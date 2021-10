Conflicto mapuche: desde la cárcel, Facundo Jones Huala publicó un contundente comunicado contra el Gobierno y la oposición

En medio del conflicto en Río Negro y de la controversia por la asistencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, el líder mapuche, Facundo Jones Huala, publicó un duro comunicado desde la cárcel, en el que acusó a “representantes del Gobierno” de intervenir en sus audiencias “para forzar al Poder Judicial” e impedir su libertad condicional.

En el texto, Huala interpeló a varios referentes políticos. Apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y señaló al kirchnerismo y a Cristina Kirchner en particular. También hubo críticas hacia la titular del Inadi, Victoria Donda, y contra el periodista Jorge Lanata.

Huala dijo que no pidió el apoyo de ningún funcionario, luego de que la libertad condicional le fuera negada por la justicia chilena. “La libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe), por lo que no requiere postulación. Asimismo, no fui yo quien solicitó la presencia del embajador argentino ni del gobierno chileno en mis audiencias, a ellos corresponde explicar sus motivos”, planteó.

Además, insistió: “Por algo es que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no conseguí la libertad. A los 4 años y medio debería haber salido. Otros presos políticos mapuche, como presos comunes, han tenido muchas menos dificultades para lograr su libertad” .

El dirigente mapuche Facundo Jones Huala se encuentra preso en Chile y cumple una pena de nueve años

Y continuó: “Sin embargo, a mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no me suelten, la independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”.

“Mi posición frente a ambos estados no ha variado, aclarando que sí los reconozco, como lo que son, entes de dominación colonial al servicio del poder económico. Esto quiere decir que ningún gobierno ha sido ni será capaz de resolver nuestra condición histórica de opresión, en tanto son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal, siendo esta administración populista más peligrosa que la derecha oficial, intentando confundir a nuestra gente, cooptando dirigentes oportunistas o gente con escaso análisis”, consideró.

Con vehemencia, cuestionó: “Recordemos como ejemplos que el espionaje de la AFI no fue obra del macrismo sino principalmente del kirchnerismo, que nunca dejó de reprimir. Lo hicieron ya en aquellos tiempos de bicentenario en ‘Paichil Antreao’ donde enviaron elementos de inteligencia disfrazados entre fuerzas especiales. Sea cual fuere el gobierno, la única acción creíble para resolver pacíficamente y dialogando el conflicto sería devolver todo el Territorio Ancestral Mapuche y Aonikenk, expulsando transnacionales y terratenientes como incluso los Kirchner son”.

En ese sentido, disparó de forma directa contra la vicepresidenta: “Vale recordar las palabras de Cristina Kirchner a los indios amigos en sus fiestas de bicentenario: ‘No sacrificaremos las inversiones extractivistas por ustedes, que igual usan tecnología’. Además con la trampa de la ley 26.160 ni siquiera se acercan a reforma agraria ni políticas de reparación reales mínimas”.

Por otro lado, Huala hizo un mea culpa respecto a su participación en cuestiones políticas. “Con respecto a una foto junto con Victoria Donda y otros personajes politiqueros, eso fue en la cárcel de Esquel en una visita que realizaron como comisión de derechos humanos, allí incluso discutimos con algunos debido a que los considero meros reformistas funcionales al Estado”.

En octubre de 2017, un grupo de diputados había viajado a Esquel en el marco del caso Santiago Maldonado. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Donda, se habían reunido con comunidades originarias de la zona y visitaron a Huala.

En ese sentido, Huala expresó, en el comunicado, que se equivocó de posar con la titular del Inadi y, por otro lado, que se arrepiente de haber participado en una entrevista del periodista Jorge Lanata. “Hoy en día, más allá de no ocultar nada, evalúo dicha foto como un error al mismo nivel de las entrevistas con Lanata o Página 12, todos ellos winka de ideologías procapitalistas que solo llevan agua para su molino de estatismo y democracia burguesa. Fueron errores políticos que solo inflan egos partidarios”, precisó en el comunicado compartido en Facebook.

La crítica de Patricia Bullrich al comunicado de Jones Huala

Patricia Bullrich repudió en las redes sociales el comunicado del líder mapuche. “Exigimos al Gobierno que defienda a los ciudadanos de la violencia que promueven Jones Huala y la RAM. Tenemos que reaccionar: el comunicado escrito por él desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur”, escribió en Twitter la presidenta de Pro junto al texto del referente mapuche.

Exigimos al Gobierno que defienda a los ciudadanos de la violencia que promueven Jones Huala y la RAM. Tenemos que reaccionar: el comunicado escrito por él desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur 👉 https://t.co/1HpV2BlWr9 pic.twitter.com/q4vHE80Fhg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2021

El comunicado completo