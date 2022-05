“Cometí un gran error”, dijo el periodista de la agencia rusa Sputnik que calificó de “traidor” a Alberto Fernández

Un artículo de la agencia de propaganda rusa Sputnik acusó ayer al presidente Alberto Fernández de “traición” contra Vladimir Putin por las críticas que lanzó el mandatario argentino durante su gira por Europa contra la invasión a Ucrania. “El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso está fuera de duda”, sostiene el artículo en su versión en español, que lleva la firma de Javier Benítez. El periodista, que es de nacionalidad uruguaya, dijo hoy que cometió “un error” y que lo que escribió “no es la opinión” que la agencia tiene de la Argentina.

“Nosotros no respondemos al Kremlin. Las notas llevan firma. Hice una transcripción de una entrevista de audio a un doctor en Ciencias Políticas. Debo reconocer que he cometido un gran error, no trabajé bien el texto. Fue un error grande en el sentido de la presentación. Muchas cosas no las entrecomillé, y reconozco que ese fue mi error”, dijo hoy Benítez en Radio Con Vos.

Y agregó, intentando explicar lo que sucedió: “Alberto Fernández pocos días antes de la misión especial de Rusia en Ucrania, la misión de desmilitarización, había dicho que quería que estaban muy agradecidos con Rusia y que querían que Argentina fuese la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Y luego votó por la expulsión de la comisión de Derechos Humanos sin haberse presentado pruebas, y las declaraciones en Europa sobre que era “inmoral la invasión a Ucrania”. Entonces yo le pregunté al Doctor en Ciencias Políticas: “Si esta fuera una película, ¿cómo se llamaría?”. “Y, ‘Durmiendo con el enemigo’, o ‘Traicionando a su mejor amigo’”. Yo no aifrmo nada”.

Alberto Fernández y Vladimir Putin YouTube/Casa Rosada

Ayer, tras la repercusión del artículo, el Gobieno minimizó las acusaciones. “Es una opinión periodística, la Cancillería no hace comentarios sobre eso”, dijeron cerca del canciller Santiago Cafiero en relación al artículo de la agencia de propaganda rusa Sputnik, que calificó de “hipocresía y traición” a la gestión de Alberto Fernández.

El escrito de Benítez, no obstante, no aparece como una crítica solitaria en la agencia Sputnik. De hecho, en el mismo sitio aunque con un perfil menos político apareció ayer otro, titulado “Argentina prepara un futuro con pan, pero malas migas” en el que acusan al Gobierno de querer “subirse al tren” del trigo transgénico, “aun sin importar las propias vidas humanas que pueden estar en juego en un futuro cercano”.