escuchar

En medio de las tensiones que sacuden a Juntos por el Cambio por el posicionamiento de los dirigentes de la coalición opositora, de cara al balotaje entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, el diputado Nicolás Massot apuntó con vehemencia contra el apoyo del exmandatario Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich a Javier Milei. “No existe el argumento de que hasta ayer eran locos poco preparados y hoy son el único camino posible”, sentenció el legislador.

“A mí no me basta con un cambio, el cambio es alternancia. No existe el argumento de que hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, hoy son el único camino para vencer al kirchnerismo”, señaló Massot, en diálogo con Radio con Vos.

“Yo ya no me quiero quedar más ahí, la Argentina está estancada ahí desde hace 12 años. Quiero discutamos cómo mejoramos, porque la verdad yo tengo pocas garantías que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas”, expresó el diputado electo.

“Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista, me transforma en lo que voy a ser: un diputado aguerrido, que va a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos. Por un equilibrio fiscal, sin dolarización, por la defensa de la moneda, pero sin cerrar el Banco Central, y por una mejora de la educación pública, sin privatizarla. No es tan difícil y eso es lo que está en juego”, planteó Massot. Y con un exabrupto remató: “Perdón la expresión, neutralidad, las pelot...”

Tras ello, el senador nacional Martín Lousteau respaldó los dichos de Massot por redes sociales y expresó: “Comparto 100% esta postura”. Ayer, el dirigente radical volvió a señalar a Macri “como el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio”.

Con un mensaje por redes sociales, el legislador cuestionó el apoyo del exmandatario al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

“Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019″, sentenció Lousteau.

“Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás”, acusó el senador radical.

Acusaciones cruzadas

El descargo de Lousteau se produjo luego de que Macri lo acusara este viernes de “apoyar”- junto al titular de la UCR, Gerardo Morales y al diputado Emiliano Yacobitti- al candidato presidencial oficialista Sergio Massa.

“Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, denunció Macri esta mañana, en diálogo con radio Mitre.

Al momento de explicar sus declaraciones, indicó que siempre negociaron intercambios puntuales y que al justificarse siempre pusieron una excusa: “‘Que mi provincia, que la universidad tal’, pero en definitiva en contra de la mayoría de los argentinos”, detalló Macri.

LA NACION