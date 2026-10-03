Asaltaron a Esteban Paulón mientras daba una entrevista desde Brasil

Un episodio inédito se registró en las últimas horas en Brasil y con un diputado nacional involucrado. Esteban Paulón, integrante del bloque de Provincias Unidas (PU) en la Cámara baja, brindaba una entrevista desde San Pablo por motivo de las elecciones presidenciales cuando un hombre lo sorprendió y le robó el celular. La transmisión siguió y la cara del delincuente quedó al descubierto.

“Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu”, publicó Paulón, junto al video de lo sucedido, por medio de X. El legislador había viajado a Brasil en los últimos días a raíz de las elecciones del domingo, que tienen a Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro como principales favoritos.

El diputado se hallaba en conversación con Radio Rebelde y grababa para el stream mediante su celular cuando ocurrió el asalto. Solo segundos antes del robo, le estaba dando un cierre a su análisis, con elogios para el actual presidente brasileño.

Así fue el robo a Paulón

“Lula es uno de los pocos líderes internacionales que se le plantó a [Donald] Trump, a las Big Tech, a [Elon] Musk, a [Mark] Zuckerberg. Por eso también le suspendieron una semana las redes sociales en la campaña. Por eso hay una campaña brutal de inteligencia artificial y de campaña de desacreditación y desinformación”, indicó.

En la continuidad de su argumento, resaltó que funcionarios estadounidenses como el vicepresidente, James D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvieron en la última semana apoyando “explícitamente” a otros candidatos.

El posteo de Paulón @EstebanPaulón

“Así que con mucha fuerza, con mucha expectativa, con mucha esperanza, y esperemos que mañana el resultado sea positivo. Ojalá ganar en primera vuelta, y si no, quedar en una elección muy competitiva para la segunda vuelta”, indicó.

Tras el cierre de la idea, el periodista le agradeció por la entrevista y al instante la imagen del stream se dejó de ver. “La c.. de su madre”, gritó Paulón. “Me robaron el celular la p.. que lo parió”, lanzó.

Sin embargo, la transmisión no se cortó y después de unos segundos en blanco, apareció la cara del ladrón. El joven llevaba una gorra roja, una remera blanca y parecía contar con un mochila grande que utilizan los repartidores de aplicación.

La cara del ladrón Captura

“Estamos viendo cómo en vivo y en directo un brasileño, o un ciudadano que se hallaba ahí le robó el celular a Esteban Paulón”, relató el periodista.