El gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley de que habilita desarrollos mineros en Chubut y se esperan nuevas movilizaciones

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, promulgó este jueves por la mañana la ley 128/20, que habilita a futuros desarrollos mineros en dos departamentos de la Meseta central de esta provincia. La iniciativa, aprobada anoche por 14 legisladoras en medio de disturbios y cruces con la policía por parte de grupos antimineros, mantiene la prohibición sobre el uso de cianuro y la posibilidad de avanzar sobre la cordillera de Chubut, en donde no existe consenso social para el la implementación de proyectos mineros.

Sin embargo, la ley habilita la minería en los departamentos de Gastre y Telsen, los mas golpeados por el despoblamiento ovino y la falta de alternativas productivas. El proyecto llamado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut” fue aprobado este miércoles por la Legislatura.

Mantiene la vigencia de la Ley 5.001, plantea la protección del Río Chubut y obliga a la consulta sobre las inversiones a pueblos originarios. Además establece un bono de compensación, y dos fondos fiduciarios que implican triplicar el aporte por regalías.

El proyecto convertido en ley se titula “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut” y había sido enviado por el Gobierno Provincial en noviembre de 2020 a la Legislatura, que lo derivó a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Allí, luego de un debate y algunas modificaciones, obtuvo dictamen favorable.

El proyecto crea tres aportes adicionales a las regalías establecidas a nivel federal: un Bono de Compensación Minera que prevé inversión social, educativa y en salud, e infraestructura pública en Chubut; un Fondo Fiduciario de Infraestructura Económica para el área de zonificación con fines educativos, sanitarios, habitacionales, sociales y ambientales, entre otros; y un Fondo Fiduciario de Sustentabilidad para el desarrollo sostenible del área de zonificación en capacitación educativa, y créditos para microemprendimientos. Y también crea el Aporte Especial de Proveedores para el Desarrollo Industrial Minero.

En cuanto a la mano de obra, se exige que el empleo generado sea de un mínimo del 80% para chubutenses, así como una participación de proveedores de la provincia no inferior al 70%; se crean programas de desarrollo de proveedores, y prevé la exportación del producto industrial por los puertos de Chubut.

De esta manera, el proyecto tiene como intención central generar una alternativa de desarrollo sostenible para los departamentos de Gastre y Telsen, los más despoblados y con casi nulas posibilidades de desarrollo de toda la provincia.

Tras la aprobación en la Legislatura, se registraron incidentes y cruces entre grupos antimineros y la policía. Según confirmaron fuentes policiales, se prevén además nuevas movilizaciones en diferentes puntos de la provincia.

EL DEBATE EN LOS MUNICIPIOS

Uno de los artículos de la ley aprobada por la Legislatura este miércoles, establece que los municipios deberán adherir de forma expresa para poder cobrar regalías de la explotación minera.

Respecto al cobro de las regalías del 3 por ciento, que se aplican sobre el valor de boca de mina del mineral extraído -previo al procesamiento de los metales-, hay un nuevo modo de distribución de esa recaudación, que se estipula en un 80 por ciento a favor del Estado provincial, a través de Rentas Generales.

Respecto al porcentaje restante, se establece que el 14 por ciento será para “la participación de municipios y comunas rurales que adhieran a la ley”, mientras que “el 1 por ciento para los municipios que no adhieran”.

Por otra parte, se agrega que el 1,5 por ciento de lo recaudado en regalías será para los Ministerios de Hidrocarburos y de Ambiente, y el 2 por ciento para los sindicatos involucrados en la actividad, es decir mineros, construcción y camioneros.

De este modo, ante los requisitos que plantea la ley, surge ahora el interrogante de qué camino político seguirá cada uno de los intendentes y sus concejales, ya que el no adherir de forma expresa a la ley de zonificación, haría que la torta general del 14 % quede entre aquellos que sí lo hagan.

SIETE DETENIDOS

Siete detenidos, un diputado provincial con heridas leves y daños en cercanías del edificio de la Legislatura, en pleno centro de la capital chubutense, fue el resultado de la represión y los enfrentamientos que comenzaron anoche y se extendieron hasta esta madrugada tras la aprobación de un proyecto que habilita la explotación minera en la provincia.

”En estos momentos vivimos una tensa calma tras la verdadera batalla campal que se vivió anoche, pero por ahora no se registran incidentes”, indicó a la agencia Télam hoy el jefe de la policía del Chubut, Víctor Acosta.

Anoche, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció a través de la red social Twitter: “La policía de Chubut está reprimiendo afuera de la Legislatura luego de la aprobación del proyecto de zonificación minera. En la Alcaidía de Trelew se encuentran detenidas al menos dos personas” .Al respecto, el comisario general detalló esta mañana que “se demoraron a siete personas en total, dos primero y cinco después, pero todos recuperaron la libertad durante la madrugada”.

Los incidentes comenzaron ayer frente a la legislatura del Chubut, edificio ubicado sobre la calle Mitre, cuando los diputados aprobaron por 14 votos a 11 el proyecto que habilita la explotación de la minería en los departamentos Gastre y Telsen, ubicados sobre la meseta central. El proyecto tenía despacho de comisión desde marzo pero recién ayer, tras una sesión maratónica que comenzó a primera hora para tratar el pliego de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, se pidió tratamiento y se aprobó.

De inmediato comenzaron las manifestaciones de grupos ecologistas, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda repudiando el accionar y acusando a los diputados de aprobar “entre gallos y medianoche” la iniciativa. Los incidentes -que en principio tuvieron lugar en el acceso central a la Legislatura- se trasladaron luego a la parte posterior, donde los manifestantes bloquearon la salida de los diputados provinciales.

”Fue en esas circunstancias que el diputado Rafael Williams recibió una herida leve tras estallar el vidrio de su vehículo que recibió un golpe con un objeto contundente no precisado”, explicó Acosta. La represión y los incidentes se extendieron hasta las 2 de esta madrugada, cuando la policía logró dispersar a los manifestantes en medio de pedradas, bombas de estruendo y quema de cubiertas. El jefe de la policía aseguró que “los manifestantes arrojaron dos bombas molotov sobre los agentes que, por suerte, no lograron el objetivo que tenían, sino otra historia estaríamos contando hoy”.

Desde la CTA Autónoma (CTA-A) se sumaron a los repudios “a la represión policial” producida anoche en la provincia de Chubut. ”En Chubut la lucha por un buen vivir, por una vida sin contaminación, tuvo años de asambleas vecinales, calles, rutas y multisectoriales”, dijeron desde la central sindical.

En ese sentido, desde la central sindical criticaron al Gobierno local, al señalar que la administración de Mario Arcioni, “sin importarle la voz de su pueblo, desoyendo que no hay licencia social, decidió entregar las pocas aguas subterráneas de la meseta central a las megamineras”.

”Un Gobierno que entrega a su población, quedarán registrados en la historia en contra de sus habitantes, engañando con promesas mentirosas, de progreso, de trabajo cuando en realidad la única medida que tienen es la de sus bolsillos”, se apuntó desde la entidad gremial.

Finalmente los dirigentes de la CTA-A, advirtieron: “Nos tocaron en lo más profundo porque condenaron el futuro, el futuro de las próximas generaciones. No vamos a claudicar. Esto no termina acá. Somos un pueblo consciente, que aprendimos qué significa la producción extractiva a gran escala y por eso no vamos a dejar que se la lleven tan fácilmente. Porque se la llevan y nunca pensaron en la población”.