Con dardos a Cristina, la izquierda hizo un acto en La Matanza y desafió a los intendentes del PJ

Con duras críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y en un abierto desafío a los intendentes peronistas del conurbano, que buscan retomar el control de los planes sociales, el Partido Obrero realizó hoy un concurrido acto en La Matanza –distrito donde la izquierda alcanzó un inédito 9,6% en las últimas elecciones legislativas–, donde se anunció una movilización “a todos los municipios” para este jueves. Será la antesala de la “jornada de lucha piquetera” que tendrá lugar la semana que viene a lo largo y a lo ancho del país.

“Por un movimiento popular con banderas socialistas” , rezaba el lema principal de la convocatoria que congregó a unas 7.000 personas en González Catán y que formó parte del lanzamiento de la campaña política con la que la organización liderada por el legislador porteño Gabriel Solano, que forma parte del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), pretende posicionarse para representar “un programa propio de los trabajadores”.

Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni en el acto de La Matanza Partido Obrero

“No nos quieren sacar del hambre, nos quieren sacar de la calle”, lanzó el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, el primero de los presentes en tomar la palabra y una de las caras visibles de las recurrentes marchas frente al Ministerio de Desarrollo Social. “Para Cristina, el problema no son las organizaciones sociales, sino los piqueteros que cortan la 9 de Julio, los miles que salimos a la calle a pelear por un plato de comida”, indicó el líder del brazo piquetero del Partido Obrero, quien no dudó en calificar a la vicepresidenta como “una señora millonaria que vive en el Calafate”.

En ese sentido, Belliboni se refirió a la mentada “tercerización” de los programas sociales criticada por la exmandataria, al señalar que “lo mejor que pudiera ocurrir para Cristina es que la gente que tiene un programa social termine detrás de los intendentes”. Y, efusivo, exclamó: “¡No vamos a permitir que los punteros vuelvan a los barrios, a los punteros no volvemos nunca más! Porque los conocemos, porque nos hemos organizado contra ellos”.

“La capital de la pobreza”

A su turno, quien no se guardó nada fue Solano, que comenzó su exposición sobre el escenario enumerando algunos índices sociales de La Matanza. “El 70% de las pibas y pibes son pobres, la mitad de la calle no tienen asfalto, el 40% no tiene agua potable ni cloacas”, precisó acerca del distrito comandado por el intendente Fernando Espinoza, para después preguntarse: “ ¿La Matanza qué es? La capital del peronismo o la capital de la pobreza? Yo digo que son las dos cosas . Después de 40 años peronistas, La Matanza es la capital de la pobreza por culpa de la fuerza política que siempre la gobernó”.

Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero Partido Obrero

Por otro lado, el legislador porteño se refirió al último discurso de Cristina Kirchner en Ensenada y señaló: “Ella dijo que las agrupaciones que van a la 9 de Julio se hacen llamar movimientos sociales, pero levantan banderas políticas. ¡Pero claro, Cristina, que tenemos banderas políticas! ¡Y tenemos banderas políticas rojas, de izquierda y socialistas!”, desafió el dirigente.

“¿Alguien que está acá tiene una hija que nunca laburó y tiene en su caja fuerte 4 millones de dólares? La vicepresidenta sí”, disparó Solano, y agregó: “¿Cuál es tu preocupación? ¿O para vos la política solo la pueden hacer los ricos? Si te molesta la tercerización, Cristina, andá a ver las cooperativas de [la intendenta de Quilmes] Mayra Mendoza, con denuncias de corrupción enormes”.

Solano tampoco evadió la polémica generada por el reconocimiento de que quienes integran las filas del Polo Obrero realizan un aporte del 2% de sus ingresos para sostener a la organización, lo que motivó una denuncia penal en su contra. “En las últimas semanas, toda la Argentina capitalista nos atacó con una campaña de difamación diciéndonos que manejábamos una caja de no sé cuántos miles de millones de pesos mensuales. A nosotros, que no tenemos un mango, no tenemos para una olla, nos decían que teníamos plata como para pagar la deuda externa argentina”, ironizó el dirigente.

Acto del Partido Obrero en La Matanza Partido Obrero

“El Partido Obrero niega categóricamente tocar un centavo de los desocupados de la Argentina”, subrayó el legislador porteño en el tramo final de su intervención. Y añadió: “Somos un partido pobre, que no tiene un mango, pero tiene mucha militancia. Y lo que ponemos a disposición de todos los movimientos de lucha es lo que tenemos, que es nuestra militancia”.