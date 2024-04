Debate de la ley Bases de Javier Milei, en vivo: el minuto a minuto en Diputados

Escuchar

El gobierno de Javier Milei consiguió el dictamen de mayoría en comisiones y presenta en la Cámara baja del Congreso la nueva versión de su proyecto de Ley de Bases.

Se trata del segundo intento del Gobierno por aprobar la ley que promete reformas estructurales en diferentes sectores. Cuenta con poco más de 220 artículos, y esta vez con el consenso de los bloques opositores dialoguistas y en común acuerdo con la mayoría de los gobernadores; el PJ y la Izquierda adelantaron su voto negativo.

Se espera que se apruebe la votación en general, pero hay incertidumbre para la votación en particular de determinados artículos que podría prolongar la sesión hasta la madrugada del martes.

03.40 | A qué hora empieza el debate por la ley de Bases

Sesión en la cámara de diputados, sin quórum

La sesión que da inicio al debate sobre la nueva ley de Bases del oficialismo está convocada para hoy al mediodía a las 12 en la Cámara de Diputados y será una suerte de “revancha” para la Casa Rosada después del fracaso del pasado 6 de febrero, cuando el Gobierno terminó ordenando su regreso a comisiones en la votación en particular del cuarto artículo.

En esta oportunidad, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los estrategas oficialistas decidieron priorizar la aprobación de las iniciativas y aceptaron una importante cantidad de modificaciones con tal de conseguir que los textos pasen al Senado en revisión. El Poder Ejecutivo no solo eliminó cláusulas que concitaban fuerte resistencia en los bloques de la oposición dialoguista, sino que redujo sus pretensiones y pasó de los más de 600 artículos de la versión inicial de la ley ómnibus a los pocos más de 250 que contiene el proyecto ahora. Sin embargo, el fantasma del fracaso en la discusión en particular no está del todo disuelto

03.00 | Los bloques dialoguistas anticipan que endurecerán sus planteos al Gobierno tras la sanción de la “Ley de bases”

La diputada radical Ana Carrizo con Pichetto hablando después que algunas votaciones fueron votadas negativas y momentos antes que el El proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos volviera a comisión de la Cámara de Diputados. Hernan Zenteno - La Nacion

Por Delfina Celichini

Un nuevo Congreso nacerá después de la sanción de la “Ley de bases” y el paquete fiscal. Los bloques que colaboraron con los objetivos del Gobierno adoptarán una nueva actitud y buscarán motorizar muchos de los asuntos que dejaron de lado para evitar el entorpecimiento del diálogo. Impulsarán cuestiones resistidas por el oficialismo, como la recomposición de los haberes jubilatorios con la inflación desde enero, la desarticulación de regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, el financiamiento educativo y el incremento del impuesto al tabaco para todas las empresas.

Este giro en la conducta de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tiene dos explicaciones. Por un lado, pretenden evitar que Javier Milei continúe señalándolos como los culpables de los traspiés de su administración. “Se le acaban los argumentos”, dictaminó un referente de esta tríada parlamentaria. Por el otro, consideran imprescindible marcar una agenda que alimente el sentido de pertenencia de su propio electorado. Parte del radicalismo todavía se lamenta no haber aportado al quorum en la sesión pedida por Unión por la Patria (UP) para debatir la inversión universitaria. “No podemos abandonar nuestras banderas”, comentó un correligionario a LA NACION.

La incipiente insubordinación de los diputados dialoguistas comenzará el próximo lunes, el mismo día en que el pleno discutirá, y muy probablemente aprobará, la “Ley de bases” y el paquete fiscal. En paralelo a su acompañamiento a las iniciativas del Poder Ejecutivo, estos legisladores tomarán las riendas del recinto y forzarán la introducción de otros temas.

