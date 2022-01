Cómo era la red de teléfonos encriptados que la AFI entregó durante el gobierno de Mauricio Macri

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, entregó al menos 55 teléfonos celulares encriptados a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y a personas de confianza del expresidente durante 2016, informaron fuentes oficiales. El hecho fue cuestionado por el presidente Alberto Fernández al respaldar la denuncia que hizo la actual titular de la central de inteligencia, Cristina Caamaño, contra exfuncionarios del macrismo por el supuesto armado de causas judiciales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Según un listado elaborado por la propia AFI, al que accedió LA NACION, decenas de exfuncionarios, exasesores y amigos de Macri recibieron teléfonos celulares encriptados marca Huawei durante el gobierno de Cambiemos; entre ellos, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y decenas de colaboradores y dirigentes políticos afines. Cerca del expresidente dijeron que se entregaron por razones de seguridad. Otras decenas de teléfonos fueron asignados en ese entonces a agentes de inteligencia cuya identidad es reservada.

Hay nombres del listado que resultaron llamativos ya que no ostentaban cargos públicos ni estaban a cargo de áreas sensibles de la gestión de gobierno cuando recibieron los teléfonos, aunque tampoco es frecuente que funcionarios de un gobierno utilicen líneas de la AFI. El expresidente de Boca Juniors y empresario del juego Daniel Angelici es uno de los amigos de Macri que utilizaba un teléfono provisto por la AFI. También el íntimo amigo del expresidente y empresario Nicolás Caputo, el abogado penalista Alejandro Pérez Chada y el exasesor Jaime Durán Barba.

Mauricio Macri y Daniel Angelici Juan Mabromata / archivo - AFP

Los teléfonos celulares fueron comprados a una firma en el exterior por el director de Finanzas de la gestión de Arribas y Silvia Majdalani, Juan José Gallea, por una cifra cercana a los 47.000 dólares. La mayoría de los aparatos fueron devueltos a la AFI hacia el final de la gestión de Cambiemos, reconstruyó LA NACION. “No hay funcionarios del gobierno actual que tengan celulares encriptados a nombre de la central de inteligencia”, buscaron diferenciarse cerca de Caamaño, quien aportó esta información al juzgado federal de Lomas de Zamora en agosto del año pasado, cuando se engrosaba en esa sede judicial uno de los expedientes por hechos de presunto espionaje ilegal durante el macrismo.

“Al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, dijo ayer Alberto Fernández en una seguidilla de tuits referidos a la denuncia presentada por la AFI tras la difusión de la grabación en la que se puede ver a un grupo de empresarios de la construcción reunidos con exfuncionarios del gobierno de Vidal y con exfuncionarios de la AFI en una sede porteña del Banco Provincia.

¿Qué dicen en el kirchnerismo? Una fuente del Gobierno que sigue de cerca los temas judiciales manifestó a LA NACION que varios de los exfuncionarios que tenían un teléfono provisto por la central de inteligencia son considerados los “responsables” por el “armado de causas judiciales para perseguir a sindicalistas y opositores del macrismo”. Y mencionó a los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y al extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici a modo de ejemplo.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri Ezequiel Pontoriero - DyN

Otros nombres que figuran en el listado son los el del exdirector de Aduana Diego Dávila y tres personas que trabajaron para él en esa dependencia estatal, Felipe Viramonte, Carola D’Elía y Agustín Laurnagaray.

Cerca de Macri y de Arribas relativizaron los cuestionamientos y dijeron que no hay ningún rasgo delictivo en el hecho de que la AFI brindara celulares a las personas que se comunicaban con el expresidente. También buscaron normalizar la presencia del funcionario de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián De Stéfano en la reunión con empresarios del sector de la construcción y con el exministro de trabajo de Vidal Marcelo Villegas.

“Era normal que tuviéramos esos teléfonos, sobre todo teniendo a cargo áreas sensibles y en épocas donde se hicieron eventos como el G20, olimpíadas, y eventos en los que había que resguardar la seguridad interior”, justificó el exministro de Seguridad porteño y actual legislador radical, Martín Ocampo, ante la consulta de LA NACION. “De todas formas nunca usé ese teléfono”, agregó.

Un exfuncionario dijo que recibió el teléfono Huawei de parte de Gustavo Arribas, quien se comunicó con él “una o dos veces”, y que cuando finalizó su gestión lo devolvió a la Agencia Federal de Inteligencia junto con una nota.

“El Presidente me dijo que me manejara con él con ese teléfono porque era seguro, por los temas personalísimos por los que yo hablaba con él, no le veo ningún rasgo delictivo a esto”, dijo un asesor de Macri incluido en la lista.

El listado completo