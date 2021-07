“Comisariato político”: la fuerte crítica de Waldo Wolff sobre el dictamen de Victoria Donda

Luego de que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que dirige Victoria Donda, dictaminara que la polémica frase del presidente Alberto Fernández sobre el origen de los argentinos, brasileños y mexicanos no corresponden a un acto de discriminación, la oposición salió al cruce.

En esta oportunidad, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff se refirió a la resolución de la entidad y fue categórico: “Hay que cerrar el Inadi porque es un comisariato político”.

En diálogo con La Once Diez, dijo: “Yo trabajé en una institución que fue socia fundadora del Inadi, la DAIA. Ver que a este Inadi no le llama la atención a un Presidente que dice que los brasileños salieron de la selva, a mí me da vergüenza”. Y continuó: “¡Los trató de monos a los brasileños! Dijo que salieron de la selva. ¡Los trató de animales!”.

En esa línea, Wolff comentó qué hubiera hecho en lugar de Donda ante una situación similar. “Si yo fuera funcionario diría: ‘Busquemos la manera de no pegarle al Presidente, pero llamémosle la atención’”.

Además, recordó cuando un periodista lo agravió y la entidad estatal no cuestionó tal discriminación. “A mí me pasó que como creo que [Alberto] Nisman fue asesinado, un comunicador se metió con mi religión y el Inadi dictaminó que no merece sanción”, explicó.

“Está al servicio del Gobierno. Si el Inadi mañana me sanciona a mí por algo que digo, me río porque no tiene ningún tipo de legitimidad”, sumó.

Durante la visita del presidente español, Pedro Sánchez, el mandatario argentino había dicho en conferencia de prensa: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”.

Casi un mes después, el instituto dirigido por Donda se expidió al respecto y, a través de un comunicado, sentenció: “Los dichos efectuados en el marco de la visita del Primer Ministro español no reflejan las acciones del gobierno de Alberto Fernández, que, lejos de promover la discriminación y la invisibilización de los pueblos originarios, es un gobierno que promovió intensamente la igualdad de los grupos históricamente vulnerabilizados”.

LA NACION