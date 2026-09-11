Claudio “Chiqui” Tapia corrigió de apuro su declaración jurada porque se había olvidado de incluir casi 1000 millones de pesos

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito, fraude y desvíos de fondos por cerca de 300 millones de dólares, olvidó declarar ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires unos 1000 millones de pesos en su última declaración jurada. Ayer, horas antes de que fuera imputado formalmente por el fiscal Gerardo Pollicita, el dirigente tuvo que rectificar la documentación.

Tapia presentó a las 13.04 de ayer una declaración jurada rectificativa ante el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, dado que es presidente de la Ceamse en representación de esa jurisdicción.

En esa declaración jurada rectificada dijo tener 1000 millones de pesos que había “olvidado” incluir al inicio de 2025 cuando sostuvo que tenía, además de cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos.

Así, Tapia pasó de declarar que no tenía un peso a sumar $984 millones en cuentas bancarias y efectivo.

El documento ingresó al sistema de la provincia de Buenos Aires un día después de que se conociera que el juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra y de que el fiscal Pollicita decidiera imputarlo en la causa.

El denunciante Guillermo Tofoni señaló en su presentación ante la Justicia que “los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar: el incremento patrimonial registrado en 2019, con la adquisición simultánea de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor; la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024; ni, finalmente, la desaparición inexplicada de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025″.

Tapia declara tener dos propiedades en el barrio privado que está en el predio del Hotel Sofitel Cardales Reserva Sofitel Cardales

En la versión original de su declaración jurada de bienes presentada en julio de 2025 como presidente de la Ceamse, Tapia había omitido declarar el 95% de su patrimonio, ya que las otras propiedades incluidas en la presentación tienen su valuación fiscal que difiere del valor real de mercado.

Eso explica que las cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos sumen 49 millones de pesos.

Durante catorce meses, la declaración jurada que Tapia presentó ante la provincia de Buenos Aires como presidente de la Ceamse sostuvo que el titular de la AFA no tenía dinero, ni en efectivo ni en cuentas bancarias.

“Declaro no poseer dinero en efectivo ni en entidades bancarias, como así tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar”, consignó el 10 de julio de 2025.

Ayer, sin embargo, esa afirmación desapareció. En la declaración rectificativa, Tapia agregó 39,5 millones de pesos en efectivo y 944,7 millones de pesos en depósitos bancarios. En total son 984,3 millones de pesos que no figuraban en el documento original.

Con la corrección, el patrimonio que Tapia declara ante la administración ascendió de $49,4 millones de pesos a $1033,6 millones en total.

Esta cifra incluye un depósito bancario de US$ 250.000, expresado en el documento en pesos equivalentes a unos 253 millones.

Pero las diferencias en las declaraciones juradas de Tapia no terminan ahí.

Claudio Tapia, en los tribunales LUIS ROBAYO - AFP

Tapia presentó sus declaraciones ante la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, dado que es funcionario de la Ceamse, dependiendo de una y otra jurisdicción según el lapso de tiempo en que ocupó el cargo.

El 10 de julio de 2025, Tapia le había dicho al Ejecutivo bonaerense que no tenía dinero, pero el 12 de agosto de ese año, 33 días después, le informaba a la administración de la ciudad que tenía 39,5 millones de pesos en efectivo y más de 1000 millones en el banco.

Durante más de un año convivieron ambas declaraciones juradas, firmadas por el mismo funcionario de la empresa pública que integra el gobierno de la provincia y la Ciudad y que gestiona los residuos del AMBA.

Además de pedir que se lo investigue a Tapia por enriquecimiento ilícito, Tofoni lo denunció por fraude por supuestos desvíos de fondos recibidos por la AFA por contratos en el exterior por unos 300 millones de dólares, que terminaban en empresas presuntamente “fantasma”.

Se suma, además, la causa en que se investiga a los dueños de la mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, que se supone está ligada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Los representantes del fútbol argentino siempre negaron las acusaciones en su contra.

Los bienes de Tapia

LA NACION comparó las dos versiones de la declaración provincial (la original y la rectificativa) con las que Tapia presentó ante la Oficina de Integridad porteña en julio de 2024 y agosto de 2025, como vicepresidente de la Ceamse en representación de la Ciudad.

La comparación muestra que existen diferencias entre la cantidad de dinero declarada, el origen de los fondos usados para adquirir los inmuebles y las fechas de ingreso a su trabajo actual como vicepresidente segundo de la Conmebol.

Según la versión corregida, la fortuna declarada de Tapia asciende a 1033,6 millones de pesos. El 95% son depósitos bancarios o efectivo. Los inmuebles suman 22,3 millones de pesos y los dos vehículos, 27 millones de pesos, siempre a valuación fiscal.

En 2025, Tapia declaró en total siete inmuebles, todos gananciales y al 100%. La versión pública provincial no informa superficies ni fechas de compra. Las declaraciones porteñas sí lo hacen y permiten reconstruir de qué propiedades se trata.

La de mayor valuación es una casa en Beccar, que figura en 15,7 millones de pesos y fue comprada en 2019 por 13,3 millones de pesos con fondos provenientes de la “venta de activos”.

Le sigue una casa consignada en Río Luján, valuada en 3,3 millones de pesos. Por los datos porteños corresponde a una vivienda de 420 metros cuadrados en el Sofitel Cardales, adquirida en 2020 por $37,3 millones. Es un lujoso barrio cerrado junto a un hotel a la vera de la Panamericana.

Claudio "Chiqui" Tapia, en Atlanta, durante el Mundial de fútbol AFA

Una tercera casa en esa zona, anotada como “Río Lujas”, figura en 1,45 millones de pesos y es la única comprada con préstamos. A eso se suma una quinta en Cañada, en Exaltación de la Cruz, valuada en 387.650 pesos y comprada en 2006 por 100.000 pesos.

En la Ciudad tiene un departamento de 291 m² en Caballito, valuado en 1,08 millones de pesos y adquirido en 2019 por 17,3 millones de pesos.

En su San Juan natal declara una casa valuada en 250.673 pesos y un terreno valuado en 153.708 pesos. Las valuaciones fiscales quedan muy por debajo de los valores de mercado. Solo lo que Tapia dice haber pagado por estas propiedades supera los 100 millones de pesos.

Declara también dos automotores, valuados en 22 millones de pesos y 5 millones de pesos, sin marca ni modelo en la versión pública.

En sus declaraciones porteñas figuraban una BMW X4 2017 y una Fiat Ducato 2013 (en 2024) y un Nissan 2018 comprado en 2024 por 14 millones de pesos junto a la misma Ducato (en 2025). En su última presentación de 2025, la camioneta BMW dejó de figurar. En ese mismo período, Tapia declaró un ingreso de 44,3 millones de pesos por la venta de un vehículo.

Líneas modernas para el BMW X4, similar al que adquirió Tapia en 2020 vendió en 2025.

De los 984,3 millones de pesos líquidos que Tapia incorporó en la declaración jurada rectificativa, $39,5 millones son dinero en efectivo, el 4% del total.

El resto está en tres cuentas bancarias. Una tiene 567,2 millones de pesos y otra, 124,2 millones de pesos. La tercera es una cuenta en dólares, con fondos equivalentes a $253,4 millones.

Otras diferencias en las DDJJ

Las deudas son otro punto que muestra diferencias. Ante la provincia, tanto en la original como en la rectificativa, Tapia afirma no tener deudas, aunque declara una casa comprada con préstamos.

En la declaración ante la Ciudad de Buenos Aires de 2025 no aparece ningún préstamo como origen de fondos de los inmuebles. En esa presentación porteña señala que parte de sus propiedades provienen de la venta de activos.

Hay más discrepancias. Siendo presidente de una sociedad del Estado, Tapia aseguró que no intervenía en el manejo de fondos públicos, comisiones de adjudicación o licitaciones.

Ante el gobierno de la provincia declara a su cónyuge y dos hijos, mientras que en la Ciudad consigna que no tiene hijos.

También hay diferencias respecto de la fecha en que comenzó a ejercer su cargo en la Conmebol. En el documento que presentó ante la Ciudad declaró que asumió en el puesto el 30 de abril de 2017. En cambio, en la otra declaración jurada dice que inició su gestión el 20 de diciembre de 2020.

Claudio "Chiqui" Tapia

Tapia declara que dedica quince horas semanales a la presidencia de la AFA, cargo por el que dice no percibir sueldo, aunque informa 30 millones de pesos de viáticos de la asociación. Ante la Ciudad había consignado 32 horas mensuales para la misma tarea.

A la vicepresidencia segunda de la Conmebol le dedica dos horas semanales (ocho horas mensuales, según la declaración porteña). Por ocupar ese puesto cobra $718,5 millones anuales netos, casi $60 millones por mes. Son unas 100 horas al año, con lo que cada hora de trabajo para la confederación sudamericana le reporta alrededor de $7 millones.

El sueldo de la Conmebol creció un 66% respecto de los $432,5 millones que declaraba en 2024. Por la presidencia de la Ceamse, cargo para el que no informa carga horaria, cobra $100,2 millones anuales netos, unos $8,4 millones mensuales.