Citan a indagatoria a tuiteros libertarios por una denuncia de Sebastián Pareja y el “Gordo Dan” salió a cruzarlo

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por el caso Manuel Adorni, el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que responde a Santiago Caputo, renovó su ofensiva contra el diputado nacional Sebastián Pareja, lugarteniente de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

“Bancátela si te putean, boludo. Por algo será”, enfatizó anoche el empresario y médico en su programa La Misa.

Parisini volvió a apuntar contra Pareja después de que la justicia porteña citara a indagatoria a un grupo de tuiteros libertarios en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se abrió en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Pareja, presidente de la filial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y uno de los dirigentes que integran el círculo de confianza de la hermana de Milei.

Martín Menem, Karina Milei, Pilar Ramírez y Sebastián Pareja

Después de que la Justicia nacional se declarara incompetente, el caso recayó por sorteo en manos de la fiscal de delitos complejos Celsa Ramírez. Esta semana, Ramírez imputó y citó a indagatoria a once personas después de que lograra identificar a los usuarios de “X” denunciados. Entre los acusados están: @JERERODRIGUEZOK; @LIBERADORDEARGY; @TYLERDELCIELOM; @SOYBORTINA; y @ERNESTODIAZ_56.

Ayer debían presentarse tres imputados, pero dos de ellos pidieron postergar su declaración. Además, en las últimas horas, la jueza Paula Nuñez Gelvez rechazó in limine un pedido de recusación presentado por el abogado Jeremías Rodríguez, uno de los imputados.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron a LA NACION que a los tuiteros se los acusa de tres delitos tipificados en el Código Penal: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. Cerca de Pareja afirman que presentó la denuncia en diciembre pasado cuando tuiteros difundieron a través de la red social su número de teléfono celular. “No se denunció a nadie por opinar distinto; el tema lo siguió la Justicia”, aseguran allegados al extitular del Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU).

El mensaje de Daniel Parisini contra Pareja por una denuncia penal

Anoche, Parisini se hizo eco de las novedades en la causa judicial y salió a defender a los tuiteros que dieron “la batalla cultural” por Milei. Dijo que Pareja, ladero de la hermana del Presidente, estaba mal asesorado y asemejó su reacción con la actitud que adoptó durante la campaña de 2023 Malena Galmarini, extitular de Aysa y esposa de Sergio Massa. En ese momento, Galmarini recurrió a la Justicia para denunciar al consultor Fernando Cerimedo, al diputado Agustín Romo y “Gordo Dan”, entre otros.

El influencer libertario dijo que era “poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”. “Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto. Pero en estos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”, puntualizó uno de los principales colaboradores de Caputo.

El presidente Javier Milei, durante una visita a La Misa, el programa del Gordo Dan Presidencia

Uno de los “celestiales” de LLA que redoblaron sus críticas contra Pareja por el avance de la denuncia judicial contra tuiteros fue Esteban Glavinich -TraductorTeAma en la red social “X”-.

“Los munipas y los kukas siempre en contra de la libertad de expresión”, escribió. En tanto, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, otro militante cercano a “Gordo Dan”, arremetió contra la fiscal Ramírez, a quien calificó de “esbirro” o “pichón” de Daniel “Tano” Angelici.

En rigor, Ramírez tenía hasta hace poco como jefe a Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia. Mahiques, cercano a Angelici, llegó al Gabinete de Milei con la bendición de la hermana del Presidente. Es una abogada oriunda de Misiones, que se desempeñó hasta marzo de 2024 como fiscal de eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando ocupaba ese cargo, Ramírez tuvo varios cortocircuitos con el presidente del club Boca Juniors, Juan Román Riquelme. El exfutbolista llegó a decir que era una “señora que tenía un problema con Boca”. Actualmente, está a cargo de la fiscalía 35°, donde también se investiga una denuncia de la diputada Marcela Pagano contra tuiteros.

Pareja, armador bonaerense de los Milei, y los Menem siempre fueron cuestionados por el ala del Gobierno donde orbita Caputo.

Los dos bandos chocan desde el amanecer de la gestión de LLA. Es que apelaron a distintas recetas para la construcción política y la acumulación de poder. Los jefes territoriales del mileísmo -Pareja y los Menem- apostaron a la fórmula tradicional. Es decir, priorizaron el reparto de cargos en Pami o Anses para comprar lealtades y el armado de una estructura territorial en todo el país.

En cambio, el grupo de tuiteros y streamers, encabezados por Gordo Dan, y Romo, jefe de bloque de Diputados en la Legislatura provincial, procuran preservar la pureza ideológica del partido de LLA. Pese a que se mostraron leales al proyecto de Milei, fueron relegados en el armado de las listas electorales. A medida que Caputo perdió la pulseada con Karina Milei, la influencia de los celestiales se diluyó.

La interna terminó de explotar en septiembre pasado, después de la dura derrota que sufrieron los libertarios en los comicios bonaerenses. Los principales apuntados por los “celestiales” fueron Ramón “Nene” Vera, excandidato del kirchnerismo en Moreno y uno de los responsables del armado de LLA en la primera sección, y su jefe político: Pareja.

La tensión escaló pese a que el Presidente había pedido aplacar la interna. De hecho, Glavinich denunció que fue agredido por Pareja durante el cierre de la campaña de LLA que encabezó Milei en Rosario, en octubre del año pasado. Ese día el armador le pegó una trompada al tuitero y militante cuando se lo cruzó en el Parque España.

Cerca de Pareja dicen que Glavinich tiene “una obsesión patológica” con el diputado y ladero de Karina Milei.