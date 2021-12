Quién es Sebastián De Stéfano, el exfuncionario de la AFI al que apuntó Cristina Kirchner

En la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el presunto impulso de las causas judiciales que involucraban a Juan Pablo “Pata” Medina, hay tres personas solo identificadas por su nombre. Una de ellas figura como “Sebastián” y fue uno de los más activos de la reunión, cuya filmación fue conocida ayer. Su identidad se conoció poco después, a través de un hilo de Twitter de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

P/D: Sebastián De Stefano, fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

De esa forma quedó develado que se trataba de Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista. “Sebastián De Stéfano, fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada”, detalló la exmandataria.

El pasado y el presente de De Stéfano están ligados a Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors, hombre de Cambiemos y uno de sus operadores en la justicia. De hecho, tras su paso por la AFI, De Stéfano recaló en el directorio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Sin embargo, lejos de cualquier contacto directo con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, las distintas fuentes consultadas coinciden en que De Stéfano “es un hombre del Tano”. “Está ahí por un acuerdo político de Daniel y Horacio por los lugares, pero su vínculo es con Daniel”, detallaron.

De extracción radical, De Stéfano fue procesado por la justicia en la causa por espionaje ilegal en Lomas de Zamora y luego beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py. Fue por el tramo en el que se investigó espionaje en el Servicio Penitenciario Federal y a lo que hizo alusión la exmandataria en su cuenta de Twitter.

De Stéfano tiene 54 años y previo a llegar a la AFI también tuvo su paso por el Consejo porteño, al que entró en 2011, y donde se desempeñó en la estratégica comisión de Administración. Fue tras un lustro allí que llegó al edificio de la calle 25 de Mayo, donde tiene su sede central la Inteligencia local. En el organismo judicial aún trabaja su esposa, Silvia Bianco, sobrina del exintendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y exconsejera en el cuerpo. En la actualidad ella tiene un rol importante como secretaria de la central área de Innovación.

De Stéfano se hizo cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la AFI y desde allí sumó poder. En la reunión que ahora es analizada por la justicia, De Stéfano se mostró locuaz.

“Nosotros lo vamos a estar grabando”

“Entonces, en distintas obras, generamos distintas acciones. La acción que va a generar una reacción se supone por lo que ustedes están contando”, planteó en uno de los momentos. “Entonces qué posibilidades tenemos, con absoluta sinceridad quiero que me contesten, que algunos de sus asociados, no digo ustedes mismos que también lo pueden hacer o no, se presten a que nosotros podamos hacer un trabajo de cambiar en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante y en el momento en que se hace esa parada a propósito que hace la empresa programada”, continuó en otro de los tramos. “Generamos la reacción del sindicato, el sindicato va a ir a apretar, va a generar toda esta palabra que el ministro puso y nosotros los vamos a estar grabando”, remató.

En tanto que en otro de los tramos es aún más explícito y agrega: “Sería bueno poder identificar las obras que podemos parar. Poder marcar cuales son, para que nosotros podamos juntar los elementos, poder armar la operación digamos y poder marcar el registro de lo que sucede. La idea es que nadie se inmole si no que genere la reacción para que los tipos digan “para que esta obra se termine necesito esto esto y esto”.

En esa reunión ocurrida en junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, De Stéfano también ocupó un lugar central en una de las cabeceras. Para el Gobierno “no hay dudas” de que su presencia es una de las claves para entender “cómo y desde dónde” se organizó el encuentro y su filmación.

LA NACION intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con De Stéfano, pero no obtuvo respuesta.