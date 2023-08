escuchar

ROSARIO.- Por los problemas que enfrenta, Rosario se transformó en una parada obligada de los precandidatos presidenciales para desentrañar sus plataformas contra la inseguridad y el narcotráfico . Aprovechan para meterse en un tema de agenda caliente a nivel local, que trasciende fronteras, debido a que el crecimiento del delito es un fenómeno que abarca las principales ciudades del país.

Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, coincidieron este martes en Rosario, donde desplegaron sus maniobras de campaña en el final de la ruta proselitista de cara a las PASO del domingo próximo. Horacio Rodríguez Larreta, quien volverá este miércoles a esta ciudad, ya presentó el 20 de julio pasado, junto al candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, una propuesta de 10 puntos de lucha contra el narcotráfico y la violencia.

En medio de una recorrida por la planta de electrodomésticos Liliana, donde los candidatos peronistas son habitués en cada campaña, Massa, acompañado por Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, adelantó que la semana que viene volverá a la ciudad para “poner en marcha un operativo para seguir la ruta del narcotráfico” .

“Sé que los rosarinos están hartos de ser noticia nacional por cuestiones relacionadas al narcotráfico y la inseguridad y el dolor que genera en la sociedad”, afirmó el ministro de Economía, que dejó picando en el aire una incógnita vinculada con el tema que más preocupa en la ciudad, como coinciden todas las encuestas, como es la violencia y el narcotráfico.

El precandidato a Presidente Sergio Massa visitó hoy la fabrica de electrodomésticos Liliana en Rosario Marcelo Manera

“En pocos días termina la elección, pero la semana que viene voy a volver a Rosario para poner en marcha la Unidad de Información Financiera para persecución del lavado de dinero con origen en el narcotráfico . Voy a volver porque le he pedido al ministro de Seguridad de la Nación para que establezca un operativo especial de Gendarmería para que los rosarinos vuelvan a vivir sin miedo”, afirmó Massa.

Rossi fue uno de los gestores de que se establezca una sede de la UIF para investigar delitos económicos ligados al narcotráfico. Ocurrió después del ataque al supermercado del suegro de Lionel Messi, que provocó una fuerte conmoción en Rosario y que tuvo una repercusión en los medios nacionales e internacionales.

Massa se metió en la temática de la inseguridad para cruzar a Patricia Bullrich, que durante la tarde hizo un acto de campaña en el anfiteatro del Parque España, de espaldas al río Paraná. “Ahora escucho que algunos pasaron cuatro años al frente de la cartera de Seguridad y no tienen ni un resultado positivo para mostrar”, advirtió el precandidato de Unión por la Patricia.

“En Tigre no esperé al gobierno nacional o al provincial para que me vengan a salvar en materia de seguridad. Me hice cargo yo de la situación e instalamos tecnología con análisis científico y bajamos un 92 por ciento el delito en esa jurisdicción”, recordó Massa.

La campaña del peronismo en Santa Fe no logró despertar a pleno todavía, después del impacto que provocó la perfomance del candidato Marcelo Lewandowski en la PASO. El excomentarista deportivo, que preveía ser el candidato a nivel individual más votado, quedó lejos de Pullaro. Obtuvo 279.164 sufragios, que le sirvieron para imponerse frente a los otros cuatro postulantes en la interna, que sumaron unos 150.000 votos. Pero quedó muy detrás del candidato opositor, que obtuvo 506.277 sufragios. Sumado a los apoyos que recibieron los otros postulantes de la alianza opositora, como Carolina Losada -334.517- y Mónica Fein -139.773-, ese sector se consagró como el frente más votado desde el regreso de la democracia con 980.567 votos , superando a los 925.110 sufragios del peronismo en las elecciones de 1999 que consagraron por segunda vez a Carlos Reutemann como gobernador.

Massa llegó a Santa Fe en medio de un clima áspero para el peronismo , que enfrenta fuertes peleas internas entre el gobernador Omar Perotti y Lewandowski, que reclama un mayor apoyo del mandatario, que figura como primer candidato a diputado provincial.

En Liliana no sólo lanzó dardos a Bullrich sino también desplegó una especie de autocrítica en materia económica al afirmar: “Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad resolver el problema macroeconómico de la inflación, agravado por la sequía”.

La llegada de Bullrich

Por la tarde, Bullrich desembarcó en Rosario, una ciudad donde las encuestas la dan como favorita, después de su rol como ministra de Seguridad, donde tuvo un alto perfil. Antes de arribar a Rosario, la precandidata de Juntos por el Cambio pasó por Entre Ríos, acompañada entre otros, por el diputado nacional Emilio Monzó y el candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, entre otros. Este miércoles seguirá su gira final antes de la PASO por Córdoba.

Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Patricia Bullrich

En Rosario, Bullrich encabezó un acto en el Parque España, que se encuentra en la ribera del Paraná. El intenso frío y el viento que provenía del río hizo áspera la tarde. La mayoría del público eran fiscales y militantes que el domingo trabajarán en la elección. Se repartían banderas argentinas y stickers con la cara de la candidata, mientras por unas pantallas transmitían los spots de campaña. Algunos desde el público aplaudían cuando en las pantallas aparecía Bullrich diciendo: “No se puede consensuar con el narcotráfico ni acordar con las mafias”. Llamó la atención la escasa custodia policial y de efectivos federales en el predio abierto donde se realizó el acto.

Hernán Lombardi fue quien abrió el acto con el latiguillo que este sector político agita en Rosario: “Cuando había que estar en esta ciudad. Patricia puso el cuerpo contra el narcotráfico”. Luego Lombardi calentó el escenario metiéndose en el plano interno al afirmar: “Por cada cartel que veamos de la competencia sumemos dos votos. Les vamos a dar una paliza histórica el domingo”.

Tras realizar una caminata por la peatonal, la exministra subió al escenario cerca de las 18. “ Creo que demostramos una capacidad de gestionar el problema de la inseguridad y el narcotráfico . Logramos ir a la profundidad del flagelo, operando contra las bandas que fueron desarmadas, juzgadas y encarceladas, como lo fue la banda de Los Monos”, aseguró.

“Sabemos cómo se construye el delito en mano de los mismos jefes que hoy están en las cárceles. Desarmaremos las formas en la que se ejecuta el dominio territorial de los narcos y sicariato acá en Rosario”, prometió, y luego le devolvió a Massa las críticas. “Que un ministro de Economía diga que a partir del 10 diciembre recién trabajará para combatir la inflación es un chiste. Es una falta de respeto para los ciudadanos argentinos en caso que sea electo, es un muñeco de cera”, cerró la precandidata.