La agencia rusa Sputnik difunde un artículo contra la “traición” de Alberto Fernández

Un articulo de la agencia de propaganda rusa Sputnik acusó al presidente Alberto Fernández de “traición” contra Vladimir Putin por las críticas que lanzó el mandatario argentino durante su gira por Europa contra la invasión a Ucrania.

“El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso está fuera de duda”, sostiene el artículo publicado por Sputnik en su versión en español, que lleva la firma de Javier Benítez.

El texto asegura que Rusia fue “la gran ayuda de la Argentina al suministrarle vacunas Sputnik V para combatir la pandemia”. En este contexto, cuestiona que el mandatario se haya reunido recientemente con el canciller federal de Alemania Olaf Scholz, además de haber impulsado la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

“El presidente de un país con un 37,3% de población que vive por debajo de la línea de la pobreza y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania”, acusa el artículo.

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente argentino, Alberto Fernández, se dan la mano después de una reunión en la cancillería en Berlín, Alemania, el miércoles 11 de mayo de 2022 Markus Schreiber - AP

Y agrega: “Por otro lado, Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, a la que definió como ‘la segunda reserva de gas no convencional [eufemismo de fracking]’ más importante del mundo. Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania, que supuestamente ha firmado ciertos compromisos con el medioambiente y la Agenda 2030. Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje”.

En el texto titulado “La hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández a Putin no tiene límites”, el periodista cuestiona algunos mensajes del mandatario en las que condenó a través de su cuenta de Twitter la invasión rusa en Ucrania. “La misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en su país vecino, la que ha calificado como ‘inmoral’ ‘agresión a Ucrania’”, acusa el artículo. Y agrega: “De este modo, avala el genocidio de Kiev en el Donbás, y a los batallones nazis que lo ejecutaron durante los últimos ocho años”.

Asimismo, arremete contra el Presidente de tener “memoria selectiva”, en relación a la ayuda que recibió por parte de la nación liderada por Vladimir Putin. Y cuestiona: “¿por unas monedas, lo que sea?”, en torno a los posibles negocios que espera concretar la Argentina con países europeos, tras el viaje de Alberto Fernández al viejo continente.

En el mismo artículo, un doctor en Ciencias Políticas, llamado Bruno Lima Rocha Beaklini, opina que no puede explicar la forma de actuar del presidente Alberto Fernández. “No entiendo esas cosas. Uno piensa, la Argentina estaba en la ruina, no tenía vacunas, y estaba ‘colgada’ por el FMI [Fondo Monetario Internacional]’ cuando Rusia le ayudó. ‘La cancillería de [el presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro, que es un desastre, se portó un poco mejor [que Argentina], porque hizo todo los posible para no condenar a Rusia’, opinó Beaklini, según el artículo.

Y aduce, sobre la actitud de Fernández hacia su par ruso: “No tiene ningún sentido. Capaz que sea por una oferta de renegociación con el FMI a partir de la Unión Europea; capaz que sea por una propuesta de compra de granos y productos primarios de la Argentina”.