Chubut: graves disturbios e incendios en la Casa de Gobierno en una movilización antiminera

Grupos antimineros que participaban de una movilización en la capital provincial de Rawson provocaron destrozos e incendiaron oficinas de la Casa de Gobierno en Chubut, tras la aprobación anoche de la ley que habilita la actividad minera en los departamentos de Telsen y Gastre, ubicados en la meseta central.

Los graves disturbios se desencadenaron esta tarde en el marco de las convocatorias a movilizaciones antimineras en las localidades de Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia. En estas dos últimas localidades hubo multitudinarias marchas sin hechos de violencia. Sin embargo, los incidentes mas graves se originaron en la capital provincial cuando un grupo de manifestantes logró ingresar a Casa de Gobierno y prendió fuego las oficinas.

Al igual que anoche, los incidentes provocaron cruces con la policía con balas de goma. Esta tarde, en una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, avaló el accionar policial y aseguró que “no tengo nada que reprochar a la Policía de la provincia, han actuado con mucha profesionalidad, porque -a pesar de los que vimos- si no hubiera actuado la Policía hubiera sido todo mucho más grave”.

Agregó que “comprendemos la necesidad de algunos de manifestar su disconformidad” pero sostuvo que “lo que si vemos mal, y queremos que la sociedad lo entienda, es que tenemos la obligación de intervenir cuando se pone en riesgo a las personas y bienes, como ocurrió ayer”.

Sobre el accionar policial, indicó que hubo una “muy fuerte instrucción de que no queríamos que hubiera ningún tipo de abusos, ni lesionados, que tenía que realizarse ajustado a derecho. Cuando se produjo la detención de algunos manifestantes porque se estaba efectuando alguna contravención o delito”, que fueron demorados y rápidamente se do aviso a los defensores oficiales, y quedaron rápidamente en libertad.

La ley de zonificación minera fue aprobada anoche con el aval de 14 diputados, mientras 11 votaron en contra. Fue promulgada esta mañana por el gobernador Mariano Arcioni.

Das Neves recordó que “la salida de los diputados fue muy complicada, algunos fueron agredidos fuertemente”, y que se intervino de “manera mesurada pero firme para proteger la integridad física de los legisladores. Remarcó que, de entre los más de 500 manifestantes, “solo 2 civiles tuvieron alguna lesión, mientras que tenemos más de 30 efectivos con lesiones”.

“A nadie le gusta reprimir”

“A nadie le gusta estas situaciones, a nadie le gusta reprimir, queremos realizar tareas que tienen que ver con el bienestar de la gente, pero hay que hacerse cargo de estas situaciones también... nuestra función es resguardar a los ciudadanos”, aseguró Das Neves. Mencionó que así como había un gran número afuera, también estaban dentro del edificio los legisladores y trabajadores.

Por su parte, el Jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta, remarcó que “la Policía no dispersa ni reprime manifestaciones, sino delitos, y en flagrancia, como los daños”.

Acosta realizó un relato de desarrollo de los hechos, en el que menciona que si bien apenas conocida la aprobación de la ley hubo incidentes y los manifestantes intentaron agredir a los legisladores, rompieron algunos de sus autos e incluso lesionaron a un diputado, luego se dispersaron y mas tarde llegó un grupo diferente y con una actitud distinta y mucho más agresiva, con morteros y bombas molotov.

Recordó que en los incidentes de anoche, tras la aprobación de la ley, “el grupo de manifestantes, unas 300 personas, comenzaron a desprender las vallas de protección. El personal policial no intervino, solo armó una formación para evitar el ingreso a la Legislatura para proteger la integridad física de los legisladores y empleados. Después se trasladan a la parte posterior donde se encontraba la salida de vehículos. Ahí la cosa cambia y se torna más violenta. Los empleados policiales no llevaban protección especial, estaban vestidos como los ven diariamente por la calle, con gorra y chaleco antibalas. Así resistimos una agresión con piedras de gran tamaño”

Cómo es la ley polémica

Arcioni, promulgó este jueves por la mañana la ley 128/20, que habilita a futuros desarrollos mineros en dos departamentos de la meseta central de esta provincia. La iniciativa, aprobada anoche por 14 legisladoras en medio de disturbios y cruces con la policía por parte de grupos antimineros, mantiene la prohibición sobre el uso de cianuro y la posibilidad de avanzar sobre la cordillera de Chubut, en donde no existe consenso social para el la implementación de proyectos mineros.

La ley habilita la minería en los departamentos de Gastre y Telsen, los más golpeados por el despoblamiento ovino y la falta de alternativas productivas. El proyecto, llamado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut”, fue aprobado este miércoles por la Legislatura.

Desde la CTA Autónoma (CTA-A) se sumaron a los repudios “a la represión policial” producida anoche en la provincia de Chubut. “En Chubut la lucha por un buen vivir, por una vida sin contaminación, tuvo años de asambleas vecinales, calles, rutas y multisectoriales”, dijeron desde la central sindical.

En ese sentido, desde la central sindical criticaron al gobierno local, al señalar que la administración de Arcioni, “sin importarle la voz de su pueblo, desoyendo que no hay licencia social, decidió entregar las pocas aguas subterráneas de la meseta central a las megamineras”.

“Un Gobierno que entrega a su población, quedarán registrados en la historia en contra de sus habitantes, engañando con promesas mentirosas, de progreso, de trabajo cuando en realidad la única medida que tienen es la de sus bolsillos”, se apuntó desde la entidad gremial.

Finalmente los dirigentes de la CTA-A, advirtieron: “Nos tocaron en lo más profundo porque condenaron el futuro, el futuro de las próximas generaciones. No vamos a claudicar. Esto no termina acá. Somos un pueblo consciente, que aprendimos qué significa la producción extractiva a gran escala y por eso no vamos a dejar que se la lleven tan fácilmente. Porque se la llevan y nunca pensaron en la población”.