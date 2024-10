Consejo de la Magistratura: desestiman una denuncia contra los jueces que sacaron del juicio a Ángelo Calcaterra en el caso de los cuadernos

Escuchar

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistartura desestimó dos denuncias contra los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone que estaban acusados de mal desempeño por fallar a favor del empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, para que evite ser juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas.

Los magistrados resolvieron que la justicia electoral, y no el tribunal oral que hará el juicio, debe investigar a Calcaterra, porque consideraron que los 16 entregas de dinero que realizó el empresario a funcionarios kirchneristas no fueron coimas para mantener sus contratos de obra pública con el Estado, sino aportes que realizó en la campaña electoral de 2013 y 2015.

Por eso es que los jueces Mahiques, Barroetaveña y Petrone decidieron enviar esta parte de la causa a la jueza María Servini para investigar esos pagos como aportes electorales irregulares, no declarados. Para los jueces de la Casación no se trataría de un soborno sino, en caso de comprobarse, una falta menor, que se castiga con una multa y que ya eventualmente prescribió por el paso del tiempo.

Esa sentencia fue cuestionada por el fiscal Raúl Pleé y por el organismo contra el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamaron que se declarada nula. La razón es que la UIF, que es parte en el proceso, no fue consultada antes de resolver. Ahora se convocó a una audiencia para el 15 de octubre, cuando Mahiques, Barroetaveña y Petrone analizarán lo que diga la UIF y deberán decidir si dan marcha atrás, o si mantienen su decisión.

Ángelo Calcaterra, el empresario que es primo de Mauricio Macri, cuando fue a declarar a Comodoro Py por el caso de los cuadernos de las coimas Silvana Colombo - LA NACION

Pero esta sentencia motivó que la extitular la UIF María Eugenia Talerico y la Coalición Cívica presentaran ambos pedidos de juicio político contra los magistrados. Los pedidos se tramitaron en la Comisión de Acusación. Allí el senador radical Eduardo Vischi, que instruyó el asunto, elaboró un dictamen en el que propuso desestimar las denuncias.

Vischi argumentó que no corresponde promover el juicio político contra los jueces por el contenido de sus sentencias, que las partes apelaron que es el remedio procesal previsto y que además el incidente aún no está resuelto, ya que resta resolver si es nula o no la sentencia.

Hubo debate. Los diputados consejeros del kirchnerismo Rodlolfo Taihlade y Vanesa Siley defendían la promoción del juicio político. “Son abrumadoras las evidencias de que hay incidencia de los poderes reales sobre los magistrados. Estas causas están en esa lógica, en la relación entre los jueces y el poder económico, en este caso un empresario muy poderoso pariente del expresidente de la Nación. Las denuncias no hablan solo de una resolución arbitraria con desconocimiento y graves negligencias, que en eso voy a estar de acuerdo con el consejero Vischi en cuanto a que es posible que nosotros investiguemos una conducta de un magistrado que surge a partir de una resolución. Es falso que el Consejo no pueda intervenir en cuestiones que parecen ser meramente jurisdiccionales. En este caso, tenemos que intervenir y avanzar en alguna investigación”, dijo Taihlade.

Juez Marcelo Bailaque en 2015 CIJ

Y Siley agregó: “No se ha avanzado en nada. Fruto de la investigación surge la desestimación que propone el consejero Vischi, pero desestimación es in límine sin investigación en este caso, con la gravedad del asunto, tratándose del segundo tribunal más importante de Argentina, no le hace un favor a nadie y mucho menos a los integrantes de esta Comisión”.

La propuesta de Vischi fue votada por la mayoría de los consejeros de la Comisión de Acusación, presidida por Miguel Piedecasas. Por eso se aprobó remitir a plenario la desestimación in limine de los dos expedientes.

El cuerpo también resolvió rechazar el pedido del consejero diputado del kirchnerismo Taihalde para notificar al juez de la Casación Gustavo Hornos de la denuncia en su contra iniciada por una expareja suya. La causa penal por esta denuncia ya fue cerrada. Votaron a favor de Hornos, el senador Vischi, Miguel Piedecasas, la consejera diputada radical Roxana Reyes y el consejero diputado larretista Álvaro González.

El caso del juez Bailaque

Asimismo, se resolvió en la denuncia contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a carteles de la droga, que mañana y el 17 de octubre se encuentran citados Marcelo Saín, ex ministro santafesino, y el director Antidrogas de la Gendarmería Nacional, Comandante Mayor José María Valdéz par que declaren como testigos. Y el 5 de noviembre se encuentra citada la diputada socialista santafesina Lionella Cattalini.

Además se aprobaron medidas de prueba: un pedio de nuevos documentos y la ampliación del artículo 11 para que el juez Bailaque sea notificado y pueda expresarse sobre el expediente.

Sobre el inicio de la sesión ingresó un pedido para desestimar una denuncia contra la jueza Agustina Díaz Cordero, presentada por organismos de derechos humanos, porque fue aludida en las conversaciones que mantuvieron legisladores de la Libertad Avanza y el cura Javier Olivera Ravasi por chat cuando acordaron visitar a un grupo de represores presos en la cárcel.

Se pospuso el tratamiento de este pedido una semana, tras un intercambio nuevamente entre Taihlade, Siley y Piedecasas.