, su pareja y exasesor de Javier Milei

Esta persona se contactó por WhatsApp con Beller y le propuso verla. En dos ocasiones en que habían acordado una cita, Huanca cono se presentó. La última vez, Beller dijo que no quería acudir a la cita, pero que fue Cerimedo el que la presionó para que fuera y que incluso le dijo que le prometía enviarle guardias armados para protegerla.

Así el 17 de agosto Cerimedo la llamó por teléfono desde La Paz para que fuera al Swissotel donde iba a encontrarse con estos supuestos informantes. La mujer fue al hotel y se sentó a esperar mientras pidió algo de comer.

Cerimedo le dijo que las personas con las que debían entrevistarse estaban en un vehículo en el exterior. Nadia Beller se negó a salir y le pidió que fueran estas personas las que se acercaran hasta la puerta principal del hotel, donde ella los iba a esperar.

Así lo hizo cuando los dos sicarios armados, vestidos con casco como repartidores de delivery, la atacaron a tiros, le sacaron el celular y huyeron. Uno de ellos dejó la moto marca Puma, que fue secuestrada.

Imputación contra Fernando Cerimedo

Los fiscales mencionan que los supuestos guardias armados -que dijo Cerimedo había enviado para protección de Nadia- no intervinieron. También enumeran como indicios contra Cerimedo la “insistencia deliberada” en que Beller acudiera a la reunión y “ejerció una presión psicológica directa” sobre su novia.

Dijeron que al convencer a la novia de acudir a la cita “creó una situación de riesgo” y que luego le dio una sensación de seguridad falsa al prometerle el envío de guardias armados. Los fiscales dijeron que ante la inacción frente al ataque, más que protección, su rol era de control, vigilancia y asegurarse de que se concretara el crimen.

El móvil para los fiscales era el conflicto personal en la pareja, pues señalaron que el embarazo provocaba derivaciones sociales, familiares y que el exasesor no lo deseaba. Esto generó un proceso progresivo de violencia y control sobre su pareja, mencionaron.

Imputación contra Fernando Cerimedo

Los acusadores rescataron que Beller, en un momento, le pregunto a Cerimedo por qué insistía en que acudiera a la cita con los desconocidos, si lo que quería en verdad era deshacerse de ella. Incluso Beller le pasó a Cerimedo el teléfono del supuesto Huanca para que lo investigue con sus contactos de inteligencia, pero nada hizo al respecto, señalan los fiscales.

Dijeron que Cerimedo se encontraba monitoreando el desplazamiento de Beller, con llamadas desde su teléfono celular “para que se produzca la ejecución del ilícito de quitarle la vida a su pareja”.