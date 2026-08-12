Trastienda en Diputados: cómo fue la invitación a los economistas que hizo temblar el dictamen del BCRA e indignó a Martín Menem

En una nueva muestra de impericia, el Gobierno estuvo a punto de quedarse sin dictamen para la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), justo una de las que más atiende el presidente Javier Milei, que hasta montó una cadena nacional para anunciar el proyecto.

Fue luego de que economistas alineados con la Casa Rosada participaran de la reunión de comisión citada para este miércoles en Diputados y uno de ellos, Miguel Boggiano, acusara a gobiernos “demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas” de utilizar el BCRA “para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir el valor de la moneda”, justo cuando La Libertad Avanza (LLA) buscaba aliados que le firmaran el proyecto. Los socios de Pro, la UCR y otros bloques provinciales se sintieron aludidos por los dardos de Boggiano y lo hicieron saber con reproches que se sumaron a los tradicionales del kirchnerismo.

Según pudo saber LA NACION, lo que ocurrió en la reunión de comisión desató la “indignación” del presidente de la Cámara, Martín Menem, que -dicen- no podía entender cómo sus propios diputados habían permitido que atacaran a los socios que precisaban para hacer caminar la iniciativa.

Menem sabía que los economistas habían sido convocados pero no el tenor de lo que iban a decir.

La presencia de los economistas generó cruces entre los diputados también Hernan Zenteno - La Nacion

Fuentes al tanto de lo ocurrido esta tarde aseguran que Menem arremetió puertas adentro por la mala praxis del oficialismo que casi deriva en que se cayera la reforma del BCRA, una semana después de que en el Senado se complicara el tratamiento de la ley de propiedad privada.

Además de Boggiano, participaron de la comisión Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki, todos invitados para exponer sobre este proyecto que busca, entre otras cosas, prohibir el financiamiento del gasto público a través del Tesoro Nacional e impedir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

Este medio, a través de distintas fuentes consultadas tras el encuentro, pudo confirmar que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, fue quien eligió la nómina de profesionales que expusieron de parte del Ejecutivo, tras la consulta que le hizo el titular de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli.

Benegas Lynch fue el que convocó a los economistas Hernan Zenteno

De acuerdo a lo que cuentan voces que están al tanto de cómo se hizo la selección, se eligieron economistas con un “alineamiento conceptual” con el gobierno libertario, de alto perfil público y mediático, y que estuvieran al tanto de la iniciativa que Milei delineó junto a sus ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), además de con el actual titular del Central, Santiago Bausili.

En el momento en que Boggiano arrancó con sus dardos y no solo los dirigió al kirchnerismo, sino también a radicales y amarillos, en la bancada de LLA hubo unos cuántos que se agarraron la cabeza. Uno fue el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, que junto a la diputada Silvana Giudici (ex Pro) intentaron poner paños fríos. De esa forma, finalmente el oficialismo consiguió las firmas.

Una vez terminada la reunión, en el bloque libertario reconocían que estuvieron al filo de quebrar el acuerdo previo que tenían con los aliados. “No estuvo bien”, aseguraban, luego de la indignación de Menem por la movida de Benegas Lynch y Boggiano.

En el bloque violeta creían que los economistas podían ser “picantes” en sus críticas al kirchnerismo, debido a que este proyecto viene a cambiar una lógica de funcionamiento del Banco Central establecida en 2012, pero no esperaban los cuestionamientos a otras administraciones. Esto más allá de que el núcleo libertario más duro -que integra el propio Benegas Lynch- tenga consideraciones en línea a las que Boggiano expuso en la comisión.

Uno de los más efusivos en la discusión fue el diputado de Pro Fernando de Andreis, que amagó con que su espacio no firmara el dictamen. De parte de Unión por la Patria (UP), el diputado Itai Hagman chicaneó: “Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto”.