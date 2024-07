Con el guiño de Sergio Massa, el Frente Renovador cuestionó a Nicolás Maduro por las elecciones en Venezuela

Escuchar

En línea con el pensamiento de su líder político, Sergio Massa, y en un intento por mostrar una postura diferente a la del kirchnerismo duro y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Frente Renovador pidió que el gobierno de Venezuela “tenga acceso a una verificación clara y precisa” de los resultados de las elecciones del domingo pasado y fue crítico de un “régimen que no respeta los derechos humanos”.

“En consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al gobierno de Venezuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación en las que, de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia que lo respaldara, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente. Es imperativo que el pueblo venezolano tenga acceso a una verificación clara y precisa de los resultados electorales”, arranca el comunicado del FR, transmitido a través de las redes sociales.

El texto recuerda, además, que “desde 2013, el líder de nuestro espacio político, Sergio Massa, viene sosteniendo públicamente que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores impidiéndoles presentarse a elecciones, que obstaculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes no puede ser considerado verdaderamente democrático”. Los firmantes, además, agregan que “la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica son derechos humanos esenciales que deben ser respetados en toda democracia. Más allá de nuestra coalición electoral, como fuerza política, nuestro líder ha mantenido esta posición pública y consistente a lo largo del tiempo”, destacaron, antes de acompañar el texto con enlaces en los que Massa mostró, a lo largo del tiempo, sus diferencias con el chavismo.

El presidente Nicolás Maduro, junto a Elvis Amoroso presidente del CNE Getty

Cerca del ex ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria recordaron que la postura crítica del FR y de Massa sobre Venezuela difieren de las “vaguedades” que adjudican a Kicillof. En una conferencia de prensa, esta mañana, el gobernador bonaerense afirmó: “Esperamos que a esto lo resuelva el pueblo venezolano, que lo resuelva en paz y dentro de la democracia”, dijo, en referencia a las denuncias de fraude que pesan sobre el oficialismo venezolano, que derivaron en episodios de violencia y la expulsión de los diplomáticos de nueve países (entre ellos, Argentina) que no aceptaron el resultado difundido por el Comando Nacional Electoral venezolano, en la madrugada del lunes, y sin datos concretos.

“Hoy vemos a rasgarse las vestiduras a muchos que en los últimos 10 años guardaban silencio”, afirma el comunicado, en indirecta (bastante directa) al kirchnerismo duro, que se mostraba cercano a Hugo Chávez y luego a Maduro. “En este contexto, la opacidad del proceso electoral solo genera más desconfianza y deja, como única opción razonable, dudar de la legitimidad de los resultados. En este sentido, reiteramos nuestro enérgico rechazo a cualquier forma de violencia estatal, detenciones arbitrarias y represión de manifestantes y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia en Venezuela, en el hemisferio y en el mundo entero. La normalización y transparencia del proceso electoral y político en Venezuela es fundamental para respetar la voluntad del pueblo y respetar la voluntad del pueblo es la condición ineludible para que la democracia funcione”, afirma el comunicado del Frente Renovador, presidido desde marzo pasado por el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano.

“Ningún dirigente que defienda la democracia puede avalar el presente de Venezuela. La falta de transparencia deja en claro un proceso electoral confuso y enrarecido. No respetar la voluntad popular no es de izquierda ni de derecha, es golpista”, había escrito, ayer y a modo de adelanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, ex funcionario de Massa en el Ministerio de Economía.

