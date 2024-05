Restituyen terrenos a orillas del Nahuel Huapi que estaban a cargo de un hombre cercano a Grabois

Escuchar

El Gobierno confirmó este viernes que decidió restituir dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi que el gobierno de Alberto Fernández le había cedido a una organización cuyo líder -según marcó- es cercano al dirigente social Juan Grabois. La noticia la anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

El portavoz de Javier Milei explicó que esos terrenos habían sido cedidos por la administración de Alberto Fernández “a la agrupación política Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad”. “[La organización] era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano a Grabois”, informó Adorni.

Además, sostuvo que Dellavalle “fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, es decir, durante la gestión del excandidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas no es una novedad. Se reconocieron en ese gobierno 221 comunidades sin demostrar pertenencia a comunidades indígenas. 81 de esos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden”, agregó el portavoz. “Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados que son más cercanos al poder de turno. En esos parques no va a flamear otra bandera que no sea la argentina”, añadió.

Tal como publicó LA NACION el jueves, la semana pasada se descartó un acuerdo por el que el Estado Nacional -en ese momento a cargo de Fernández- se comprometía a entregar más tierras a agrupaciones de pueblos originarios, al reconocimiento de sitios sagrados, la construcción de viviendas y a frenar los procesos de desalojo.

El arreglo había sido firmado por el extitular de Parques Nacionales, Federico Granato; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y por el titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Fabián Marmoni, entre otros.

En ese marco la gestión libertaria decidió rescindir un contrato que data de 2021 entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Sororidad en el que se cedieron esas dos hectáreas por 10 años. Será disuelto y se pedirá la devolución de las tierras. El titular del área, Cristian Larsen, viajará a Rio Negro por ese motivo.

El dardo a Moyano

En otro tramo de la conferencia, Adorni fue consultado sobre los dichos del líder camionero Pablo Moyano, quien afirmó en una entrevista radial que los únicos sueldos que le ganaron a la inflación son los del Presidente, su hermana y el vocero, no así “el de la mayoría de los trabajadores”.

🗣️"Es la primera vez que coincido con Milei: el salario de él, de la hermana, de Adorni le ganan a la inflación, no así el de la mayoría de los trabajadores", @pablomoyano_ok en #Navarro2027



📺 Canal 20 de Telecentro

📻 El Destape Mundo - AM 1070

VIVO 👉 https://t.co/yBWU8mUldt pic.twitter.com/SbsOuEdTFO — El Destape Radio (@eldestape_radio) May 2, 2024

“Moyano dice cualquier cosa”, lanzó el portavoz. “Los salarios de los funcionarios están congelados desde diciembre. No entiendo de dónde saca el cálculo, es inentendible”, aseguró en ese sentido. Con respecto a subas en rangos dentro del Estado, Adorni respondió: “Nunca ha cambiado el escalafón de [la secretaria general de la Presidencia] Karina [Milei] o el del [secretario Legal y Técnico, Javier] Herrera Bravo. El mío se cambió porque tendría que haber sido así desde diciembre. Si no lo entiende [Moyano], no lo va a entender tampoco. No le ganamos a la inflación, hemos perdido y probablemente mucho más que él”.

La agenda del Gobierno

El vocero confirmó que el próximo lunes el Presidente partirá a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la conferencia anual del Instituto Milken. “Va a ser el principal orador ante banqueros, inversiones y CEO de empresas. Va a estar acompañado del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; del ministro de Economía, Luis Caputo; de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, detalló Adorni.

Además, indicó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindarán una conferencia de prensa el lunes 6 de mayo para presentar los cambios en el Código Procesal Penal Federal. “Va a significar un hito para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Los fiscales van a investigar más y mejor, y los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas sin expedientes que se acumulen”, finalizó el portavoz.

