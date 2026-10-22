Con las PASO suspendidas, el PJ chaqueño acordó internas abiertas y anticipa un probable escenario nacional

El escenario político de la provincia de Chaco muestra anticipos de las dinámicas que podrían dispararse a nivel nacional, en caso de que el gobierno del presidente Javier Milei consiga los votos para concretar su intención de eliminar o suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El mes pasado, el gobernador Leandro Zdero (de la Unión Cívica Radical y aliado de Milei), obtuvo el apoyo de la Cámara de Diputados provincial para quitar las PASO del calendario electoral de 2027, una decisión que impactó en el peronismo local, que, al igual que sucede a nivel nacional, muestra variados aspirantes a gobernador. Sin PASO, el justicialismo chaqueño acordó que el año que viene realizará internas abiertas para afiliados y no afiliados.

El peronismo chaqueño no formalizó aún el llamado a elecciones internas, pero tiene acuerdo para realizarlas. Así lo confirmaron a LA NACION tres fuentes del justicialismo provincial. La elección partidaria se realizaría en una fecha a definir, en los meses de mayo, junio o julio del año próximo.

El 2 de septiembre, la Cámara de Diputados de Chaco suspendió las PASO para el turno electoral de 2027. Zdero consiguió aprobar su proyecto con 17 votos a favor, entre los que estuvo el de la legisladora massista Katia Blanc; otros 15 diputados se habían ausentado, para no dar quorum. El gobierno provincial calcula ahorrar entre $4000 y $5000 millones con la suspensión de las PASO. Chaco es la primera provincia con PASO que logró quitarlas de la agenda electoral del año que viene.

Máximo Kirchner junto a Jorge Capitanich, el 17 de octubre, en Resistencia

Con varios dirigentes con aspiraciones de candidatearse a la gobernación, sin las PASO el peronismo chaqueño perdió una herramienta para solucionar su interna, por lo que acordó aplicar el método de la interna abierta. Si bien los mecanismos de votación están en discusión, se estima que podrán votar afiliados y no afiliados, sin carácter de obligatoriedad, y que los gastos correrán a cargo del partido. Una fuente del PJ chaqueño calculó que el costo sería de alrededor de $120 millones, con el traslado de urnas y el pago del operativo policial como erogaciones principales.

Entre los anotados como posibles candidatos a gobernador de Chaco desde el peronismo no está el exgobernador Jorge Capitanich. El actual senador nacional −que en 2023 perdió la elección ante Zdero, tras 16 años en el poder− promueve “la renovación dirigencial” y alienta a “que salgan todos a competir”, dijeron a LA NACION desde su entorno.

En los últimos meses, Capitanich recibió en Chaco a las figuras principales de la interna justicialista. En agosto, fue anfitrión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el fin de semana pasado, celebró el Día de la Lealtad Peronista junto al diputado nacional Máximo Kirchner.

Kicillof, el 19 de agosto, en Chaco, con Capitanich a su izquierda

En la lista de aspirantes del PJ a candidatos a gobernador están el diputado provincial Santiago Pérez Pons (fue ministro de Economía e Infraestructura de Capitanich); el intendente de Machagai, Juan Manuel García (también cercano a Capitanich), y la intendenta de Barranqueras, Magdalena “Magda” Ayala.

Si bien la presencia de Capitanich en la oferta electoral para la gobernación chaqueña se descartó desde las filas del exgobernador, en otros sectores que reconocen su liderazgo en el justicialismo chaqueño advirtieron que “puede ser todo: gobernador, vicepresidente o candidato a intendente de Resistencia, para empujar”.

La suspensión de las PASO es un objetivo prioritario del gobierno nacional que empuja desde abril, y aún sin suerte, una reforma electoral en el Congreso. A diferencia de lo que consiguió Zdero en la Cámara de Diputados chaqueña, para La Libertad Avanza la cosecha de apoyos legislativos es compleja. En el Senado, aún no logra reunir la cantidad suficiente (37 votos) para aprobar la quita de las PASO del calendario. El tema es permanente en las reuniones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores aliados.