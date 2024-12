Condenaron a tres años de cárcel en suspenso a la cocinera de Julio De Vido por lavado de dinero

La Justicia condenó a la excocinera de Julio De Vido, Nélida Caballero, por el delito de lavado de dinero a la pena de tres años de prisión en suspenso, le impuso una multa millonaria de unos 300 millones de pesos -el doble del monto de dinero blanqueado- y le decomisó campos, autos de alta gama, camionetas y un cuatriciclo comprado con el dinero de origen ilícito.

Nélida Caballero, una formoseña de 45 años, que se dedicó toda su vida a ser empleada doméstica, declaró ante la Justicia que hizo su fortuna mediante la prostitución que ejerció en Formosa y en El Calafate, Santa Cruz. Relató que mediante ese oficio conoció a empresarios y banqueros que le regalaron vehículos y le facilitaron el acceso a los negocios.

La fiscal Fabiana León llamó al argumento de Caballero sobre el origen de sus bienes la “defensa Clerici”, en alusión a la estrategia que delineó la defensa de la modelo Sofía Clerici, quien fue acusada del mismo delito tras hacerse público su paseo por el mar Mediterráneo en un lujoso yate con Martín Insaurralde. Clerici dijo luego que los casi 600.000 dólares que le secuestraron en un allanamiento provenían de su actividad no registrada como “acompañante de viajes”.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 | Audiencia del día Jueves 26 de Septiembre del 2024. Expediente 10119/2016/TO1 caratulado "CABALLERO, Nélida y otros s/ infracción al artículo 303 C.P.". Captura de pantalla

Así abrió una agencia de venta de pasajes de micro en Formosa, un lavadero de micros y compró propiedades y vehículos. El fallo fue firmado por los jueces Fernando Canero -presidente-, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, del Tribunal Oral Federal 7, ante quienes dio detalles minuciosos de su vida como trabajadora sexual, empresaria y ganadera. Los jueces absolvieron a Camila Caballero, hija de la condenada y Omar Lavergne, que fue su pareja.

Los magistrados dispusieron decomisar una chacra en Colonia Ex Misión Laishí del Departamento de Laishí de Formosa; un cuatriciclo marca Tibo, modelo Hunter 250; una camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina doble SRV 3.0 TDI A/T C/Cuero, el Peugeot, RCZ Tiptronic, de alta gama deportivo; una Fiat Strada, pick up cabina y un Toyota Etios XLS. Los bienes fueron puestos a disposición de la Corte .

Caballero, que dijo ser conocida como “La Negra” o “La Brava”, sorprendió a todos en el tribunal cuando le preguntaron por su empleo o profesión: “Trabajo en casas de familia y trabajo de prostituta, con eso me mantengo” , sostuvo la mujer, que empezó a contar su historia y relató que su padre la violó a los 13 años.

Nélida Caballero

Declaró que en Formosa conoció a Wilfredo Leguizamón, que le propuso hacer un video pornográfico teniendo relaciones con ocho personas al mismo tiempo, que se publicó en un sitio web. Nombró por su nombre a cada uno de los actores y al camarógrafo del video. Dijo que al hacerse conocida por ese video tuvo muchos clientes, personas mayores, gente de la vida rural de Formosa, ganaderos, veterinarios que le propusieron seguir teniendo sexo.

En 2004, contó que su primo Timoteo Paniagua, que vivía en El Calafate, le propuso mudarse allí donde iba a hacer más dinero. Y fue a trabajar en el pub La Toldería. “Ahí conozco turistas y empecé a relacionarme con la gente de la empresa que hacia el gaseoducto. Sacaba 500 pesos la noche” , recordó. De noche era trabajadora sexual y de día, niñera de tres niños y empleada en casa de familia.

Con los De Vido

En 2006, la mujer empezó a trabajar en la Posada Los Álamos, uno de los hoteles de lujo de El Calafate, y allí conoció a De Vido y su mujer, Alessandra Minnicelli y se convirtió en cocinera en el departamento del piso décimo de la avenida del Libertador del matrimonio De Vido, en Palermo.

Allí conoció a hombres de negocios que le permitieron abrir una agencia de venta de pasajes de micro en Clorinda y un lavadero de ómnibus. Abrió mediante otro cliente una agencia de quiniela. Sus amantes le compraron autos, según dijo, y ella compró un campo en Formosa y el Peugeot RCZ, una cupé deportiva llamativa al extremo. La fiscal del juicio era Fabiana León que pidió una condena de 3 años y 3 meses de prisión y el embargo y decomiso de sus bienes, además de una multa de 2,5 veces el monto lavado.

Hernán Cappiello Por