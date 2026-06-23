Condenaron a Julio De Vido a tres años de prisión condicional en la causa por la ampliación de dos gasoductos

El exministro Julio de Vido fue condenado este martes a tres años de prisión con ejecución condicional en la causa que investigó la ampliación de dos gasoductos adjudicados en 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA, reconocida en la región por el megacaso de corrupción conocido como Lava Jato.

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal N° 2 -el mismo que condenó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad- y alcanzó también a dos exfuncionarios del área energética: el exsecretario de Energía Daniel Omar Cameron, condenado a tres años de prisión en suspenso, y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Alberto Folgar, sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron condenados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El exministro siguió el veredicto por Zoom

La acusación contra ellos fue sostenida en el juicio oral por el fiscal Diego Luciani.

En tanto, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat -sin acusación fiscal- resultaron absueltos.

Se trata de la cuarta condena contra el exministro De Vido, que está preso desde noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia en la causa por la tragedia de Once.

Sentencia por el Caso Odebrecht en Comodoro Py. Los Jueces Ricardo Pristupluk

A comienzos del mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió al exfuncionario kirchnerista la prisión domiciliaria. De Vido, de 76 años, dejó entonces la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a su casa de Puerto Panal, en Zárate.

Sentencia por el Caso Odebrecht en Comodoro Py. Fiscal Dr. Diego Luciani Ricardo Pristupluk

Las otras dos condenas, de cuatro años de prisión cada una, corresponden a las causas por la compra de trenes usados a España y Portugal —conocida como “trenes chatarra”— y por la adquisición de cargamentos de gas natural licuado. Ninguna de estas dos sentencias está firme hasta el momento.

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