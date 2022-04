Cómo se enteró el Presidente de que Cristina dividiría el bloque y el frustrado plan de enfrentar a la Corte con un DNU

Las horas previas a que se conozca la decisión de romper el bloque del Frente de Todos en el Senado para mejorar su situación en el Consejo de la Magistratura y quedarse con una banca más, hubo diálogos entre distintos actores del área judicial del Gobierno, pero la decisión terminó emanando pura y exclusivamente desde la presidencia del Senado, encabezada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Sobre el rol de Fernández cuando se produjo la ruptura, las versiones se dividen, pero en todos los casos lo dan lejos de la decisión. “No lo sabía”, dijo una alta fuente de Gobierno a LA NACION en referencia a que el mandatario no tenía conocimiento de antemano respecto de lo que sucedería y que recién lo supo el martes por la noche. “Fue informado un rato antes. La decisión se tomó en presidencia del Senado y está claro que ahí él no tiene llegada, pero sí sabía que se venían barajando distintas opciones sobre lo que se podía hacer. Siempre sabiendo que un DNU para frenar el fallo de la Corte era una locura que no se iba a hacer”, dijo otra fuente de Balcarce 50 consultada por LA NACION.

La posibilidad de un decreto para frenar a la Corte fue barajada inicialmente en el sector más duro del kirchnerismo , tal como admitieron distintas fuentes consultadas. En tanto que fuentes de esa ala consideraron el tema un “disparate”. Sin embargo se sabe que la idea existió y que incluso fue promovida por distintas figuras cercanas a la vicepresidenta.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti fue consultada de forma directa sobre si el Presidente estaba enterado de que iba a haber una división en el en el bloque del Senado del Frente de Todos, pero prefirió eludir una respuesta concreta. “El presidente Fernández sigue de cerca y con mucha preocupación todo lo que está sucediendo con el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo y seguimos muy de cerca lo que está sucediendo”, dijo elusiva.

Comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda en el Senado. En el temario: Proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. Fabián Marelli - LA NACION

“Toda la estrategia la fueron armando en el Congreso, entre Senado y Diputados. Él estuvo siguiendo el tema”, dijeron a LA NACION poco después fuentes oficiales de Casa Rosada al intentar ahondar sobre la cuestión.

El tema de la postura sobre el Consejo es un tema que le correspondía resolver al Congreso, pero la división del bloque oficialista, aunque fuera para una cuestión táctica, atañe a todo el Frente de Todos.

El martes, pocas horas antes de que se conociera el quiebre del bloque, desde Casa Rosada argumentaban que no se iban a expedir públicamente sobre el tema. “Es un conflicto entre el Legislativo y la Corte, hay que ver qué dice el Congreso”, repetían. Pocas horas después, ya hecha pública la división, el Ejecutivo habló a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien precisamente la semana pasada el propio Fernández le pidió en una conversación telefónica que levante más el perfil y dialogue con la prensa.

En un breve diálogo en la explanada de la calle Rivadavia poco antes de entrar a su despacho, Manzur dijo: “La decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación está dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este accionar”.

La jornada de ese miércoles, el día después de la jugada de Kirchner, desde temprano todo fue sorpresa en la Casa de Gobierno mientras el jefe del Estado estaba reunido con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en Olivos. “Nadie entiende nada”, resumía un miembro del gabinete nacional a primera hora, sin poder creer lo que había sucedido.

A medida que avanzaba el día la estrategia fue virando. Después de una mañana desconcertante, tras el encuentro con Massa, fuentes cercanas al Presidente sugirieron que Fernández sí estuvo avisado de la jugada y que no la rechazó.