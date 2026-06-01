La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder

La “banda de los mendocinos”. Así llaman en los pasillos del poder al grupo de funcionarios que hace años controlaba Arsat. Con Facundo Leal, expresidente de la empresa detenido, como una de las principales figuras, ascendieron dentro de la compañía mientras su patrimonio crecía a niveles inexplicables. Ahora, cuatro de ellos se encuentran imputados y con pedido de indagatoria por la sospecha de que recibieron coimas para contratar a un depósito.

Repetidas fuentes, conocedoras de su nivel de vida, comentaron a LA NACION que lo hallado en los allanamientos y el expediente en sí es tan solo una pequeña porción del dinero que habrían movido dentro de la empresa. Además de Arsat y de su provincia de origen, los mendocinos comparten algo más: un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026.

El grupo se compone de algunos imputados y otros no implicados hasta ahora en la causa, todos dentro de Arsat desde hace prácticamente 20 años, cuando llegaron de la mano del exgobernador de Mendoza Rodolfo Gabrielli (PJ). Dentro de los primeros se encuentran Leal, Gerardo Boschin (era gerente de compras y luego fue designado al frente de Trenes Argentinos), Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas de Arsat y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas de la empresa.

De ese mismo palo son Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad de Mendoza, exgerente de Relaciones Institucionales de Arsat y designado por Milei como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura; Santiago Trezza Silva, un abogado que cumplió múltiples roles dentro del ecosistema Arsat, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), una empresa creada por Arsat e Invap para el testing de satélites en Bariloche.

Facundo Leal, el exfuncionario de Arsat detenido

Todos los que adquirieron lugares de poder durante la gestión de Milei, incluido Leal como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), renunciaron a la par de Luis Pierrini, también mendocino, cuando este fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte, en enero de este año.

Leal fue detenido la semana pasada cuando en operativos en sus propiedades le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una gran cantidad de dosis de drogas.

Imágenes del allanamiento en Mendoza a la casa de Facundo Leal

Cómo adquirieron semejante control de áreas clave en los últimos años tiene dos explicaciones principales. Una, la más simple y en la que descansan algunos funcionarios del Gobierno, es el impulso que le dio Pierrini a su grupo. A Pierrini se le atribuye haber llegado a Transporte por recomendación de Juan Pazo, extitular de ARCA durante el mileismo y superintendente de Seguros en la gestión de Mauricio Macri. Durante ese tiempo habría solidificado un vínculo con Pierrini, quien era gerente general de Triunfo Seguros.

La segunda explicación, no contradictoria con la anterior, resulta de mayor interés en el ambiente político -independientemente de quién puso a quién-. Facundo Leal y el grupo mendocino tienen múltiples vasos comunicantes con personajes de mucho poder. Conoce hace años a Leonardo Scatturice, el empresario con extensos vínculos en Estados Unidos que ganó terreno en la gestión libertaria a través de una asociación estratégica con Santiago Caputo. Leal y Scatturice se conocen de mucho antes de Milei, por el interés del empresario en los servicios de Arsat.

Facundo Leal, el exfuncionario de Arsat detenido

Pero Leal creció en política por su capacidad camaleónica. Su última “traición”, según apuntan conocedores, fue a “Pepe” Albistur. “Se cortó solo”, explican algunos sobre su traspaso al massismo durante la gestión de Alberto Fernández. Ahí yace una tercera explicación a su permanencia en el ecosistema libertario.

Sus relaciones se extienden más allá de la política. “Los mendocinos” cosecharon relaciones con empresarios importantes, también oriundos de allí, como José Luis Manzano y Daniel Vila. También con el mundo del fútbol. A Pierrini y Leal se les adjudica haber viajado en un avión atribuido a Pablo Toviggino a España. Esa relación de años se pudo haber gestado a partir de Falasco, que estuvo alrededor del mundo Boca y de la AFA, o también por la pasión compartida: los caballos de carrera. Tanto Toviggino como Leal tienen registrados equinos criollos a su nombre. El tesorero de la AFA, si bien es rosarino, es aficionado de los vinos y dueño -según versiones- de la bodega La Vigilia.

Facundo Leal, el exfuncionario de Arsat detenido

La noche

Además de Arsat, a este grupo lo unen viajes y fiestas electrónicas. Una fuente contó a LA NACION que a mediados del año pasado, cuando el grupo ya tenía control de Trenes Argentinos, vía Boschin, se fueron de viaje a Marbella, España, invitados por un contratista del Estado. “Se fueron a festejar que cerraron un contrato”, recordó. Este medio, también, confirmó una imagen de Leal cenando con un intermediario de la empresa Huawei, interesada hace años en los negocios de las telecomunicaciones en la Argentina.

Destino frecuente de “la banda” era Las Palapas, un exclusivo espacio de eventos al aire libre, frecuentemente usado para fiestas electrónicas, en Dique Potrerillos, Mendoza. Durante la pandemia, cuando se suspendieron todo ese tipo de festejos, solían utilizar las instalaciones de Arsat en Benavídez para hacer asados o “jodas”. De acuerdo con varias fuentes, la policía se apersonó en el lugar varias veces ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Las fiestas siguieron.

Los años en la función pública vinieron con un crecimiento fuerte en su patrimonio. En 2020, Leal declaró un patrimonio total de aproximadamente $39,2 millones y un inventario de varias propiedades en Mendoza, tres automóviles (una Volkswagen Amarok, una BMW X5 y una Toyota Hilux), algo de dinero en cuentas bancarias, una participación en un fideicomiso y una explotación unipersonal valuada en poco más de $3 millones, además de una deuda de $69.000 con el Banco Galicia.

Cinco años después, al presentar su declaración inicial como Presidente del Orsna, declaró un patrimonio de $528 millones, lo que significa que multiplicó por 13,4 en el período. Entre sus bienes al inicio del período 2025 figuran siete propiedades en Mendoza, con superficies de 949, 719, 224, 133, 92, 58 y 42 metros cuadrados, respectivamente, distribuidas entre Godoy Cruz, la capital mendocina y Malargüe. La mayor de ellas —una propiedad de 719 metros cuadrados destinada al alquiler en Godoy Cruz— estaba valuada en $79 millones. Sumadas, sus propiedades representaban más de $195 millones (al valor fiscal). A eso se suman dos autos de alta gama, más de $61 millones en efectivo en pesos, una caja de ahorro en dólares con más de $3,3 millones de pesos al tipo de cambio declarado, y un ítem que resulta particularmente llamativo: una “empresa unipersonal” valuada en 220 millones de pesos, sin mayor descripción.

En el caso de Boschin, en su declaración inicial del 2020, su patrimonio era de dos autos (un VW Polo y un Chevrolet Prisma), 75 pesos en cuenta corriente y una deuda prendaria con HSBC de 352.800 pesos. Patrimonio total: poco más de $2 millones. Cuatro años después, en su declaración anual del 2024, el panorama había cambiado de manera notable. Al inicio del período 2024, Boschin declaraba cuatro vehículos: el Polo y el Prisma originales —valuados en cero, probablemente vendidos o transferidos—, un Volkswagen Taos Highline 2021 de casi $20 millones, y una Volkswagen Amarok Extreme V6 modelo 2023 valuada en más de $32 millones. El total del patrimonio al cierre del período 2024 superaba los $240 millones.

La causa está en plena expansión. El juez Mirabelli y el fiscal Domínguez tienen ahora en su poder los celulares, computadoras y documentación incautada en los allanamientos de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. El análisis forense de esos dispositivos es lo que, según fuentes judiciales, podría revelar la extensión completa de la red: cuántos proveedores pagaron retornos, por qué montos, y qué porcentaje de los contratos de Arsat durante la presidencia de Leal estuvo viciado por corrupción.